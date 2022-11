Hvězda Mumie se vrací. Film The Whale, ve kterém ohromil obézní Brendan Fraser, ukázal první trailer

Jednou za čas se v Hollywoodu objeví projekt, který přinese velký návrat pohasínající hvězdy – pro Johna Travoltu to bylo Pulp Fiction, pro Roberta Downeyho Jr. Iron Man, Michaela Keatona do středu pozornosti vrátil Birdman. Režisér Darren Aronofsky už jeden návrat na kontě má, a to tehdy, když obsadil Mickeyho Rourkea do hlavní role sportovního dramatu Wrestler a pomohl mu k nominaci na Oscara. Teď se o to tvůrce Rekviemu za sen či Černé labutě pokusí znovu s někdejší hvězdou z Mumie a Krále džungle.

Brendana Frasera si většina diváků pamatuje jako atraktivního svalovce, v novém filmu The Whale by k tomu ale nemohl mít dál. Hraje totiž velice obézního, osamělého muže, který se snaží najít naději pro další život. Charlie, jak se Fraserův hrdina jmenuje, si před časem uvědomil, že je gay, a opustil rodinu. Když náhle skončil jeho nový vztah, upadl do depresí a začal nárazově jíst. V Aronofského filmu, který adaptuje stejnojmennou divadelní hru, se pokouší obnovit vztah se svojí sedmnáctiletou dcerou (Sadie Sink ze Stranger Things).

Podobně jako tomu bylo u Wrestlera, také The Whale tematizuje ztrátu, vinu a vykoupení a úzce je propojuje s osudem skutečného herce. Fraser měl počátkem nového milénia skvěle rozjetou kariéru. Kvůli údajnému sexuálnímu napadení ze strany vlivného muže v Hollywoodu ale ztratil veškeré sebevědomí, potýkal se s depresí a držel se mimo střed pozornosti.

Ačkoliv se v průběhu minulých dvou dekád objevil v mnoha filmech, většinou nešlo o moc velké projekty ani role v nich. Ve výraznější roli se objevil až v roce 2018, kdy ztvárnil jednu z hlavních postav seriálu Trust o rodině Gettyových a italské mafii. Velké vlny přízně napříč médii a internetem se Fraserovi nicméně dostalo až počátkem letošního září, když na filmovém festivalu v Benátkách proběhla premiérová projekce snímku o dobrosrdečném a trpícím muži.

The Whale od přítomného publika dostalo šestiminutový potlesk vestoje, většina z něj patřila přímo Fraserovi. Ten se jen se slzami v očích pokorně ukláněl. Záznam tohoto momentu obletěl sociální sítě a získal pár desítek milionů zhlédnutí. S přáním úspěchu herci ho sdílel i Dwayne Johnson, jenž svoji filmovou kariéru začal v pokračování Mumie.

První zveřejněná upoutávka na nový snímek neukazuje mnoho, už z několika záběrů a promluv je nicméně zřejmé, že Frasera uvidíme ve zcela jiné poloze než v minulosti. Navíc samotné zaměření dramatu na člověka potýkajícího se s obezitou poháněnou depresí je pro Hollywood velice neobvyklé.

Tato skutečnost se také stala hlavním tématem většiny dosavadních recenzí The Whale. Snad všechny chválí rozhodnutí zpracovat takový příběh, něco jiného je ovšem provedení. Na jedné straně kritici mluví o skvělém hereckém výkonu, který by neměl uniknout pozornosti Akademie udílející Oscary, nebo upřímně procítěném osudu dobrého člověka.

Na druhé straně jsou názory, podle nichž film příliš překračuje hranu mezi zájmem o svou hlavní postavu a exploatací její životní situace – je prý zatížený nechutí k lidem trpícím obezitou. Některé Aronofského melodrama a Fraserovo neokázalé herectví hluboce dojalo a přesvědčilo o důležitosti díla. Jiné zase frustruje nedostatek konzistence, přílišná komornost a vypjaté scény, které očividně manipulují diváky.

Tak jako tak si The Whale rychle získal širokou pozornost tématem, které rezonuje, i osobním příběhem hlavního herce. V následujících měsících se objeví ještě na několika festivalech ve Spojených státech i v Evropě a 9. prosince má v USA zamířit do široké distribuce. Pokračovat pak budou uvedení v dalších zemích. Česko ovšem distributora ani datum premiéry zatím stanovené nemá.