Osm stran od AI, které zpomalily celou firmu. Kiska a Krcha o slop granátech a nové kultuře v týmech
Proč je kontrola výstupu od AI těžší než psaní od nuly, jak osobní AI agent odhalil v Kontextu chybu za miliony a proč nevyhraje, kdo nakóduje nejvíc.
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Produktový manažer, kterého startup Kontext najal, poslal po prvním úkolu osm stran roadmapy a čtyři lidé z vedení je pak četli, aby zjistili, jestli v nich vůbec něco je. Zakladatel Kontextu Andrej Kiska o tom mluví ve druhém díle online série podcastu Money Maker s Tomem Krchou, který v Kalifornii vyvíjí designový nástroj Pen. Zatímco takzvané AI slop granáty (objemné, ale prázdné výstupy z AI přehozené na kolegy) příliš nepomáhají, umělá inteligence ukazuje sílu v proaktivních asistentech.
Kiskův osobní agent Dots od OpenAI ho upozornil na chybu v kalkulaci obchodu s čínským partnerem, kvůli které mohl Kontext podle jeho slov teoreticky zkrachovat. Agent ji spojil s vláknem ve Slacku, ve kterém kolega, jenž kalkulaci připravoval, vůbec nebyl. Krcha zase popisuje, jak se kvůli AI mění role každého člena týmu: „Doba, kdy vám někdo něco řekne a vy to uděláte, je podle mě pryč.“
Řeč přijde i na bezpečnostní potíže posledních týdnů, na e-mail, ve kterém renomovaný venture kapitálový fond podle Kisky radí zakladatelům odložit nové funkce, dokud neopraví zranitelnosti, a na čínské modely, které se dotahují na americkou špičku. Celý díl si můžete pustit v přehrávači níže nebo ve všech podcastových aplikacích, v textovém přepisu z něj pak vybíráme to nejzajímavější.
Útočník nespí
Andrej Kiska: Spousta firem v Americe musí mít bezpečnostní certifikát SOC 2, který dokládá, jak zpracovávají data, jinak od vás nikdo nekoupí software pro velké firmy. A kvůli tomu, co se za posledních pár týdnů stalo, ho mnohé z nich technicky momentálně nesplňují. Když ho nesplňujete, každý zákazník má právo s vámi zrušit kontrakt. I když vás přímo nehackli, vaše tržby dnes nejsou stoprocentně chráněné.
Proti vám stojí útočník, který funguje čtyřiadvacet hodin denně, pořád se vás snaží dobít a nemá v rozhodování žádného člověka. Všichni obránci ale dnes s člověkem pracují, protože když uděláte opravu, která nefunguje správně, vytvořili jste další zranitelnost. Takže to vnímám tak, že bude hůř, než bude líp.
Nevydávej, oprav
Andrej Kiska: Mám e-mail, který Andreessen Horowitz poslal zakladatelům jako doporučení, a byl poměrně brutální. Píše se v něm, že máte zavést nulovou toleranci k novým funkcím a vydáním a zvážit odklady, dokud nebudou všechny zranitelnosti opravené. Poslal jsem to našemu týmu – v Kontextu zpracováváme strašně moc uživatelských dat – a pravda je, že za poslední týden jsme nic nového nevydali.
Sakramentsky blízko
Tom Krcha: Mě čínské open-weight modely zajímají primárně ze dvou důvodů. Zaprvé jsou potenciálně daleko víc nákladově efektivní, a to má přímý dopad na uživatele. Druhý aspekt je, že si ty modely můžete dotrénovat a vložit do nich funkcionalitu specifickou pro váš byznys. To je obrovsky zajímavé téma a do budoucna bude ještě zajímavější.
Astra (model GPT-6 Astra, nejvýkonnější model OpenAI, který sám ovládá počítač) vyšla v září a pro svět to byla obrovská rána – modely najednou umí 3D. V Astře jsem si nechal postavit lego most a přesně vypočítat kostičky. Úplně stejný úkol jsem pak zadal separátně DeepSeeku a ten mi vytvořil lego most, který je naprosto precizní – a stálo mě to asi dvacet centů. Shrnutí je, že to ještě není Astra, ale je to sakramentsky blízko frontier modelům (nejvýkonnějším modelům velkých AI laboratoří). Otázka ale je, co nastane, až se dostaneme do bodu, kdy je to good enough pro devadesát devět procent populace. Pro většinu lidí je obrovský rozdíl, jestli platí za plán 200 dolarů měsíčně, nebo dvacet, a dostanou podobnou hodnotu.
