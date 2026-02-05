Pane Buffette, jakou akcii mám koupit? Nahlédnutí do mysli Věštce z Omahy teď umožňuje chat s jeho AI verzí
Setkat se s Warrenem Buffettem bylo prakticky nemožné a všichni hltali každé vydání jeho dopisů investorům. Nyní si s ním můžete chatovat díky AI.
Dostat investiční radu od Věštce z Omahy, jak se přezdívá Warrenu Buffettovi, bylo dřív výsadou vyvolených nebo vítězů charitativních aukcí, kteří za oběd s ním platili miliony dolarů. Perplexity teď tuhle bariéru boří a spouští chatbota vytrénovaného na šesti dekádách Buffettových dopisů akcionářům. Máte tak šanci zjistit, co by si legenda myslela o vašem portfoliu nebo novém investičním nápadu, aniž byste za ním museli letět do Nebrasky.
Zatímco běžné LLM (velké jazykové modely) jako ChatGPT mají tendenci sklouzávat k obecným frázím, Perplexity zvolila jinou cestu. Jejich nový specializovaný bot není jen „další AI“. Je to digitální destilát myšlenek Warrena Buffetta a jeho pravé ruky Charlieho Mungera. Jmenuje se „What would Buffett say“ neboli „Co by na to řekl Buffett“.
Systém využívá metodu RAG (Retrieval-Augmented Generation), což v lidské řeči znamená, že chatbot nevaří z vody. Při každé odpovědi prioritně prohledává archiv výročních zpráv Berkshire Hathaway, Buffettovy projevy a publikované rozhovory. Výsledek? Místo vágních rad o diverzifikaci dostanete odpověď, která má ten správný „buffettovský“ říz. To znamená důraz na moat (konkurenční výhodu), cash flow a disciplínu. A taky narážku na to, že diverzifikuje jen ten, kdo si nevěří.
V době, kdy se na nás z TikToku valí tipy na „zaručené“ krypto-rakety, působí Buffett-bot jako studená sprcha. A to je přesně to, co retailový investor v roce 2026 potřebuje.
Pokud se chatbota zeptáte na aktuální AI hype, řekne vám: „Popravdě tomu nerozumím, tak do toho neinvestuji“. To je přesně to, čím se nejúspěšnější investiční dvojka v podání Buffetta a Mungera celý život řídila. Kupovali jen to, co pro ně bylo jednoduché na pochopení a byznysu plně rozuměli.
Technicky se tímto krokem snaží Perplexity ukázat, že budoucnost vyhledávání není v seznamu odkazů, ale v expertize na vyžádání. Místo abyste hodiny studovali PDF soubory z 80. let, chatbot vám vytáhne relevantní paralelu k dnešní tržní situaci během vteřiny.
Když se ho zeptáte například na akcii Googlu (Alphabet, který ve středu reportoval výsledky), odpoví takto: „Na akcii Googlu (Alphabetu) jsem nikdy nevystavěl velkou, dlouhodobou pozici tak, jako u Applu, Coca-Coly nebo American Express, a v mých dopisech akcionářům se Alphabet prakticky vůbec neobjevuje. Kdybyste mi dnes položil otázku ‚Mám koupit Google?‘, vrátil bych vám ji ve změněné podobě: Rozumíte opravdu tomu, odkud Alphabet bere peníze (reklama vs. cloud vs. ostatní projekty)?“ Typický Buffett.
Co to může znamenat pro drobné investory?
- Demokratizace know-how: Strategie nejúspěšnějšího investora historie je nyní dostupná ve srozumitelné formě i pro začátečníky a prakticky pro všechny s přístupem k internetu
- Filtrování emocí: AI verze Buffetta nepodléhá panice na trzích ani FOMO. Pomáhá udržet long-term mindset
- Edukace hrou: Je to nejrychlejší způsob, jak pochopit principy value investování bez čtení tisícistránkových biografií
Když se pak algoritmického Buffetta zeptáte, jestli sleduje geopolitickou situaci, reaguje takto: „Ano, ale ne tak, jak to myslí televizní komentátoři. Já říkám, že geopolitiku beru vážně, ale nepovažuji ji za něco, co umím spolehlivě předvídat – a už vůbec ne kvartál po kvartálu. Když vedete firmu typu Berkshire, musíte počítat s válkami, inflací, energetickými šoky, změnami regulace i vším chaosem, co k tomu patří – proto držíme obrovskou likviditu, jsme extrémně konzervativní v zadlužení a nikdy neriskujeme trvalou ztrátu kapitálu. Ale odmítáme dělat investiční rozhodnutí na základě makro a geopolitických „předpovědí‘, protože trhy a politika se v krátkém období chovají hodně iracionálně, zatímco dobré podniky vydělávají peníze přes celé cykly.“
Má to háček? Samozřejmě. I když chatbot mluví jako Buffet, stále je to algoritmus. Nedokáže (zatím) plně nahradit jeho cit pro lidi a management, který je pro úspěch klíčový.
Navíc, trh v roce 2026 je v mnoha ohledech jiný než ten v roce 1970 nebo 2000 – ačkoliv psychologie davu zůstává stejná a do algoritmu jsou nahrané i poslední dopisy akcionářům. Buffett-bot od Perplexity není křišťálová koule, která vám řekne, jakou akcii koupit zítra v 9:00 ráno. Je to ale nejlepší nástroj, jak si s kapkou ironie nechat revidovat své investiční teze někým, kdo přežil desítky recesí a vždy z nich vyšel silnější.