Oznámil, že propustí přes 4 000 lidí, protože sází na umělou inteligenci. Akcie vystřelily o 24 procent
Společnost Block Jacka Dorseyho výrazně snižuje stavy z 10 tisíc na 6 tisíc lidí. Chce být efektivnější díky AI a investoři to oceňují.
Finančně-technologická společnost Block, za kterou stojí spoluzakladatel Twitteru Jack Dorsey, oznámila radikální transformaci. V rámci přechodu na model plně poháněný umělou inteligencí se rozhodla propustit téměř polovinu svých lidí. Z původních více než deseti tisíc zaměstnanců jich v týmu zůstane necelých šest tisíc. Tento řez, který má uvolnit ruce pro větší efektivitu, vyvolal na burze okamžitou euforii. Akcie Blocku v prodlouženém obchodování po oznámení výsledků vyletěly o více než 24 procent.
Podle Dorseyho je tento krok nezbytný pro to, aby se Block stal skutečně dravou technologickou firmou. „Rozhodli jsme se pro náročnou změnu. Redukujeme Block téměř o polovinu, což znamená, že přes 4 000 lidí odchází nebo vstupuje do procesu projednávání výpovědi,“ uvedl v dopise akcionářům šéf firmy, která ve svém ekosystému propojuje moderní platební systémy pro obchodníky (Square), mobilní finanční služby pro jednotlivce (Cash App) a vývoj decentralizované infrastruktury založené na bitcoinu.
Klíčovým argumentem je, že menší týmy s využitím pokročilé umělé inteligence dokážou více. „Základní teze je jednoduchá. Inteligentní nástroje změnily význam budování a řízení společnosti. Již to vidíme interně. Výrazně menší tým používající nástroje, které vyvíjíme, dokáže udělat více a lépe. A schopnosti inteligentních nástrojů se každým týdnem zrychlují,“ odůvodnil devětačtyřicetiletý podnikatel.
Jack Dorsey je přesvědčen, že většina společností je v tomto ohledu pozadu. „V příštím roce podle mého názoru většina společností dojde ke stejnému závěru a provede podobné strukturální změny. Raději bych se k tomu dostal poctivě a podle našich vlastních podmínek, než abych k tomu byl donucen reaktivně,“ uvedl šéf Blocku. Rozhodnutí o propouštění přišlo ve chvíli, kdy americká firma reportovala velmi silné finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2025.
Hrubý zisk meziročně vzrostl o 24 procent na 2,87 miliardy dolarů (59 miliard korun). Block tak jasně překonal očekávání analytiků. Finanční ředitelka Amrita Ahuja vysvětlila, že zeštíhlení týmu pomůže firmě v další fázi dlouhodobého růstu. Firma očekává, že v souvislosti s restrukturalizací vynaloží jednorázové náklady ve výši 450 až 500 milionů dolarů (zhruba 9,3 až 10,3 miliardy korun), které padnou především na štědré odstupné a zaměstnanecké výhody.
Ve zprávě pro tým, kterou Jack Dorsey zveřejnil na síti X (dříve Twitter, který sám založil, ale později prodal a dnes ho vlastní Elon Musk), zdůraznil, že toto rozhodnutí nedělá kvůli tomu, že by byla firma v problémech, ale že se s nástupem nových nástrojů a umělé inteligence zkrátka dramaticky proměnila tržní situace. A také vysvětlil, proč tak významné propouštění provádí najednou a nikoliv postupně.
„Měl jsem dvě možnosti: postupně snižovat počet zaměstnanců v průběhu měsíců nebo let, jak se tato změna bude odehrávat, nebo být upřímný ohledně toho, kde se nacházíme, a jednat hned. Zvolil jsem druhou možnost. Opakované snižování počtu zaměstnanců má destruktivní vliv na morálku, soustředění a důvěru, kterou zákazníci a akcionáři vkládají do naší schopnosti vést. Rozhodnutí tohoto rozsahu s sebou nese riziko. Ale stejně tak i nečinnost,“ uvedl.
Cílem oznámených kroků je zvýšit takzvanou „produktovou rychlost“, kdy by menší celky měly být schopny inovovat mnohem svižněji než doposud. Výhled pro rok 2026 je pro investory velmi optimistický a odráží víru v novou strukturu. Block zvýšil svůj odhad hrubého zisku na 12,2 miliardy dolarů, což představuje meziroční růst o 18 procent. Upravený zisk na akcii by měl dosáhnout 3,66 dolaru, což by byl nárůst o 54 procent oproti předchozímu roku.