Agent viděl, co kolega ne
Andrej Kiska: Za těch pár týdnů jsem dospěl k tomu, že Dots používám jako výchozího horizontálního agenta na všechno. Super věc je, že zprávy vám chodí samy od sebe. Děláme reklamní technologie a se dvěma partnery teď něco chystáme. Kolega měl připravit kalkulačku, kolik nás to celé vyjde. Bavíme se o desítkách milionů dolarů. Když se sekneme, sekneme se o miliony, možná desítky milionů dolarů, které budeme muset zaplatit ze svého.
Kolega ale nebyl ve vlákně, kde se sdílel screenshot podmínek, podle kterých dostaneme zaplaceno, až skončí kvartál. Místo toho, abychom si vzali provizi a peníze poslali dál, musíme nejdřív zaplatit náklady za celý kvartál a ten partner nám je pak možná vrátí. Kdybychom to implementovali tak, jak navrhovala kalkulačka, potenciálně bychom zbankrotovali.
A co udělal Dots? V ChatGPT jsme se o tom vůbec nebavili, jen na Slacku. Ke kalkulačce jsem ani neměl přístup – a přišla mi zpráva: „Mimochodem, tohle si zkontroluj, je to úplně mimo.“ Díky tomu, že to mám všechno v jednom rozhraní, je pro mě extrémně jednoduché zkombinovat soukromé požadavky s tím, co mi padá do inboxu. Dejme tomu, že dostanu pět, šest proaktivních zpráv denně, které jsou byznysové a relevantní, tedy že mi opravdu řeknou něco, o čem jsem nevěděl.
Osm stran, které zpomalily firmu
Andrej Kiska: Slop granát podle mě poprvé použil zakladatel Shopify Tobias Lütke, a to v kontextu toho, že když byl člověk dřív líný, měl málo výstupu. Když je líný dnes, má výstupu strašně moc a jen ho přehodí na další lidi. Najali jsme produkťáka, se kterým jsme se o třicet dní později rozloučili. Jako první úkol dostal návrh roadmapy a mně přišlo zpátky osm stran Google Docu. Najednou jsme se na to museli dívat čtyři a říkat si: Možná je ten kluk génius, anebo tam nic není.
Hodnota toho člověka byla díky tomu najednou čistě negativní, protože zpomalil celou firmu. Ve Slacku teď máme emoji granátu, abychom mohli označovat obsah, který považujeme za AI slop granát. Mám ale ještě druhou formu slop granátu, která je pro mě mnohem těžší. Když si nechám něco vytvořit od AI, je revize v mnohém těžší než tvorba od nuly. Řeknu si: Kašlu na to, pošlu to. A rigoróznost, s jakou přistupujete k výstupu, postupně klesá, protože řeknete good enough.
Vyhraje distribuce
Andrej Kiska: Je to paradox: když může každý tvořit, pořád jen tvoří. Hlavně engineeringové startupy mají pocit, že teď můžou nakódovat strašně moc. Problém je, že nikdy nevyhraje startup, který toho nakóduje nejvíc. Vzácné je dnes budovat si distribuci.
Tom Krcha: Myslím si, že startupy budoucnosti budou z padesáti procent marketing a z padesáti procent building. A marketingem myslím distribuci a komunikaci – dostat produkt ven a vůbec být schopný odkomunikovat, co v něm je. Neustále mluvím s našimi uživateli, kteří mi říkají: „Vůbec jsem nevěděl, že tam taková funkce je.“ A to je chyba na naší straně. Každý člen týmu je najednou i product manager a částečně designér. A pokud by nebyl, nevím, jakou roli by v týmu vlastně měl hrát. Doba, kdy vám někdo něco řekne a vy to uděláte, je podle mě pryč.