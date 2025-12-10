Opustila slibnou kariéru v IT a sáhla po starém saxofonu. Dnes hraje na večírcích i pro Billa Clintona
Saxofonistka Kateřina Janečková alias KJ Sax začínala před pár lety úplně od nuly. Dnes objíždí večírky i koncerty a pracuje na vlastní desce.
Když Kateřina Janečková před pár lety opustila stabilní kariéru v IT, neměla našetřeno vůbec nic – jen starý saxofon z dětství. Dnes jako KJ Sax vystupuje na večírcích a svatbách po celé Evropě, loni hrála i pro Billa Clintona při jeho návštěvě Prahy. Cesta k hudební kariéře ale vedla přes radikální rozhodnutí i tvrdou disciplínu. „Nejeden večer jsem brečela a říkala jsem si: Co to dělám? Vždyť je mi třicet a já tady spím na matraci u kámošky,“ líčí pro CzechCrunch čtyřiatřicetiletá hudebnice.
K hudbě se poprvé dostala už v deseti letech. Začínala na flétnu, brzy přišel saxofon a kapela. Po střední škole ale nástroj odložila – vystudovala místo toho pedagogiku a dva roky učila v mateřské škole.
Pak tehdy třiadvacetiletá Kateřina Janečková zamířila do marketingu a nakonec se díky samostudiu dostala do IT, tehdy měla našlápnuto na slibnou kariéru. Práce jí ale postupně přestala dávat smysl. „Byla to jistota a posouvala jsem se, ale nerozvíjelo to moji duši ani mě jako člověka,“ říká.
Prosila jsem rodiče, aby mi zafinancovali opravu saxofonu.
Zlom přineslo v roce 2018 až cestování po Asii s tehdejším partnerem. „Zjistila jsem, že jsem se stala otrokem systému a že bych si chtěla vytvořit svůj vlastní,“ vysvětluje. Po návratu proto z IT odešla a založila neziskovou organizaci, se kterou se věnovala seniorům a do které nalila veškeré své úspory. Brzy ale pochopila, že ji sektor neuživí a že musí začít znovu – tentokrát úplně od nuly.
Ve třiceti se tak spontánně rozhodla vrátit ke své dětské lásce – saxofonu. „Šla jsem tehdy z ničeho. Dokonce jsem prosila rodiče, aby mi zafinancovali opravu saxofonu,“ říká. S její situací se pojily i tvrdé osobní dopady – opustila byt, stabilní příjem i vztah a nějaký čas žila doslova z minima. „Spala jsem na matraci v kuchyni u kamarádek vedle hučící ledničky. Často jsem brečela a říkala si: Co to dělám? Vždyť je mi třicet,“ vzpomíná.
Postupně se učila znovu hrát a první večírek zvládla jen se třemi písničkami, které opakovala pořád dokola. Tehdy hrávala i zadarmo – ať už to byl busking v Brně, hraní na ulicích během cest nebo malé akce pro známé. „Řekla jsem si, že budu hrát každý den, i kdyby zadarmo, protože mě tam může vidět někdo další. První dva roky jsem fakt hrála pořád,“ popisuje.
Dnes má Janečková alias KJ Sax v rejstříku stovku skladeb. Vystupuje každý druhý měsíc po celé Evropě i mimo ni, především s covery známých písní, a oproti jiným hudebníkům staví na kombinaci energie a přímého kontaktu s publikem.
K největším momentům její dosavadní kariéry patří pozvání do pražské Reduty, kde v březnu 2024 hrála během návštěvy Billa Clintona. Pozvánka přišla přímo z Kanceláře prezidenta republiky poté, co se s Petrem Pavlem setkala po vystoupení v Pražské křižovatce. „Čekali jsme asi hodinu ve frontě, pak jsme si podali ruce. Řekl mi, že v březnu přijede návštěva ze Spojených států a jestli bych nechtěla hrát pro Billa,“ vzpomíná Janečková se smíchem.
Během kariérního vzestupu se ale potýkala se zdravotními komplikacemi, konkrétně rakovinou, která ji podle vlastních slov uvrhla do sebelítosti i strachu ze smrti. Léčba i návrat do života ji pak donutily přehodnotit tempo. Dnes více plánuje energii, hlídá si hranice a přijímá, že její tělo funguje jinak než dřív. Učí se říkat ne, vybírat si setkání a pracovat s kapacitou. „Energie je jen jedna. A já musím přemýšlet, kolik jí chci dát,“ vysvětluje.
Souběžně s tím buduje pevnější podnikatelský rámec svého projektu. A po svátcích míří na delší cestu do Afriky – chce si odpočinout a zároveň posunout svou hudbu. Plánuje vlastní nahrávky, klipy i profesionální obsah pro zahraniční agentury. „Pochopila jsem, že všechno nemůžu dělat sama. Chci investovat do kvalitního obsahu a do toho, abych se zase zlepšovala i ve hře,“ říká Janečková.
Prostor pro vlastní publikum ale zatím příliš neměla – většina vystoupení je totiž na firemních akcích. Proto 16. prosince v pražském Divadle Na Maninách pořádá první vánoční koncert pro veřejnost. „Chceme vytvořit rodinnou atmosféru, kde se lidi ve vánočním zápřahu uvolní. Budou tam české i světové písničky, svařák i cukroví. Hrozně se těším, že se setkám s lidmi, se kterými si píšu online,“ uzavírá KJ Sax.