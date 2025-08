Padl další solárník, dluží přes půl miliardy korun. I raketa občas vybuchne, říká majitel firmy

Uložit 0

Ještě nedávno se firmě Nanosun dařilo a některá média o ní referovala jako o raketě, „jejíž byznys roste rychlostí letu světelných paprsků“. Jenže slunce postupně zakryly mraky. A Nanosun, který zajišťoval distribuci a dodávky například fotovoltaických panelů a měničů, skončil v insolvenci. „Je to jediná férová cesta vůči všem našim partnerům. I raketa občas vybuchne,“ uvedl majitel a šéf firmy Karel Pařenica pro CzechCrunch.

Firma se sídlem v Praze je na trhu už od roku 2013, výrazný růst ale zaznamenala až během solárního boomu mezi lety 2020 a 2022. V té době dodávala zboží do více než 40 zemí po celém světě, i třeba do severní Afriky, Střední Asie nebo Pákistánu. Tomu odpovídal i její obrat – zatímco v roce 2020 dosáhl částky 255 milionů korun při zisku osm milionů, o dva roky později již Nanosun utržil 4,67 miliardy, zisk pak činil 91 milionů.

Tuto expanzi ovšem doprovázely rozsáhlé investice do skladového zázemí, posilování logistiky, a dokonce i nákupy nemovitostí. Část nákladů firma díky vysoké ziskovosti pokrývala z vlastních zdrojů, na další aktivity si vzala úvěry od UniCredit Bank, České spořitelny nebo Komerční banky.

Už rok 2023 s sebou přinesl první problémy související s oslabením zájmu o solární panely. „Přestože byl pro nás tento rok velmi těžký, pro mnoho jiných hráčů byl evidentně mnohem horší – a řada z nich se musela potýkat s existenčními problémy. Proto děkujeme Bohu, že nás ochránil a nemuseli jsme čelit potížím s příliš velkými zásobami,“ napsal Pařenica v účetní závěrce za zmíněný rok.

Nicméně střízlivění spojené s byznysem se solárními elektrárnami na střechách rodinných domů pokračovalo. Známými se staly krachy společností Malina, MVP Solar, Hydropol, Green Holding či Alpha Solar, letos pak padl i pionýr v oboru S-Power Energies nebo energetická skupina Solek. A s komplikacemi se teď rovněž potýká druhdy nadějný startup Woltair, který má za sebou několik velmi turbulentních měsíců plných změn v nejvyšším vedení, propouštění, stahování se ze zahraničních trhů… a nakonec i insolvenční návrh a chystaný rozprodej majetku.

Pro Nanosun prý zásadní obrat nastal loni, kdy už se nezvládl vypořádat se zvyšujícími se úrokovými sazbami, přesycením trhu a energetickou krizí spojenou s důsledky ruského válečného tažení na Ukrajině. Do toho se přidaly problémy s čínskými dodavateli – ti začali rušit dříve domluvené kompenzace za cenové rozdíly. Jinými slovy: když Nanosun něco objednal a mezitím cena klesla, nedostal zpět žádné peníze. Nakupoval tedy dráž, než odpovídalo aktuálním cenám na trhu.

A tak se firma ocitla v situaci, kdy měla ve skladech zásoby fotovoltaických panelů, měničů a baterií nakoupené za ceny z doby před kolapsem trhu, čímž již nebyla schopna pokrýt ani nákupní náklady. V roce 2023 ještě Nanosun dosáhl obratu 3,37 miliardy korun se ziskem šest milionů. O rok později už obrat činil méně než 1,5 miliardy korun – a firma se dostala do ztráty 113 milionů. „Trh byl zahlcen zbožím, ceny solárních panelů padaly a nikdo je nekupoval,“ vysvětluje Pařenica.

Tohle nebyl pád, ale přistání. A přistání je součástí každého letu.

Nanosun se podle insolvenčního návrhu pokusil v tomto období o restrukturalizaci, která spočívala ve snížení provozních nákladů, propouštění, odprodeji zásob a nepotřebného majetku i aktivním hledání investorů, které dodnes nemá. Podařilo se mu také vyjednat odklad splátek úvěrů s bankami. Firma doufala v postupné oživení poptávky na fotovoltaickém trhu, což se ovšem nestalo. Nanosun tak už není schopen plnit své finanční závazky – a skončil v úpadku.

„Osobně mě celá tahle situace naprosto změnila. Shodil jsem 24 kilo, přestal pít, cvičím, vstávám v pět. Ale hlavně: posílil jsem ve víře. Tohle nebyl pád, ale přistání. A přistání je součástí každého letu,“ tvrdí jedenačtyřicetiletý Pařenica, který se nijak netají svým vřelým vztahem k Ježíši Kristu. „Přemýšlím o novém začátku. O něčem větším, odvážnějším, co bude mít přínos pro Boží království a smysl a užitek pro stovky tisíc lidí. Pokud jsem díky Bohu dokázal vybudovat takovouto firmu, příště by to mohlo být 100 miliard eur v obratu. S Boží pomocí není nic nemožné,“ věří. Teď ale chce být s rodinou a trochu zpomalit.

Mezi zveřejněnými závazky Nanosunu je například soubor několika úvěrových smluv, které firma uzavřela s UniCredit Bank, Českou spořitelnou a Komerční bankou, což vyplývá z veřejně dostupného insolvenčního rejstříku. Pouze těmto třem finančním domům dluží téměř 400 milionů korun, a to v podobě neuhrazených splatných i nesplatných závazků. Jejími dalšími věřiteli jsou například děčínská logistická firma Bohemia Cargo, ČSOB Leasing, Finanční úřad Praha 7, Tesla Energy nebo jiné solární firmy, přičemž některé závazky Nanosun neuznává. Celkem má dlužit přes 585 milionů korun.

Soud už jmenoval prozatímní věřitelský výbor ve složení UniCredit Bank, Česká spořitelna, Komerční banka a Bohemia Cargo. Do 14 dnů musí určit své zástupce, které za ně budou v tomto výboru jednat a rozhodnou o reorganizaci nebo likvidaci Nanosunu. „Naším cílem je projít tímto obdobím se ctí a najít cestu k vypořádání,“ uzavírá Pařenica.