On je důvodem, proč styl tkví v obyčejnosti. Vyrábí trička či tepláky v odstínech, které ani neznáte
Tue Deleuran měl dost rychlé módy, zato miloval barvy, minimalismus a kvalitu. Proto rozjel Colorful Standard, aby dal nový život takzvaným basicům.
V jeho rodném Dánsku se moc dobře surfovat nedá, proto podstatnou část svého života trávil v Portugalsku, kde se nakonec s rodinou usadil. Nezůstal tam ale jen kvůli dobrým vlnám. Hlavní důvod byl jiný. Protože má zejména severní část této země jedny z nejlepších podmínek na výrobu organického oblečení v Evropě, rozhodl se, že Portugalsko využije i byznysově. A teď šéfuje celosvětové značce, která z normálních triček, mikin či tepláků udělala symbol ležérní elegance a minimalistického vkusu.
Pamatujete si na dobu, kdy Mark Zuckerberg chodil v jednom typu oblečení, protože nechtěl každé ráno přemýšlet, co si obléct? Uniformní Zuck už sice není v provozu, do světa ale tehdy vyslal zajímavou myšlenku o minimalistickém přístupu k módě. Zdaleka však nebyl sám, takzvaný capsule šatník s malým množstvím nadčasových kousků je pojem, který dává smysl pro řadu lidí. Včetně Tuea Deleurana.
Rodáka z dánské Kodaně zajímal jednoduchý styl oblékání dlouho. Stejně tak jako surfování, se kterým módu spojil, aby před skoro dvaceti lety založil streetwearovou značku Björkvin. Tehdy ještě žil ve Skandinávii, ale když viděl, že je o jeho prosté oblečení v různých pestrých barvách zájem, začal přemýšlet, jak to celé posunout na lepší úroveň. A protože jezdil na vlny do Portugalska, cvaklo mu to.
Portugalsko je rájem pro výrobce udržitelného oblečení. Oblasti na severu země mají historicky velmi bohaté zkušenosti se zpracováváním textilu, zejména pak bavlny, lnu nebo vlny. Tím pádem se tam soustředí vysoké pracovní know-how a přírodní materiály se tam berou skoro jako samozřejmost, ne jako něco navíc. To motivuje firmy k otevírání továren, což byl případ i dánského podnikatele.
Už v roce 2008 tam založil textilní skupinu RTG Group, pod kterou zprostředkovával výrobu oblečení pro jiné značky. Automaticky tak dostal příležitost nahlédnout pod pokličku běžného, rychlokvaškového módního průmyslu, který ve velké míře reaguje na aktuální trendy a už se tolik nesoustředí na nadčasový a kvalitně provedený design. Proto se rozhodl, že se to pokusí změnit.
Se svými zkušenostmi a zázemím v podobě továrny v okolí portugalského města Barcelos založil v roce 2018 novou značku. Pojmenoval ji Colorful Standard a měl vizi s ní vyrazit na trh jako s něčím, co zákazníkům nabídne ty nejzákladnější kousky oblečení v co nejlepší kvalitě a se širokou nabídkou barevných odstínů. Díky tomu se už na první pohled odlišovala od ostatních.
Zatímco kvalitní ušití ze stoprocentně přírodní bavlny člověk na obrázku nepozná, to, čeho si všimne hned, jsou barvy. A Colorful Standard se do nich opřel s velkou vervou. Každé tričko, každá mikina, každé tepláky nebo základní sezónní doplňky přicházely v desítkách barevných odstínů, aby si z nabídky mohl vybrat doslova každý.
Jednotlivé odstíny barev se od sebe navíc nelišily, takže když se chtěl někdo sladit například do žluta, mohl se spolehnout, že tričko, kalhoty, mikina nebo kulich budou v totožném tónu. Ostatně se i přímo na e-shopu dá filtrovat podle odstínů, aby se zákazník mohl sladit přesně tak, jak potřebuje. Jinak řečeno nehledá podle typu oblečení, ale přesných barev.
Poměrně nezvyklý je i postup, jakým se barvy na oblečení nanáší. Není to tak, že by měla značka plné sklady pestrobarevných látek, naopak své oblečení šije v neutrální off-white bavlně a až po ušití ponoří hotový oděv do barvicího roztoku. Díky tomu dokáže eliminovat nadvýrobu, což je v souladu s jejími ekologickými praktikami.
„Kde je to možné, barvíme produkty podle aktuální poptávky,“ uvádí tým z Colorful Standard. „Obecně jsme se zavázali snižovat náš dopad na životní prostředí, což zahrnuje používání certifikované organické bavlny, recyklované vlny a netoxických barviv napříč kolekcí. V balení poté používáme papír s certifikací FSC a recyklované plasty,“ doplňuje.
Deleuran také věří, že síla minimalismu a ochrana planety spočívá mimo jiné v eliminování standardních, ale ne nutně potřebných prvků. Například loga, které věci od Colorful Standard nemají na žádném viditelném místě. I díky tomuto přístupu se z něj stal jeden ze symbolů jednoduchých „capsule“ šatníků.
Otázkou je ale samozřejmě cena produktů. Například tepláky vychází na 80 eur, tedy necelé dva tisíce korun. Podobně stojí i klasická mikina s kapucí, zatímco třeba tričko s krátkým rukávem má cenovku okolo 35 eur, respektive zhruba jedné tisícikoruny. Rozhodně tak nejde o částky známé z tradičních řetězců s rychlou módou, pokud ale oblečení vydrží pár let, pro někoho může jít o férové ceny.
Pro Colorful Standard je ovšem v posledních letech zásadní marketing, aby o značce lidé věděli. Nemají nasazenou žádnou velkou kampaň na sociálních sítích, kde by propagovali svůj e-shop, spíš se snaží o to, aby jejich produkty byly dostupné na co největším počtu míst v Evropě. Chodí na to přes velkoobchodní síť, v rámci které je značka dostupná ve více než tisíci multibrandových obchodech.
Úsilí ale vkládá také do vlastních vlajkových prodejen, které má ve velkých evropských městech, jmenovitě v Kodani, Paříži, Londýně, Berlíně, Antverpách nebo Curychu. Je to i vlivem toho, že před dvěma lety navíc prodala svůj menšinový podíl ve výši 49 procent fondu ABN AMRO Sustainable Impact Fund, aby získala kapitál na další expanzi.