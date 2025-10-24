Patřila k nejlepším tenistkám Evropy, zastavilo ji ale zranění. Teď navrhuje kabelky za desítky milionů
Alina Janovskaja spoluzaložila značku Loro Oro, která vyrábí kožené kabelky a šperky. Dnes má obrat 30 milionů korun, prý je to ale jen začátek.
Ještě v dospívání byla hvězdnou tenistkou, život jí ale změnilo zranění, po kterém musela skončit. Aby našla nový životní směr, spoluzaložila dnes dvaatřicetiletá Alina Janovskaja značku kožených kabelek Loro Oro, se kterou se bez jakýchkoliv investic zvenku dostala na tržby v desítkách milionů. „Byla to bolestivá zkušenost, ale naučila mě vytrvalosti,“ říká pro CzechCrunch.
Její otec byl Ukrajinec, matka Arménka. Dětství tak strávila mezi různými kulturami i jazyky, už od útlého věku měla ale jasno v jednom – chtěla být nejlepší v tom, co dělá. Od pěti let tak hrála tenis a v dospívání patřila mezi patnáct top hráček její věkové kategorie v Evropě, ale zranění a následná neúspěšná operace její kariéru ukončily. Z profesionálního sportu si však podle svých slov odnesla disciplínu, cílevědomost a schopnost zvednout se po prohře. Takže vlastnosti, které se později staly klíčové i v jejím podnikání.
Po ukončení sportovní dráhy vystudovala Alina Janovskaja mezinárodní vztahy a diplomacii v Praze, jak ale sama říká, nebylo to ono. „Stále jsem hledala sama sebe,“ vzpomíná. Krátce pak působila jako interiérová designérka a pokračovala ve studiu fashion designu a marketingu v Miláně, kde ji okouzlila práce s materiály a rukodělná výroba. Právě tehdy se design stal jejím novým způsobem, jak se realizovat.
Musela jsem shořet, abych se mohla znovu zrodit.
K podnikání měla přitom blízko už od dětství – její otec vlastnil restauraci a podle ní byl jejím největším vzorem. „Dával do toho srdce, energii i život. Vybudoval něco, co žije dál i deset let po jeho smrti,“ popisuje Janovskaja s tím, že podnik je stále v provozu a pod rodinnými křídly.
Zlom pro ni přišel v momentě, kdy potkala svého bývalého přítele Pavla Vojtíka. Ten měl blízko ke kůži – už tehdy pracoval pro zahraniční značku kožených výrobků. Janovskaja se tak k němu připojila i v podnikání a pár začal daný brand zastupovat v Evropě. Netrvalo ale dlouho a místní pobočka zkrachovala. „To byl pro nás bod zlomu. Zjistili jsme, že chceme být u daného produktu od začátku, mít vlastní filozofii a značku, za kterou si můžeme sami stát,“ vysvětluje Janovskaja.
V roce 2017 proto vzniklo Loro Oro, které dnes nabízí kožené kabelky i šperky. Název znamená v italštině „jejich zlato“, čímž symbolizuje vztah mezi značkou a jejími zákaznicemi. První kolekci tvořily psaníčka a peněženky, rychle se ale ukázalo, že největší úspěch mají kabelky, které sama Janovskaja navrhovala. Ty se pak staly základem celé značky, která si za poslední roky získala popularitu i na sociálních sítích.
Výrobu kožených produktů od začátku zajišťují malé dílny na jihu Itálie, Janovskaja navíc osobně vybírá materiály a komponenty na každoročním veletrhu v Miláně. „Na začátku to bylo těžké – většina výrobců chtěla stovky kusů, vyráběli pro velké módní značky, jako je Jacquemus. Musela jsem je přesvědčit, že stojí za to investovat do nás svou důvěru,“ vzpomíná na své začátky zakladatelka, která má dnes přes padesát tisíc zákaznic a několikačlenný tým.
Důvěru dodavatelů a výrobců se jí nakonec podařilo získat a značka díky tomu roste už osm let bez investorů, čistě z vlastních výdělků. Obrat firmy se letos pohybuje kolem třiceti milionů korun, do dvou let chce dosáhnout stovky. „Jsme pořád na začátku,“ míní ale Janovskaja, která před třemi lety představila také kolekci zlatých a stříbrných šperků.
Součástí příběhu Loro Oro je přirozeně i osobní proměna zakladatelů. Alina a Pavel byli osm let partnery v byznysu i životě, před dvěma lety se ale na té osobní rovině rozešli. Přesto se rozhodli nezahazovat společnou práci. „Dali jsme emoce pryč a značku postavili na první místo. Nechceme bojovat, chceme budovat,“ vysvětluje Janovskaja. Oba tak dál zůstávají jednateli – on se stará o provoz a finance, ona o produkt, kreativní směr a rozvoj značky.
Rozchod i osobní krize nicméně přiměly návrhářku znovu přemýšlet o směřování brandu. V roce 2024 tak Loro Oro přenastavilo svou strategii, která teď odráží i její vlastní příběh. Nová kampaň Dare, tedy v češtině Odvaž se, která byla nedávno představena, je o znovuzrození a odvaze být sama sebou. „Musela jsem shořet, abych se mohla znovu zrodit. Chtěla jsem, aby značka odrážela moji cestu – odvahu vybrat si sebe,“ říká Janovskaja.
Ta se po náročném období rozhodla posílit tým o lidi se zkušenostmi nejen v módě, včetně marketingové manažerky s dlouholetou praxí z Bati. Rozdělila jej na interní a externí část a sama se teď jako CEO plně soustředí na design, vývoj produktů a rozvoj značky. Současně pracuje na otevření první pražské kamenné prodejny a připravuje expanzi do dalších evropských zemí – po Slovensku míří do Polska, Maďarska a Nizozemska. „Nechceme ale růst naslepo. Každý nový trh bereme jako nový začátek,“ uzavírá.