Otřesy v Canvě zavřely pražskou pobočku. Smutné, ale správné rozhodnutí, říká muž, který jí prodal firmu
Australský grafický nástroj ruší tým, který získal koupí českého startupu Smartmockups. Desítky zkušených lidí teď hledají práci.
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Nejdřív přišel e-mail od šéfky Canvy Melanie Perkinsové, že ve firmě budou změny. Bylo to ve středu kolem deváté večer. Asi o dvacet minut později dostal každý, koho se škrty týkaly, vlastní zprávu, že se jeho pozice ruší a na sbalení věcí má zhruba týden. „Okamžitě nám vypnuli všechny přístupy kromě Slacku a e-mailu,“ popisuje jeden z lidí, které Canva v pražské pobočce propustila. S CzechCrunchem o dění ve firmě mluvil pod podmínkou anonymity. Kancelář se zavře už v pátek 6. listopadu. Z padesátky lidí podle něj zůstává zhruba šest.
Velká část pražského týmu vzešla z tuzemského nástroje Smartmockups, který Canva koupila v roce 2021. V poslední době skupina fungovala jako 3D tým celé Canvy. Smartmockups založili v roce 2016 Ondřej Nekvinda a Lukáš Zajíc a jejich nástroj umožňoval zasadit grafický návrh do realistické podoby produktu, třeba trička nebo hrnku. V době prodeje měla firma šestnáct lidí a byla zisková. Zajíc v ní skončil minulý rok, Nekvinda letos v červnu.
Konec pražské kanceláře nyní zapadá do největší přestavby v historii Canvy, která poprvé plošně propouští. Změny se dotknou 1 271 lidí, tedy 22 procent zaměstnanců. Kolik z nich přijde o práci, ale firma neuvedla. Část dostane jinou roli nebo nabídku přestěhovat se, víc produktových týmů má zamířit do centrály v Sydney. Růst tržeb má letos zpomalit zhruba na dvacet procent a dva z nejstarších investorů přecenili svůj podíl z valuace 42 miliard na 34,9 miliardy dolarů (750 miliard korun).
Dnes již bývalý zaměstnanec pražské pobočky vidí za rozhodnutím dvě věci. První z nich zaznívá i v oficiálním vyjádření firmy a týká se struktury. „Bylo tam několik vrstev odpovědnosti a komunikace mezi nimi byla docela složitá. Když k tomu přidáte, že Praha nebo Londýn mají v zimě oproti Sydney deset, jedenáct hodin rozdíl, je to prostě komplikované,“ vysvětluje.
Druhým problémem je umělá inteligence, jejíž zavádění Canvu ze začátku stálo obrovské prostředky. V posledním měsíci sice přišla s vlastními modely, bývalý zaměstnanec ale nedokáže odhadnout, kolik se jimi dá ušetřit na tom, co firma platí za výpočetní výkon grafických čipů.
V reakci pro CzechCrunch dění reflektuje i Ondřej Nekvinda, spoluzakladatel Smartmockups: „Na jednu stranu je mi to samozřejmě líto, protože se zavírá něco, co jsme tady vybudovali. Na druhou stranu chápu, proč to Canva dělá, a myslím si, že je to správné rozhodnutí pro budoucnost firmy.“ Nerozporuje, že je to teď pro propuštěné těžká situace. Malé týmy, které mají pravomoci a intenzivně používají AI, ale dnes podle něj dokážou udělat strašně moc. Dává proto smysl snížit to, čemu říká daň za spolupráci napříč časovými pásmy.
Nekvinda podle svých slov rozumí i finančnímu tlaku. Ziskovost byla podle něj vždy jedním z hlavních pilířů Canvy, úkoly ale teď v součtu spotřebovávají stále více tokenů, firma musí obsloužit zhruba 200 milionů neplatících uživatelů a personální náklady byly vysoké. „Canva se propouštění celou dobu vyhýbala. Myslím, že to došlo do bodu, kdy je potřeba větší přenastavení výchozího stavu, finančního i organizačního, aby zase vznikl prostor pro růst v dalších letech,“ vysvětluje Nekvinda.
Canva odcházejícím nabízí nejméně šest měsíčních platů, rok zdravotního pojištění tam, kde ho poskytuje, a ponechání pracovního MacBooku. Navíc se mohou ucházet o grant deset tisíc dolarů (215 tisíc korun) na vlastní projekt. Podmínky jsou zveřejněné a platí stejně pro Prahu, Vídeň i Londýn. „Jsou možná super, když člověk pracuje třeba v Americe nebo Číně. Z pohledu evropského práva jsou to ale úplně standardní podmínky, které bychom dostali, i kdyby nás propustili normální cestou,“ podotýká bývalý zaměstnanec pražské pobočky.
Propuštění se proto dali dohromady a chtějí se bránit. „Na Evropě je dobré, že tu máme silné zákony,“ připomíná. Canvě vyčítá, že místní pravidla vůbec nezná. „Je v tom dost zmatek. Propouští se nějakých dvanáct set lidí, všichni mají otázky, ale odpovědi žádné nejsou,“ dodává. Sám se ale rozhodl neztrácet čas a už má na příští týden domluvené první pohovory.
Že nová technologie může firmu ohrozit, bylo podle něj v některých týmech jasné. „Interně jsme to i signalizovali, ale komunikace byla vždycky taková, že musíme dělat partnerství, integrovat se i do těchto nástrojů, budoucnost je zářná a všechno bude v pohodě,“ vzpomíná. Canva se přitom napojila na Claude i ChatGPT, tedy na nástroje, ve kterých lidé stále častěji zvládají grafiku i bez ní.
Reorganizace podle něj krátkodobě pomůže. Dlouhodobý problém vidí jinde. „Claude, Gemini nebo jakékoli podobné nástroje podle mě dokážou nahradit to, co dělá Canva. Možná by se měli vrátit ke kořenům i v tom, jak Canva funguje, a ne všude dávat jenom AI,“ míní. Vývoj firmy budou odcházející sledovat dál, protože drží zaměstnanecké akcie (RSU). Nezávislá valuace pro ně klesla na 31 miliard dolarů (670 miliard korun) a burzovní debut, se kterým se dříve počítalo na rok 2027, je pravděpodobně odložen.
Nekvinda je optimističtější. Canva podle něj může z přestavby vyjít jako vítěz, protože má spoustu vlastních historických dat, která velké AI laboratoře nemají a na nichž se dá trénovat. Pro Prahu vidí ještě jednu stránku věci: na trh se dostane řada kvalitních lidí se zkušenostmi s tvorbou velkých produktů. „Ta škála byla obrovská, bylo to 200 milionů lidí. Takové lidi běžně v Praze nenajdete,“ říká.
Lidé ze Smartmockups podle něj začínali v pětičlenném týmu a v Canvě měli možnost růst ve struktuře velké technologické firmy. „Doufám, že to s odstupem budou vnímat jako skvělý kariérní posun a teď si je rozeberou firmy, které tenhle talent potřebují,“ dodává Nekvinda.