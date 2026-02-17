Okresní nákupáky jako mašina na peníze. ZDR už mají 22 tisíc investorů a 77 realit s cenou přes 20 miliard
Fondy ze skupiny ZDR Investments patří mezi nejvýkonnější na českém trhu. Za loňský rok si investoři přišli na 6 až 8 procent ročně.
Když začali před osmi lety Radek Hladký, Roman Latuske a Zdeněk Prázdný budovat investiční skupinu ZDR Investments, vsadili na segment, kterému tehdy velká část trhu nevěřila – regionální retail parky s potravinářskými řetězci. Jenže právě tyto nenápadné obchodní komplexy na okrajích menších měst se ukázaly jako mimořádně odolné aktivum. A rok 2025 to potvrdil v rekordních číslech: celková hodnota nemovitostního portfolia skupiny poprvé překročila hranici 20 miliard korun, počet investorů se vyšplhal na téměř 22 tisíc a v ZDR realizovali devět transakcí v souhrnné hodnotě pěti miliard korun, což je historicky nejvíce.
Tahounem skupiny zůstává fond kvalifikovaných investorů ZDR FKI, který za loňský rok doručil výnos 8,1 procenta v korunové třídě. Hodnota jeho portfolia dosáhla 14,2 miliardy korun a klíčový parametr, tedy průměrná doba nájemních smluv u potravinářských nájemců, se protáhla na 12,4 roku.
Retailový fond ZDR Public, přístupný veřejnosti od investice 200 korun měsíčně, mezitím oslavil šesté výročí a svým více než 15 tisícům investorů přinesl roční výnos 6,27 procenta. Kumulativní zhodnocení od založení tak překročilo padesátiprocentní hranici. Důležitými momenty roku pro něj byly akvizice retail parku Aventin Shopping Znojmo a nákup retail parku v rakouském Zeltwegu. Rakouské nemovitosti teď tvoří téměř deset procent celkové pronajímatelné plochy fondu.
Solidně si vedl i nejmladší člen rodiny, fond ZDR Industrial zaměřený na logistiku a lehkou výrobu. Ten v eurové třídě dosáhl na 10,82 procenta a překročil miliardu korun spravovaných aktiv díky akvizici logistického parku LOGspot Logatec ve Slovinsku, čímž fond vstoupil na zcela nový zahraniční trh. „Rok 2025 pro nás nebyl jen o výnosech, ale především o potvrzení správného směru naší strategie. Skutečnost, že nám investoři v uplynulém roce svěřili historicky největší objem prostředků, vnímáme jako výraz důvěry,“ shrnul David Čubr, generální ředitel ZDR Investments.
ZDR Investments tak vstupují do roku 2026 se 77 nemovitostmi v šesti evropských zemích, ročním inkasovaným nájemným 1,4 miliardy korun a průměrnou zbývající dobou nájemních smluv 7,2 roku, což je výrazné zlepšení oproti konci předchozího roku, kdy toto číslo bylo 5,9.