Opojné zabíjení. Vyšel trailer čtvrtého Johna Wicka, jedné z nejlepších akčních sérií dneška

Keanu Reeves v prvním traileru Johna Wicka 4 stylově eliminuje další hordy zloduchů. To a mnoho dalšího přináší nové vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém i televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Na papíře není John Wick zvlášť zajímavý – je to další akční film o tom, jak se mezi sebou vybíjí mafie, tajná organizace nájemných vrahů a snad ještě někdo další. V praxi se ale – hlavně díky velice nápadité režii koordinátora kaskadérských scén Chada Stahelskiho a fyzickému herectví Keanu Reevese – ukázal jako skvělá série, která s dalšími díly vrší jednu skvělou akční exhibici za druhou.

Příští rok se po trochu delší pauze do kin chystá už čtvrtý film, počítá se minimálně ještě s jedním a vzniká i seriál The Continental zabředávající hlouběji do wickovské mytologie. Prozkoumá historii hotelu Continental, útočiště hlavního vedení organizovaného podsvětí.

John Wick se v novém filmu stále snaží vysvobodit ze spárů zabijácké organizace, která usiluje o jeho zničení. Trailer ukazuje, že se opět můžeme těšit na rozšíření světa o nové postavy a zloduchy v čele s Marquitem de Gramontem. A k čemu to všechno? Samozřejmě primárně proto, aby mohl Wick všechny stylově pokosit. Ukázka tak nešetří opojnými záběry různých lokací ani vražednými akcemi, které v nich probíhají. John Wick 4 do českých kin dorazí 30. března příštího roku.

Co ukazují trailery

Na nože: Glass Onion

Satirická detektivka Na nože se před třemi lety stala tak trochu nečekaným hitem. A Netflix v ještě nečekanějším kroku koupil práva na dvě pokračování za 469 milionů dolarů. Nový trailer na první z nich představuje oblíbeného detektiva Benoita Blanka a záhadu vraždy v kruhu bohatých přátel na soukromém ostrově. Více zde.

The Whale

Brendana Frasera si většina diváků asi pamatuje hlavně jako akčního hrdinu z Krále džungle nebo Mumie. Teď se ale do výrazné role vrací coby velice obézní učitel Charlie, který se snaží napravit vztah se svojí sedmnáctiletou dcerou ve filmu Darrena Aronofského, režiséra Rekviemu za sen. Proč Fraser před dvaceti lety zmizel z mainstreamu, přibližujeme v článku.

Zaklínač: Pokrevní pouto

Třetí řady Zaklínače, ještě s Henrym Cavillem, se dočkáme až příští rok v létě. Už příští měsíc nás ale minisérie Netflixu zavede do doby 1 200 let před érou Geralta z Rivie, kdy na fantazijním kontinentu dominovala civilizace elfů. Pak se ale vše rozpadlo, když z jiné dimenze přišli lidé a s nimi monstra. Zaklínač: Pokrevní pouto ukáže, co k tomu vedlo.

Co hýbe světem filmu a televize

Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera bude pokračovat

Minisérie o jednom z nejznámějších sériových vrahů se sice dočkala rozporuplných hodnocení, stala se ale třetím nejsledovanějším titulem v historii Netflixu. Takže dostane pokračování. Samozřejmě v něm už neuvidíme Dahmera, ale jiné sériové vrahy, z Monstra se totiž stane antologie. Více zde.

Disney+ přes obří úspěch pořád pálí miliardy dolarů

Seriály ze světa Marvelu či Star Wars očividně táhnou, streamovací služba Disney+ proto nabírá předplatitele šestkrát rychleji než Netflix. Za poslední čtvrtletí ale pořád oznámila ztrátu 1,5 miliardy dolarů. Opět tak vznesla otázku, kdy bude ze streamování opravdu profitabilní byznys. Více zde.

HBO zrušilo Westworld

Sci-fi seriál Westworld o zábavním parku, jehož atrakce – velice pokročilí androidi – se rozhodnou osvobodit a pomstít se lidem za hrozné zacházení, byl zprvu hitem. Navazující řady ale přes svoje ambiciózní cíle (nebo možná kvůli nim) přitahovaly stále méně diváků. HBO teď ve snaze šetřit seriál po čtvrté řadě ruší. Jak přibližujeme v článku, tvůrci chtěli ještě jedno pokračování.

