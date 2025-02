Budou ostravské Nové Bazaly vypadat jako Santiago Bernabéu? Podívejte se, kdo všechno je ve hře

Uložit 0

Ostravě už dlouho chybí moderní fotbalový stadion, který by se stal domovem FC Baníku a mohl by hostit i národní reprezentaci. Možnost vtisknout podobu novému architektonickému klenotu města teď dostane hned několik renomovaných ateliérů z celého světa včetně Zaha Hadid Architects nebo studia gmp, které stálo za přestavbou slavného Santiaga Bernabéua v Madridu. O finální podobě Nových Bazalů by mohlo být jasno do konce roku.

„Stavbu Nových Bazalů, u jejíhož zrodu nyní stojíme a u níž činíme vše tak, aby se jednalo o další unikát nejen v rámci kraje, ale i v širším mezinárodním kontextu, zanecháme i příštím generacím. Ačkoliv se někomu může zdát přípravný proces zdlouhavý, je zapotřebí si uvědomit, že kvalitní architektura do Ostravy patří, je pro město klíčová a my ji podporujeme napříč rozličnými projekty,“ říká ostravský primátor Jan Dohnal z ODS.

V aréně bude kromě stadionu samotného, který má pojmout až 20 tisíc sedících diváků, i muzeum fotbalového klubu, restaurace či fanshopy. Celá stavba vyjde na asi 2,5 miliardy korun. Vybrané ateliéry teď mají na odeslání svých návrhů čas do května. Mezitím si můžete prohlédnout jejich další vizualizace a již zrealizované projekty, abyste získali lepší představu o tom, jak by mohly Nové Bazaly nakonec vypadat.

Fenwick Iribarren Architects

Španělská architektonická kancelář, která se specializuje velké sportovní projekty i udržitelnou architekturu. Postavila několik stadionů pro mistrovství světa ve fotbalu 2022 v Kataru, například Education City Stadium s kapacitou 40 tisíc diváků, který je inspirovaný arabskou geometrií. Stojí také za tréninkovým centrem pro Real Madrid nebo za sídlem banky BBVA v Madridu.

gmp International

Toto architektonické studio sídlí pro změnu v německém Hamburku. Zaměřuje se především na velké infrastrukturní projekty, kromě stadionů i na letiště nebo kulturní centra. Projektovalo stadiony pro mistrovství světa ve fotbale 2010 v Jihoafrické republice, berlínské hlavní nádraží nebo národní muzeum v Pekingu. Podílelo se také na rekonstrukci stadionu Santiaga Bernabéua v Madridu.

IDOM

Další španělské studio, které se specializuje na velké infrastrukturní projekty – kromě stadionů i třeba průmyslových staveb. Stojí například za stadionem San Mamés ve španělském Bilbau nebo za návrhem první linky metra v kolumbijské Bogotě.

Populous

Architektonická kancelář se sídlem v americkém Kansasu, která se zaměřuje především na sportovní stadiony a velké veřejné budovy. Vyprojektovala například Emirates Stadium v Londýně, což je domácí aréna klubu Arsenal. Navrhla také podobu největšího stadionu na světě – Stade Hassan II. v Casablance, v němž by se mělo pořádat mistrovství světa ve fotbale v roce 2030, které chce Maroko pořádat společně se Španělskem a Portugalskem.

querkraft architekten & RAUM +

Zde by se jednalo o spolupráci vídeňských querkraft architekten, kteří zatím nemají zkušenosti s výstavbou fotbalových stadionů, a rovněž vídeňské společnosti RAUM +, která stojí za Raiffeisen Arenou v Linci.

Zara Hadid Architects

Londýnská architektonická a designérská firma proslula svými futuristickými návrhy. V Česku je známá především díky realizaci Masaryčky, moderního administrativního a obchodního komplexu v centru Prahy. V katarském městě Al-Wakra navrhla stadion zvaný Al Janoub.

JKMM Arkkitehdit & SADAR+VUGA

Další možná spolupráce, tentokráte finské společnosti JKMM Arkkitehdit a slovinského ateliéru SADAR+VUGA.

L35 Arquitectos

Opět španělská firma, která se také podílela na rekonstrukci Santiaga Bernabéua.

Arup & RSHP Architects

Rýsuje se i spolupráce britské společnosti Arup, která navrhla například ikonický stadion Ptačí hnízdo v Pekingu, a rovněž britské firmy RSHP Architects, jež mimo jiné přeměnila býčí arénu v Barceloně na multifunkční komplex.

Studio Perspektiv & OFIS architekti

Česko-slovenské Studio Perspektiv by mohlo na tomto ostravském projektu spolupracovat se slovinským ateliérem OFIS architekti, který již naprojektoval například fotbalový stadion v Mariboru.

Kdo zůstal pod čarou – Projektstudio

Ostravská architektonická kancelář Projektstudio již před nějakou dobou navrhla možné podoby Nových Bazalů, do vybrané desítky se nicméně nakonec nedostala.

Další nové stadiony v Česku

V Česku vyrostla v poslední době například Malšovická aréna v Hradci Králové, která v roce 2023 nahradila bývalý Všesportovní stadion. V tomtéž roce také skončila rozsáhlá přestavba pardubické CFIG Arény.