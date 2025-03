Oneplay je tady. Takto vypadá a funguje nová aplikace, která nahrazuje Voyo a O2 TV

Uložit 0

Za poslední roky se z Voya stala úspěšná značka, jejíž televizní obsah si předplácel skoro milion Čechů a Slováků. Teď ale jeho éra končí – a přichází Oneplay, nová streamovací platforma, která v sobě kombinuje jak videotéku Voyo, tak živé sportovní přenosy, na které lákala diváky O2 TV. Obě služby se od dnešního dne spojují do jedné a spolu s tím se spouští i zbrusu nová aplikace.

Protože chce Oneplay v Česku konkurovat i Netflixu, přehledná a stabilní aplikace je alfou a omegou k úspěchu. O to víc, když má v jednom rozhraní spojovat prakticky dva formáty sledování: ten z videotéky a ten z ranku živého vysílání. Proto vám CzechCrunch přináší přehled toho nejdůležitějšího, co musíte vědět, než se do světa Oneplay ponoříte.

Jak nová aplikace vypadá?

Nová aplikace vychází z poměrně známého rozhraní, které je typické pro televizní streamovací služby. Je uzpůsobena jak pro přehrávání obsahu z videotéky, tak pro živé televizní přenosy. Součástí tak je i televizní program, kde můžete sledovat pořady až sedm dní zpátky, fanoušci sportu ocení mimo jiné i statistiky různých týmů nebo hráčů.

Nechybí ani možnost si filmy či seriály ukládat k pozdějšímu přehrání, přičemž si můžete vytvořit několik profilů, což se může hodit zejména v rodinách, kde každý člen dostane Oneplay uzpůsobené svým obsahovým preferencím.

Televizní rozhraní:

Mobilní rozhraní:

Kde si ji můžu stáhnout?

Dostupná je ke stažení v online obchodech s aplikacemi App Store (pro iOS, iPadOS a tvOS), Google Play (pro zařízení s Androidem) a napříč širokou škálou chytrých televizí, potažmo set-top boxů.

Pokud již máte nainstalovanou aplikaci Voyo, dojde k její aktualizaci na Oneplay. Buď automatické, nebo manuální – záleží na vašem nastavení. V případě televizí může změna trvat i dva dny.

Kolik mě to bude stát?

Aplikace je bezplatná, za službu Oneplay si ale musíte platit. Výše měsíčního předplatného se liší v závislosti na tarifu, který si vyberete. K dispozici máte čtyři hlavní balíčky, které kombinují živé televizní vysílání s různorodou videotékou a sportovními přenosy.

Co je dobré vědět:

Pouze tarif Maximum umožňuje simultánní přehrávání až na třech různých zařízeních. U zbylých balíčků je potřeba za dvě další zařízení doplatit 99 korun.

Uživatelé pevného internetu od O2 získají omezené Oneplay zdarma. Speciální balíček má 42 televizních kanálů a každý měsíc si mohou pustit pět libovolných titulů z videotéky.

Pokud máte u O2 i mobilní tarif, dostanete tarify levněji. Extra Zábava vyjde lépe o 50 korun, Extra Sport a Maximum o 100 korun.

O něco lepší ceny se nabízí i v případě zakoupení Oneplay přes Air Bank.

Jestli máte aktivní Voyo, účet se vám automaticky převede (včetně platebních údajů). Pokud ale máte jen O2 TV, přechod se o něco komplikuje (více tady).

Kompletní otázky a odpovědi najdete na oficiálních stránkách Oneplay.

Jaký obsah na ní spustím?

Oneplay láká na více než dva tisíce filmů a seriálů a zásobu živých přenosů, především těch sportovních, které sem přichází z O2 TV. Můžete se těšit na známé soutěže a turnaje – od první české fotbalové a hokejové ligy přes Ligu mistrů nebo Premier League až po Formuli 1, UFC či basketbalovou Euroligu. Součástí budou i populární sportovní pořady jako Tiki-Taka nebo Bomby na ledu.

Co se filmů a seriálů týče, vesměs se do Oneplay zkopíruje nabídka z Voyo, tudíž se s předstihem můžete podívat třeba na nové díly reality show Survivor, pustit si kultovní seriály jako Ulici nebo se třeba (znovu) podívat na Vlny, film Jiřího Mádla, který o víkendu ovládl České lvy.

Foto: Dawson Films Vlny režiséra Jiřího Mádla ukazují velice povedeným a dramatickým způsobem události roku 1968

Kde si ji můžu spustit?

Aplikace je dostupná jak na zařízeních s iOS, respektive iPadOS (verze 16.0 a vyšší), tak na zařízeních s operačním systémem Android (verze 8.0 a vyšší). Zahrnuta je i podpora chytrých televizí a set-top boxů. A funguje také přímo ve webovém prohlížeči na desktopu a mobilních zařízeních.

Vestel : 2021+

: 2021+ Sony AndroidTV : Android OS 5+

: Android OS 5+ Sony BRAVIA TV : 2015+

: 2015+ Samsung Tizen TV : 2015+

: 2015+ Philips NetTV : 2020+

: 2020+ Philips AndroidTV : Android OS 5+

: Android OS 5+ Panasonic AndroidTV : Android OS 5+

: Android OS 5+ LG webOS TV : Verze 2.2.0 a vyšší

: Verze 2.2.0 a vyšší Hisense VIDAA TV : 2020+

: 2020+ AndroidTV : Android OS 5+

: Android OS 5+ Set-top boxy s NG AndroidTV : V. 10 a 12

: V. 10 a 12 ZTE AndroidTV set-top boxy : V. 10 a 12

: V. 10 a 12 O2 TV set-top box (2022) : SML-5442TW

: SML-5442TW O2 TV Box: ZTE ZXV10 B886V2

Kdo za ní stojí?

Více než rok na ní pracovalo české vývojářské studio Ackee, které mimo jiné připravovalo dřívější aplikaci pro Voyo a mobilní rozhraní pro iVysílání od České televize. Navrhlo také aplikaci pro J&T Banku nebo eDoklady.

„Zkušenosti s vývojem aplikace pro Voyo i zpětná vazba uživatelů O2 TV nám pomohly vytvořit platformu, kde předplatitelé najdou funkce i obsah, na které jsou zvyklí, a ještě něco navíc. Díky použití nejnovějších technologií je aplikace Oneplay rychlejší, plynulejší a lépe zohledňuje přání a potřeby uživatelů,“ řekl pro CzechCrunch šéf Ackee Marek Přibáň.