Další seriál Star Wars se už točí

Zatímco filmová série z předaleké galaxie už několik let úplně stojí a není jasné, kam s ní zamířit dále, televizní projekty se jen hrnou. Na Disney+ za pár týdnů skončí skvěle hodnocený Andor, typově by na něj mohl navázat Star Wars: The Acolyte. Seriál odehrávající se sto let před ságou Skywalkerů v době Vrcholné republiky má opět přinést dospělejší pojetí světa a představit morálně nejednoznačné hrdiny. Hlavní tvůrkyně Leslye Headlandová se prý inspirovala westerny či Sedmi samuraji. Mezi herci The Acolyte se objeví třeba Carrie-Anne Mossová, Dafne Keenová z Logana nebo Jeong-jae Lee z Hry na oliheň. Novinka snad vyjde ve druhé půlce roku 2023.

Co si dnes pustit

Koruna

Netflix | Drama | 2016-dnes | 5 řad | ČSFD

Foto: Keith Bernstein/Netflix Pátá řada seriálu Koruna

Pátá řada Koruny patřila k nejočekávanějším seriálům roku ještě před smrtí královny Alžběty, protože se zaměřuje na jedno z nejsložitějších období britské monarchie ve 20. století. I když seriál nakonec otázky po smyslu její existence zpracovává poněkud neuspokojivým, opatrným způsobem – a chybí mu poutavost vyprávění předchozích řad –, stále stojí za zhlédnutí. Už jen kvůli tomu, jak Elizabeth Debicki ztvárnila roli princezny Diany. Sledovat ji je podle některých až bizarní zkušenost, natolik věrně se herečka do slavné osobnosti vžila. A i jako velice drahá, prestižní soap opera Koruna stále funguje.

Podezřelá

KVIFF.TV | Thriller | 2022 | 138 min. | ČSFD

Foto: Aerofilms Film Podezřelá

Tvorbu Paka Čhan-uka (anglicky Park Chan-wook) jsme doporučovali už několikrát. Letos možná jeden z nejlepších aktivních režisérů přišel s dalším filmem a získal za něj cenu za nejlepší režii v Cannes. Podezřelá představuje detektiva, který má vyšetřit případ náhlé smrti muže při pádu ze skály. Okolnosti tragédie jsou totiž zvláštní a podezření padá na jeho bývalou ženu. Mezi oběma ovšem začne vznikat silné romantické pouto – je skutečné, nebo se žena jen snaží vyhnout zatčení? Snímku se dostalo označení jednoho z nejlepších erotických thrillerů tohoto století. A přitom neobsahuje explicitní násilí ani nahotu.

Trust

Disney+ | Drama | 2018 | 1 řada | ČSFD

Reprofoto: Rotten Tomatoes TV/YouTube Seriál Trust

Trust sleduje Gettyovi, kdysi jednu z nejbohatších amerických rodin ovládající velké ropné impérium. Konkrétně se zaměřuje na období od roku 1973, kdy dědice ropného bohatství Johna Paula Gettyho III. v Římě unesla italská mafie. V seriálu se mimo jiné objevuje Brendan Fraser, pro něhož to představovalo první významnější roli za velice dlouhou dobu.

Normální lidi

HBO Max | Drama | 2020 | 12 epizod | ČSFD

Reprofoto: Hulu/YouTube Seriál Normální lidi

Pamatujete si na svoji první velkou lásku? Ať už ano, nebo ne, minisérie Normální lidi moderním způsobem zkoumá takový vztah – mezi středoškoláky Connellem a Marianne, kteří spolu později pokračují na vysokou školu. Jelikož ani jeden z nich není dokonalý a mají svoje vlastní přednosti i nejistoty, je zajímavé sledovat jejich proměňující se vztah a hledání místa ve světě. Minisérie vznikla podle stejnojmenné a oceňované knihy Sally Rooneyové.

Nejnavštěvovanější filmy a seriály týdne na ČSFD

Nejnavštěvovanější seriály:

1. Pluk mizerů

2. Andor

3. Kabinet kuriozit Guillerma Del Tora

4. Rod draka

5. Před vraždou

Nejsledovanější filmy:

1. Na západní frontě klid

2. Enola Holmesová 2

3. Barbar

4. Úsměv

5. Vražda v Londýně

(Obsah byl vytvořen ve spolupráci s ČSFD.)