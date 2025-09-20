Oko jehly tyčící se ve 377 metrech a bazén v 76. patře. V Dubaji se otevře nejvyšší hotel světa
Ze Ciel Dubai Marina se má stát nová ikona Dubaje. Láká třeba na nejvýše položený nekonečný bazén a přes tisíc luxusních pokojů.
Dubaj se chystá překonat další světový rekord. V listopadu se otevře Ciel Dubai Marina a stane se novým nejvyšším hotelem světa. S výškou 377 metrů a 82 patry nahradí dosavadního rekordmana v podobě hotelu Gevora, který je taktéž v Dubaji a měří o devět metrů méně. Jde o dosud nejvýznamnější projekt dubajské skupiny The First Group, který se má stát podle jejího šéfa novým symbolem nejlidnatějšího města Spojených arabských emirátů.
Novou ikonu Dubaje má na svědomí architektonické studio Norr, které vsadilo na „oko jehly“ nacházejí se na špici hotelu a tyčící se nad dubajskou marinou. Ciel Dubai Marina nabídne 1 004 luxusních pokojů, jimž nebudou chybět panoramatické výhledy na Palm Jumeirah či Arabský záliv. Jedním z lákadel bude také nejvýše položený nekonečný bazén nacházející se v 76. patře. O pět pater výše pak bude Sky Lounge.
Součástí hotelu bude osm originálních restaurací a barů včetně konceptu Tattu Dubai, který na několika patrech propojí moderní asijskou kuchyni a dramatické interiéry. „Ciel není jen hotel, je to nový symbol Dubaje. Spojuje inovace, design, luxus a výjimečné výhledy – přesně to, co dělá z Dubaje světového lídra v cestovním ruchu,“ říká Rob Burns, CEO The First Group.