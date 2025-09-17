Odmítá miliony od sponzorů, jezdí Hyundai i30 a v sedmnácti udivuje svět sportu. A je rychlejší než Usain Bolt
Rodiče utekli z Jižního Súdánu, on dnes inspiruje Austrálii. Teď má šanci ukázat světu, že jeho raketový vzestup není náhoda.
Možná jste o něm neslyšeli, ale vězte, že v příštích letech z něj možná bude jeden z nejlepších sportovců světa. Jmenuje se Gout Gout a tento týden se v Tokiu poprvé v životě postaví na start mistrovství světa v atletice. Je mu teprve sedmnáct, sdílí pokoj se starším bratrem, jezdí v Hyundai i30 a chodí do posledního ročníku střední. A přitom už běhá dvoustovku rychleji, než ji kdy v jeho věku běžel legendární sprinter Usain Bolt.
Goutův vzestup je raketový. Ještě před třemi lety byl známý jen na školních závodech. Ale v šestnácti pokořil australský rekord na 200 metrů, který odolával padesát šest let. Jeho loňský čas 20,04 byl nejrychlejší, jaký kdy někdo v tomhle věku zaběhl. Letos v červnu se na ostravské Zlaté tretře zlepšil na 20,02 a od magické hranice dvaceti sekund ho dělí jen dvě setiny. To je moment, který atletika vyhlíží už měsíce a který může přijít právě teď v Tokiu. A přitahuje to po delší době také domácí novináře. Jen pro ilustraci: na mistrovství se akreditovalo přes dvacet australských novinářů, dřív jezdili dva nebo tři.
Časy pod 20 sekund jsou výsostným klubem těch největších sprinterských hvězd. Pod tuhle hranici se v historii dostali jen ti nejlepší, kteří zpravidla bojovali o olympijské medaile. Gout má zatím jen národní rekord a medaili z juniorského mistrovství světa, ale jeho styl už dnes vypadá jako u světové extratřídy. Jeho manažer James Templeton ale varuje, že je třeba hlídat očekávání. „Chceme, aby si zvykl na velké závody. Opravdu věříme, že to nejlepší přijde v roce 2028 v Los Angeles a pak doma v Brisbane 2032,“ narážel na dvě chystané olympiády.
V čem přesně je dobrý? Má nezvykle dlouhý, pružný krok a vypadá, že sprintuje s lehkostí. Jeho největší síla přichází až na druhé stovce, kdy většina soupeřů zpomaluje, ale on se teprve pořádně rozběhne a jednoho po druhém předbíhá.
Jeho příběh je skoro hollywoodský. Rodiče Bona a Monica utekli z válkou zasaženého Jižního Súdánu, do Austrálie se dostali přes Egypt v roce 2005 a Gout se později narodil už v bezpečí Queenslandu. Dnes má šest sourozenců, stále sdílí pokoj se starším bratrem a když si letos pořídil první auto, vybral si obyčejný Hyundai i30 (prý kvůli tomu, že má dobrou spotřebu), i když v té době už měl v kapse sponzorskou smlouvu za desítky milionů korun. Mimochodem, mohl mít i více, ale všechny odmítá, protože jejich součástí bylo odstěhování se z Austrálie, o čemž nechtěl slyšet.
Na menších mítincích v Austrálii už jeho závody přitahují desetitisícové návštěvy a loni přišel moment, kdy se o něj začaly zajímat i globální značky. Zatím uspěl jen Adidas, který s ním podepsal smlouvu na šest milionů australských dolarů (82 milionů korun), jež běží až do olympiády v Brisbane 2032. „Manažer mi řekl, že Adidas přihazoval a přihazoval. Jen aby mě získal, je to šílené,“ vzpomínal pro GQ a dodal, že jeho cílem je co nejdříve zajistit celou rodinu.
K tomu ale bude potřebovat hodně výher. A aby ho před mistrovstvím světa značka připravila na pozornost, poslal ho letos v létě na tréninkový kemp na Floridu, kde se připravuje i dvojnásobný olympijský vítěz, osmadvacetiletý Noah Lyles.
A právě Lyles, který patří k favoritům mistrovství světa, bude Goutovým měřítkem v Tokiu. Ve středu postoupil z rozběhů, semifinále ho tedy čeká ve čtvrtek, a pokud se mu podaří postoupit mezi osmičku nejrychlejších, finále poběží v pátek. To, že by teenager mohl na mistrovství světa v běhu na 200 metrů dojít tak daleko, je samo o sobě výjimečné.
Gout ale mluví o závodě s klidem, který byste od sedmnáctiletého kluka nečekali. „Když zaběhnu osobák, je to úspěch. Semifinále? Velký úspěch. A finále? To by bylo šílené,“ říká. Přitom ví, že je jen dvě setiny od toho, aby se stal nejmladším běžcem historie pod dvacet sekund a že by tím vstoupil mezi sprinterské nesmrtelné. Navíc Bolt už o něm mluví v rozhovorech, Adidas mu zase nechal vyrobit speciální tretry na míru. Zamotanou hlavu ale určitě nemá. „Je to bláznivé, ale cítím se připravený. Udělal jsem práci, kterou jsem měl udělat. Teď je čas jen vpustit nohy na trať a bavit se,“ říká Gout.