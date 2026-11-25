Penta míří po Londýnu i do Varšavy. Postaví tam stometrovou věž za 4,9 miliardy a vrhne se i na byty
Polsko se stane čtvrtým realitním trhem skupiny. V příštím roce chce navíc Penta Real Estate výrazně rozšířit svůj tým ve Varšavě.
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Loni zamířila do Londýna, teď chce ve velkém stavět také ve Varšavě. Developerská společnost Penta Real Estate miliardáře Marka Dospivy se po několika letech vrací na polský trh, kde plánuje za 4,9 miliardy korun vybudovat více než stometrovou kancelářskou věž. Projekt s názvem Vibe II získala od belgické developerské skupiny Ghelamco a už má pravomocné stavební povolení. Práce mají začít ve druhé polovině příštího roku, hotovo by mělo být v roce 2030.
Budova podle návrhu polského studia PIG Architekci vyroste nedaleko stanice metra Rondo Daszyńskiego, v jejímž okolí v posledních letech vznikla jedna z hlavních byznysových čtvrtí polské metropole. V pětadvaceti nadzemních podlažích nabídne 37 300 metrů čtverečních pronajímatelných ploch, z nichž zhruba tisíc připadne na obchody a služby, zbytek na kanceláře. V podzemí pak vznikne přibližně 350 parkovacích míst. Na výstavbě se bude nadále podílet také Ghelamco, samotný projekt ale bude plně pod kontrolou Penty.
Realitní divize Penty působila v Polsku už v letech 2013 až 2021, podle jejího mluvčího Tomáše Weisse šlo ale tehdy spíše o okrajové aktivity. „Nyní chceme na tamním trhu systematicky budovat vlastní tým i realitní portfolio,“ uvedl pro CzechCrunch. Vedle kancelářských budov v centru města se skupina hodlá věnovat také výstavbě bytů pro střední a vyšší příjmovou skupinu. V Polsku už přitom dlouhodobě podniká prostřednictvím lékáren Dr. Max, sázkové kanceláře Fortuna či sítě zdravotnických zařízení Penta Hospitals.
„Varšava je tak pro nás přirozeným dalším krokem v mezinárodní expanzi. Polský trh dobře známe,“ potvrzuje šéf Penta Real Estate David Musil. Polsko se po Česku, Slovensku a Velké Británii stane čtvrtým trhem developera, který dnes spravuje aktiva přesahující 3,4 miliardy eur, tedy více než 83 miliard korun. V zahraniční expanzi mu pomáhá také kapitál z fondů Penty, do nichž za dva roky vložilo přes devět tisíc investorů více než 860 milionů eur (asi 21 miliard korun).
Penta přitom není jediným velkým hráčem z českého realitního trhu, který v posledních měsících zamířil do Varšavy. V říjnu tam prostřednictvím své investiční skupiny Akipia vstoupil také miliardář a majitel zbrojařského holdingu CSG Michal Strnad. Spolu se svými partnery se stal hlavním investorem 170 metrů vysokého rezidenčního mrakodrapu Roma Tower, jehož hodnota má dosáhnout až 20 miliard korun. S Pentou mimochodem Akipia spolupracuje na rozvoji pražských Bubnů.