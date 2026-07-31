Patnáct let nosil v hlavě nápad ze studií. Teď staví robotické auto do města, které umí mluvit
Vystoupíte a o parkování se postará operátor na dálku. Otevřený vůz s LED obličejem má stát 15 tisíc dolarů, podobný nápad se rodí i v Evropě.
Na první pohled vypadá jako roztomilý golfový vozík. Pak na vás mrkne. Promluví. A když z něj vystoupíte, samo odjede zaparkovat. Chip je malý elektrický vůz z USA, který chce posunout hranici mezi automobilem a robotem, přičemž jeho vznik je příběhem patnáct let starého nápadu, který se jeho tvůrci Jamesonu Detweilerovi konečně daří proměnit v realitu.
Tento netradiční stroj spadá z pohledu americké legislativy do škatulky nízkorychlostních vozidel. V praxi to znamená, že ačkoliv nemá dveře ani pevnou střechu, disponuje bezpečnostním rámem, pásy a sklem. Díky tomu s ním řidiči mohou legálně vyrazit do běžného městského provozu. Přestože působí nekonvenčně, vyžaduje standardní řidičský průkaz, pojištění i registrační značku.
Základní čtyřmístná verze má podle odhadů startovací cenovku 15 tisíc dolarů (zhruba 316 tisíc korun), prodloužená šestimístná varianta pak vyjde na 18 tisíc dolarů (téměř 380 tisíc korun). Pohon obstarávají elektromotory ukryté přímo v kolech. Kombinace maximální rychlosti 40 kilometrů za hodinu a mimořádně lehké konstrukce znamená, že vůz na jedno nabití ujede solidních 160 kilometrů.
Co však zaujme nejvíc, je jeho vizuální stránka. Místo tradiční mřížky chladiče má velký LED panel, který slouží jako jeho digitální obličej. Auto díky němu mrká, usmívá se na okolí a díky integrovanému asistentovi zvládá se svou posádkou i nahlas komunikovat. Asistenční služba s názvem Chip Go! má zase eliminovat ztrátu času při hledání parkovacího místa. Z vozu jednoduše vystoupíte a necháte ho odjet. Nedělá to však úplně sám.
Současná technologie sice výhledově míří k plné autonomii řízené umělou inteligencí, firma ale zatím sází na propracovanou teleoperaci. Znamená to, že jakmile je auto prázdné, kontrolu nad ním skrze systém kamer a radarů na dálku převezme lidský řidič v operačním středisku. Ten vůz zaparkuje a na zavolání přes aplikaci vám ho zase přiveze. Po dobu tohoto vzdáleného řízení přebírá startup veškerou právní odpovědnost za případné nehody.
Za vozítkem do města stojí podnikatel Jameson Detweiler. Nápad se rodil už během jeho studií, své vizi ale musel dát čas. Během následující dekády vybudoval a úspěšně prodal dvě technologické firmy: platformu LaunchRock a mapovací 3D startup pro rozšířenou realitu Fantasmo.
Impulsem k tomu, aby se vrátil k původnímu snu a dotáhl ho do reálného produktu, byla až pandemie. Po ní totiž nastoupil trend, kdy lidé v teplejších oblastech Spojených států využívali golfové vozíky místo aut. Rozhodl se tak zkonstruovat stroj, který zachová onu žádanou svobodu a lehkost, ale zabalí ji do legální, bezpečné a technologicky vyspělé formy. Zatím se má Chip prodávat jen v USA, první zákazníci z Floridy by se hotových vozů měli dočkat v roce 2027.
Tento trend přitom začíná rezonovat i na druhé straně Atlantiku. V Portugalsku nedávno vznikl startup Amble, kde bývalí experti z Applu, Audi a inženýři z Formule 1 postavili elektrickou buginu Amble One za téměř půl milionu korun. I ta razí filozofii naprostého minimalismu: nemá dveře, chybí jí klimatizace i dotykové displeje a palubní desku tvoří jen odhalená hliníková trubka.
Aby se tento designový stroj vyhnul přísným evropským regulacím pro klasická auta, spadá do kategorie těžkých čtyřkolek. Portugalská firma má už nyní nasmlouvané stovky kusů pro luxusní hotelové resorty, od roku 2028 ale plánuje tento model nabídnout i běžným evropským zákazníkům.