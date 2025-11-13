Ovečkárna zahajuje akviziční jízdu. Propojila se s největším českým e-shopem s dřevěnými výrobky
„Díváme se na trh s otevřeností k novým partnerstvím a akvizicím,“ komentuje ředitel Ovečkárny Filip Pekárek.
V české e-commerce opět dochází k majetkovým přesunům u známých značek. Online prodejce se zaměřením na výrobky z ovčí vlny Ovečkárna majetkově vstupuje do společnosti ČistéDřevo, největšího českého e-shopu s dřevěnými výrobky. Partnerství má podporovat jejich důraz na přírodní materiály a zároveň být i odrazovým můstkem pro expanzní plány obou značek, které budou nadále fungovat samostatně.
Oba prodejci budou nadále nabízet vlastní portfolio zboží, plánují však nové produkty a další synergie vidí ve sdílení know-how, optimalizaci logistiky či marketingových aktivitách. „Od spojení očekáváme vytvoření silné platformy zastřešující obchodní aktivity v oblasti udržitelnosti a přírodních materiálu,“ komentuje pro CzechCrunch David Hort, investiční ředitel Hartenberg Capital, který vlastní Ovečkárnu. Majitelem Hartenbergu je Andrej Babiš.
Podle Horta na konci roku 2028 očekávají konsolidovaný obrat obou společností ve výši přes 30 milionů eur, v aktuálním přepočtu přes 720 milionů korun – a to při zachování dvojciferné EBITDA marže (zisk před zdaněním, úroky a odpisy). „Plnění našeho tříletého plánu je podmíněno zejména rychlostí a úspěšností zahraniční expanze v rámci klíčových západních trhů v čele s Německem,“ doplňuje Hort.
Vlastnická propojení
- E-shop Ovečkárna v roce 2011 zakládal Martin Bernátek, o deset let později do firmy vstoupili strategičtí investoři, kdy fond Hartenberg získal podíl 60 procent a skupina eRockets 10 procent.
- O dva roky později Hartenberg Bernátka vykoupil, letos došlo také na odprodej zbývajícího podílu od eRockets. Skupina Enterstore, která spadá pod Hartenberg, aktuálně vlastní 100 procent Ovečkárny.
- Ovečkárna teď bude držet podíl 50 procent v ČistémDřevu, do kterého již loni investovala skupina eRockets a ve firmě držela 15 procent.
- V rámci aktuální transakce eRockets svůj podíl navýší na 20 procent. Zakladatelé ČistéhoDřeva Tomáš Izaiáš a Tomáš Kruczek drží zbývajících 30 procent.
Ovečkárna měla loni utržit 361 milionů korun, ČistéDřevo pak kolem 100 milionů. V první polovině roku e-shopy rostly o 5 a o 65 procent, ve třetím kvartálu pak o 13 a o 67 procent. Jaká byla cenovka aktuální transakce, odmítly strany komentovat. „V této otázce jsme bohužel striktně vázáni mlčenlivostí,“ reaguje Hort. Podle odhadu CzechCrunche ale mohlo jít o nižší desítky milionů korun.
Propojení Ovečkárny a ČistéhoDřeva bylo plánované již minimálně od loňska, kdy se ještě v obou firmách investičně angažovali také investoři z eRockets. „Majetkový vstup vnímám jako logické vyústění naší dlouhodobé snahy o akceleraci růstu a navýšení expozice v oblasti udržitelných materiálů v rámci Ovečkárny i mimo kategorii vlny a merina, na které je dnes primárně postavena,“ komentuje Hort.
Od spojení s ČistýmDřevem si navíc kromě diverzifikace produktového portfolia slibuje také snížení relativně silně sezonního charakteru tržeb v průběhu roku. „Dřevo jako vstupní komodita nabízí logicky mnohem větší variabilitu i mimo tradiční sezonu s vrcholem v období vánočních svátků,“ vysvětluje Hort. Právě zimní sezona je pro Ovečkárnu nejsilnější částí roku.
V posledních letech přitom Ovečkárna prochází proměnou z čistě produktové značky orientované na vlnu na širší oblast přírodních materiálů včetně dřeva či bavlny. Vizí je postupně vytvářet silnou skupinu značek. „Čisté dřevo je první významnější krok tímto směrem. Současně se díváme na trh s otevřeností k dalším novým partnerstvím a akvizicím, které dávají smysl z pohledu hodnot i udržitelnosti,“ říká ředitel Ovečkárny Filip Pekárek.
V současnosti Ovečkárna působí na jedenácti zahraničních trzích, kromě domácího Česka jsou nejdůležitější Německo, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. ČistéDřevo se již rozrostlo na Slovensko či do Maďarska, Německa, Rakouska, Chorvatska, Slovinska a Nizozemí, kde působí pod značkou Atmowood. Po vstupu Ovečkárny do ČistéhoDřeva je v plánu další tažení napříč Evropou.
ČistéDřevo vzniklo jako projekt kamarádů od školky Tomáše Izaiáše a Tomáše Kruczka před dvanácti lety. Od stánků na řemeslných trzích a přes podnikání z garáže v podhůří Beskyd se vypracovali k vlastnímu e-shopu. Kapitál Ovečkárny mu má přinést větší stabilitu, lepší přístup k technologiím a know-how v oblasti e-commerce a marketingu. „Naši zákazníci se mohou těšit na propojení těchto dvou úžasných materiálů a tím pádem širší nabídku produktů. Nadále zůstáváme věrní přírodním materiálům i dlouhodobě nastaveným cílům,“ dodává Izaiáš.