Patří mezi nejchudší země světa, přesto našla peníze na PR. Miliarda na dresy fotbalové Barcelony dorazila z Afriky
Sponzoring Barcelony není jen sportovní partnerství. Pro Demokratickou republiku Kongo je to politická reakce a snaha přepsat vlastní obraz ve světě.
Demokratická republika Kongo je jednou z nejchudších zemí světa. Většina obyvatel žije pod hranicí chudoby, východem země zmítá brutální válka a státní rozpočet sotva pokryje základní služby. A přesto si našla 44 milionů eur (přes jednu miliardu korun), aby se dostala na tréninkové dresy fotbalové Barcelony. Na první pohled těžko uvěřitelné rozhodnutí, nicméně experti na region mají jasno. Jde o politickou odvetu sousední Rwandě. A fotbalové dresy zase jednou ukazují, že nejsou jen kusem oblečení.
O Didierovi Budimbuovi jste asi nikdy neslyšeli. V africké politice je ale aktuální konžský ministr sportu známým hráčem a ve svých funkcích je zvyklý rozhodovat o miliardách. Ještě před nástupem do politiky si ale v Belgii odpykal trest dva a půl roku vězení za podvod a praní špinavých peněz. Později čelil i podezření z manipulace státních zakázek ve své domovské Demokratické republice Kongo (DRK).
Právě on nyní vyjednal čtyřletou sponzorskou smlouvu mezi svým státem a Barcelonou. Klub díky ní zařadil na tréninkové dresy slogan, jenž o Demokratické republice Kongo, která má za sebou velice bouřlivou historii i kontroverzní přítomnost, hovoří jako o srdci Afriky. Přímo na stadionu zároveň vznikne výstava a v Barceloně se mají konat sportovní kempy pro děti.
FC Barcelona and the Government of the Democratic Republic of Congo @MinSport_Loisir partner to promote culture and innovation in sports in the African country.
— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 30, 2025
Nejde ale o náhodu. Podobný typ státní reklamy totiž začal už v roce 2018, když se na rukávu Arsenalu objevil nápis Visit Rwanda. Od té doby si Rwanda koupila přítomnost také na dresech Bayernu Mnichov, Paris Saint-Germain a v posledních letech i v dalších sportech – od cyklistiky po formuli 1.
Všechna partnerství mají společný jmenovatel: jde o státní PR, které má budovat obraz moderního, investičně atraktivního a bezpečného afrického státu. O to větší kontrast vytváří skutečnost, že podle OSN Rwanda zároveň přímo podporuje povstaleckou milici M23, jež na východě DRK páchá masakry civilistů a ovládá část jeho území. Zatímco vláda obviňuje Rwandu z válečných zločinů a rabování minerálů, druhá strana mluví o ochraně svých hranic a tutsijské menšiny v DRK.
Když letos ministryně zahraničí DRK Thérèse Wagner poslala dopisy Arsenalu, Bayernu i PSG s výzvou, aby ukončily své „krví potřísněné“ smlouvy s Rwandou, reakce byla nulová. Stejně jako žádost, aby formule 1 přehodnotila plány na Grand Prix v Kigali, hlavním městě. A tak přišlo rozhodnutí začít se chovat stejně.
„Demokratická republika Kongo chce taky hrát tuto partii. Nejprve zkoušela zablokovat reklamu Rwandy, když to nevyšlo, začala používat stejné karty,“ vysvětlil novinář Xavier Aldekoa v rozhovoru pro španělské rádio Cadena SER.
Rozpočtově se nejedná o stát, pro který by byla podobná marketingová kampaň běžnou položkou. Přesné údaje o výdajích konžského ministerstva turismu nejsou veřejně dostupné, ale vzhledem k ekonomické situaci země a rozsahu smlouvy vzbudila dohoda výraznou pozornost i kritiku. Kromě Barcelony uzavřela DRK menší smlouvy také s AC Milán a Monakem. „Mají nás znovu etablovat na mezinárodní scéně jako nesporného lídra afrického kontinentu,“ komentoval je na konci června ministr turismu Didier M’Pambia.
Fotbalové dresy přitom dříve sloužily k propagaci piva, elektroniky nebo sázkových kanceláří. Dnes častěji přenášejí geopolitické signály. Když německé Schalke 04 podepsalo v roce 2006 smlouvu s Gazpromem, nikdo si rázem nekupoval ruský plyn. Ale Gazprom, a tím i ruský stát, se dostal do příznivého světla fanoušků, médií a západního trhu.