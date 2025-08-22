Palantir je jako líheň. Jeho bývalí inženýři zakládají startupy, které ovlivňují války i sociální sítě
Bývalí zaměstnanci Palantiru vybudovali třeba obranný startup Anduril Industries nebo analytický Hex. A jejich hodnota letí do miliard.
Občas největším produktem firmy nejsou její služby, ale lidé, kteří jí prošli. U PayPalu to platí dvojnásob. Elon Musk vede Teslu a posílá rakety do vesmíru, Reid Hoffman založil LinkedIn, Peter Thiel investoval do stovek startupů a David Sacks stojí u zrodu dalších technologických firem. Jejich vliv je cítit skrze auta, kterými jezdíme, na platformách, na nichž hledáme práci, i ve způsobu, jak nakupujeme online. Téhle skupině se říkalo PayPal mafie. Teď se ale rodí nová – Palantir mafie.
Její produkty už déle zasahují do běžných životů. Od umělé inteligence, která umí vygenerovat lidský hlas tak přesvědčivě, že působí jako skutečná nahrávka, až po technologie, které se využívají při vyšetřování zločinů či ve vojenství.
Palantir, založený v roce 2004 Peterem Thielem a Alexem Karpem, byl od začátku jiný než typická firma ze Silicon Valley. Zatímco Google nebo Facebook stavěly na reklamě a sociálních sítích, Palantir prodával software na sběr a analýzu dat. Jeho klienty byly vlády, bezpečnostní složky nebo ropné společnosti, které potřebovaly zpracovat informace z tisíců zdrojů.
Pomáhal odhalovat daňové úniky, lovit teroristy a analyzovat ropná pole. Jeho inženýři nestrávili mládí v kalifornských open spacech, ale na amerických základnách v Iráku nebo v zapadlých policejních kancelářích. „Brali jsme lidi, kteří mohli jít do Googlu, ale posílali je do Omahy nebo do Iráku. Nebylo to pro každého, ale v tom je to kouzlo,“ vzpomíná Barry McCardel, jeden z bývalých zaměstnanců a později zakladatel velkého datového startupu, pro Wall Street Journal.
Dnes se ukazuje, že tahle zkušenost byla pro mnoho zaměstnanců startem k mnohem větším věcem. Tak jako z PayPalu vzešli Musk, Hoffman nebo Thiel, z Palantiru dnes vyrůstá komunita bývalých zaměstnanců, kteří zakládají vlastní známé startupy.
Seznamte se, mafie!
Nick Noone byl v Palantiru například zodpovědný za projekty pro speciální jednotky. Po odchodu začal se svým týmem pracovat přímo na policejní stanici v kalifornském San Pablu. Původně měli jen vylepšit datové nástroje, ale brzy se ocitli přímo u vyšetřování vraždy. Z mobilních záznamů a policejních databází poskládali časovou osu, která dovedla vyšetřovatele k pachatelům. Ti byli následně odsouzeni a Noone na základě této zkušenosti vybudoval Peregrine Technologies. Firma dnes pracuje pro policii i federální úřady a její hodnota se pohybuje kolem 2,5 miliardy dolarů (52 miliard korun).
THE PALANTIR MAFIA 🔮
Palantir alumni founders have raised $34B total, at an average of $800M per company, and created 15 unicorns
Over 6% created companies worth over $1B pic.twitter.com/F6YOVoHM4J
— Jawwwn (@jawwwn_) August 8, 2025
Již zmíněný Barry McCardel zase roky létal mezi Aljaškou, Skotskem a Ázerbájdžánem, kde pomáhal ropným gigantům sledovat stovky vrtů. Když zakládal svůj startup Hex, který se specializuje na datovou analýzu, prvního svého designéra potkal na halloweenské párty bývalých „palantiřanů“.
A Cobi Blumenfeld-Gantz? Ten po letech nasazování softwaru v armádě spoluzaložil Chapter, což je platforma, která pomáhá Američanům starším 65 let vybrat si zdravotní pojištění. Je to složitý a zároveň obrovský trh, i proto má Chapter dnes hodnotu přes 1,5 miliardy dolarů (32 miliard korun).
Z celé této „Palantir mafie“ je ale nejviditelnější Anduril Industries. Obranný startup, který vznikl v roce 2017 kolem Palmera Luckeyho a tří bývalých inženýrů Palantiru, staví technologie, jež mají zásadní dopad na způsob, jakým se vede moderní válka. Jejich systém Lattice propojuje senzory, kamery a autonomní drony do jedné sítě, která dokáže v reálném čase vyhodnocovat pohyb lidí a strojů. Své využití našel Anduril i ve válce na Ukrajině.
Anduril je dnes oceněný na více než 30 miliard dolarů (632 miliard korun) a jeho přístup ostře kontrastuje s tradičními zbrojařskými giganty. Místo letitých zakázek a složitých tendrů nasazuje prototypy přímo v terénu a upravuje je podle okamžité zpětné vazby. Kritici však varují, že takto rychlý vývoj posouvá rozhodování o životě a smrti do rukou algoritmů.
Jiní bývalí kolegové se ale vydali civilnější cestou. Třeba Mati Staniszewski stojí za ElevenLabs, startupem, jehož AI hlasy můžete slyšet ve videích na sociálních sítích. A Shreya Murthy s Joy Tao provozují Partiful, aplikaci, kterou mladí Američané používají k organizaci večírků.
Uvnitř komunity bývalých i současných „palantiřanů“ to žije. Existují skupinové chaty s názvy jako „Palantir Pals“, alumni večírky i luxusní kempování v kalifornské Sonomě, kde se sjíždí řeka a hraje paintball. A navíc síť funguje jako inkubátor nových firem.
Palantir má ale i stinnou stránku. Firma byla a je spojována s kontroverzními zakázkami: pomáhala americké imigrační agentuře ICE při deportacích nebo dělá zakázky pro armádu. Někteří její bývalí zaměstnanci proto čelí otázkám, jestli není jejich minulost toxická. „Poznala jsem tam spoustu chytrých lidí a hodně se naučila, ale pak jsem se rozhodla jít cestou, která víc odpovídá mým hodnotám,“ vysvětlovala třeba Shreya Murthy, proč z Palantiru odešla.