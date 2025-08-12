Od platanů po algoritmy. Jak se z výměny akcií v kavárně stal světový nonstop byznys za biliony
Evoluce akciového obchodování dostává nový rozměr – jednou bude zřejmě nonstop. Akcie se za 400 let proměnily v digitální byznys, který nikdy nespí.
Když se v roce 1792 skupina obchodníků sešla pod platanem na newyorské Wall Street, aby podepsala dohodu o výměně akcií, nevědomky tím založila kolos, který o mnoho let později hýbe světovou ekonomikou. Obchodování s akciemi urazilo dlouhou cestu – od lístků a křiku na parketu až po umělou inteligenci, blockchain a nonstop přístup. Právě o něm se začíná stále více mluvit a je prakticky nevyhnutelné, že se ho brzy dočkáme. Nejnověji na něj naskakuje třeba investiční platforma eToro.
Historie akciového obchodování přitom začala ještě dřív, v roce 1602, kdy nizozemská Východoindická společnost jako první vydala veřejně obchodovatelné akcie. Jejich prostřednictvím mohli lidé spolufinancovat výpravy do Asie a podílet se na zisku z dovezeného koření. Zároveň tím vznikla první burza v Amsterdamu, kde se akcie obchodovaly.
O dvě století později se podobné scény odehrávaly v Londýně, v kavárnách, kde obchodníci řešili akcie železničních společností. V New Yorku mezitím čtyřiadvacet makléřů podepsalo pod platanem na Wall Street takzvanou Buttonwoodskou dohodu (Buttonwood Agreement), čímž vznikla New York Stock Exchange, dnes nejvlivnější burza světa, zkráceně NYSE.
Rok 1929 a Velká hospodářská krize přinesly nejen hluboký pád trhů, ale i nové regulace. Státy začaly vytvářet instituce, jako je americká Komise pro kontrolu cenných papírů (zkráceně SEC), které měly dohlížet na férovost obchodování. Důvěra byla totiž otřesena, stejně jako miliony spekulantů, kteří přišli o své peníze.
Ve druhé polovině 20. století navíc nastoupily technologie. Telegraf sice zrychlil komunikaci a telefon zjednodušil zadávání pokynů, ale počítače umožnily zpracovávat obchody ve zlomcích vteřin. Roku 1971 vznikl NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations), první burza bez fyzického parketu, bez fyzické přítomnosti investorů a obchodníků.
Zároveň se však stále obchodovalo fyzicky, například na nejznámější burze v New Yorku. A parkety byly v těchto dobách na burzách opravdu bouřlivé. Obchodníci se překřikovali, mávali a zahazovali papírky s objednávkami. Podívejte se sami na přiloženém videu níže.
S nástupem internetu se obchodování stalo postupně dostupné masám. Platformy jako Robinhood, eToro nebo XTB umožnily investovat prakticky komukoliv – s minimálními poplatky, v reálném čase a z pohodlí domova. Tradiční obraz burzovního makléře ustoupil tichému světu serverových farem, algoritmů a robotických traderů.
Zásadní posun nastal i ve vnímání investování, z elitní práce se stalo masové hobby. Pojmy jako retail investor, meme stocks nebo FOMO dnes určují pohyby cen stejně jako výhled zisku. Čím dál více se tak formuje jasná představa o budoucnosti obchodování: bez přestávek, bez hranic a bez papíru. Trhy, které dnes zavírají v 17:30, by už brzy nemusely zavírat vůbec.
Například eToro letos v létě oznámilo spuštění obchodování 24/5, tedy 24 hodin denně od pondělí do pátku. Původem izraelská investiční platforma, která je dostupná i v Česku (a kde mimo jiné sponzoruje fotbalovou Slavii), zároveň připravuje tokenizaci amerických akcií. Ta umožní investorům obchodovat jejich zlomky na blockchainu, a to s větší likviditou i nižšími náklady.
Tokenizace amerických akcií znamená, že se akcie převedou do digitální podoby, která se dá rozdělit na malé části a ty pak lze obchodovat online podobně jako kryptoměny. Díky tomu si můžete koupit třeba jen desetinu akcie Applu. I to je v souladu s představou trhů dostupných kdykoliv a kdekoliv.
Nonstop obchodování je atraktivní pro investory v různých časových pásmech i pro ty, kteří reagují na zprávy v reálném čase. Otevírá ale dveře k novým rizikům: vyšší volatilitě, emočním rozhodnutím a algoritmickým chybám. Právě onen fenomén FOMO („fear of missing out“, pocit, že bychom měli například nakupovat stejné populární akcie jako ostatní) tak může být ještě větší strašák investorů. Navzdory technologickému pokroku je tak základ investování stále stejný: trhy ovládají emoce, očekávání, příběhy, ale také důvěra.