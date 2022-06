Od pasátů k jemně elektrizujícímu vánku. Volkswagen ukázal svůj první elektrosedan ID. Aero

Když se řekne sedan od Volkswagenu, každému se okamžitě vybaví Passat, jeden z nejúspěšnějších modelů z Wolfsburgu, který dostal své jméno po pasátech, větrech, bez kterých by se španělské galéry při dobývaní Nového světa jen nečinně pohupovaly uprostřed oceánů. Silné větry však nyní Volkswagen nahrazuje jemným vánkem v podobě modelu ID. Aero, konceptu, který ukazuje směr, kam automobilka hodlá vyplout se svými sedany.

Elektrická novinka Volkswagenu měří na délku téměř pět metrů a vůbec poprvé se zde setkáváme s tvary typickými pro rodinu ID. aplikovanými u sedanu. I tentokrát vše směřovalo k maximální aerodynamické efektivitě, jak ostatně naznačuje samotné jméno.

Díky detailům, jako jsou dotykové plochy nahrazující klasické kliky, sportovní kola s designem ve stylu turbíny a celkovým, rychle se svažujícím tvarům karoserie, byl dán vozu do vínku součinitel aerodynamického odporu vzduchu pouhých Cx 0,23.

Foto: Volkswagen Aero může svými tvary evokovat právě vzhled modelu Passat

Přední a zadní partie zdobí LED technologie, která v případě předních světlometů vytváří nápaditý grafický prvek. LED světla se dostala také na zpětná zrcátka a zdobí i přední a zadní pasáže vozu v podobě lišt.

Volkswagen byl na detailnější technické specifikace skoupý, víme však, že by měl využívat tradiční koncernovou platformu MEB určenou právě pro elektromobily. Na jedno nabití vůz ujede 620 kilometrů, přičemž baterie by měla poskytovat kapacitu 77 kWh. Jaký výkon novinka přinese, není známé, měla by ovšem využívat stejných motorů jako dosavadní modely rodiny ID.

Byť se stále bavíme o konceptu, k produkční verzi není daleko. Do výroby se ID. Aero dostane v příštím roce a jako první bude nabídnut zákazníkům v Číně. Přesto je velmi pravděpodobné, že by novinka měla představovat globální model, který se ještě v příštím roce ukáže také ve verzích pro evropský i americký trh. V Evropě by přitom měl být náhradou za Passat v sedanu, jehož výroba má být ukončena. Konkurenty novému ID Aero by měly být takové vozy, jako je Tesla Model 3 či BMW i4.