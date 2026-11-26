Platí si 15 pečovatelů, místo kávy posiluje a maily nečte. Takhle žije 76letý miliardář, který nehodlá umřít
Neprochází e-maily, den má rozdělený do pětiminutových bloků a kolem sebe tým trenérů i lékařů. Larry Connor řídí své stárnutí jako firmu.
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Působí to skoro, jako by se chtěl stát druhým Bryanem Johnsonem. Šestasedmdesátiletý realitní miliardář Larry Connor z Ohia, kterého veřejnost zná především díky nákladným výpravám na dno oceánu a do vesmíru, má s technologickým podnikatelem, jenž podle dostupných zpráv utrácí za boj se stárnutím dva miliony dolarů ročně, hodně společného. Jen místo laboratoře má kancelář a o jeho zdraví se stará tým zaměstnanců přímo v realitní firmě, kterou na začátku devadesátých let založil.
Pracovní den Connora začíná zpravidla v 7:45 ráno v sídle jeho realitní společnosti v Miamisburgu. S časem zachází tak úsporně, že si ani nečte vlastní e-maily. Zprávy za něj nejprve procházejí podřízení, kteří ze vzkazů vyberou ty důležité, vytisknou mu je a případné odpovědi rovnou sami odešlou. Na stůl se tak Connorovi dostane jen to, co projde jejich sítem.
Kalendář má podle deníku The Wall Street Journal rozvržený jako jízdní řád. Některé jeho bloky trvají dokonce jen pět minut a mezi schůzkami ho nečeká přestávka na kávu, svačinu či jen zaslouženou chvíli odpočinku, ale squash, jóga a vysoce intenzivní posilovací tréninky. Kancelářemi realitky Connor Group proto během dne běžně bloudí fitness koučové, instruktoři jógy i maséři.
O tělo a mysl nevšedního seniora se dohromady stará zhruba patnáct profesionálů. V telefonu má na rychlé volbě nejméně tři lékaře a podle deníku navíc pravidelně cvičí i s trenérem, který má na svědomí přípravu hvězd z prestižních NBA i NFL.
Ve stejném sídle navíc funguje pětičlenné oddělení nesoucí Connorovy iniciály: LSC. Nestará se o nájemníky ani investice, ale přímo o Connora a jeho rodinu. Zajišťuje vše od plánování kalendáře až po lékařské prohlídky.
Letos mu tento tým měl naplánovat neuvěřitelných 68 vyšetření na Mayo Clinic, mezi nimiž byla třeba celotělová magnetická rezonance i sken mozku ve vysokém rozlišení. Výsledky svého úsilí totiž Connor rád ukazuje veřejnosti. Mimo jiné si oblíbil třeba graf, podle nejž mu za posledních deset let postupně klesá hladina cholesterolu.
A ačkoli si Connor podle všeho každou minutu života pečlivě hlídá, roky počítat nehodlá. Narozeniny totiž přestal slavit už ve třiceti a lidé z jeho okolí prý dobře vědí, že realitnímu šéfovi se k dalšímu roku života gratulovat nevyplácí.
Od tří domů k miliardám
Connor původně zbohatl na nájemních bytech. Svou Connor Group založil na počátku devadesátých let, tehdy se 400 tisíci dolary a třemi nemovitostmi. Dnes firma podle vlastních údajů spravuje aktiva v hodnotě zhruba pěti miliard dolarů na sedmnácti amerických trzích a data WSJ uvádí, že po celých Spojených státech provozuje něco přes 15 tisíc bytů. Realitní byznys je ale tvrdý a ani Connorova firma se nevyhnula žalobám a negativním recenzím od lidí, kteří se s ní rozešli ve zlém. Vedení společnosti ovšem tvrdí, že jde jen o zanedbatelný zlomek nájemníků.
Širší veřejnost ho ale nezná kvůli bytům, nýbrž kvůli místům, kam se vypravil. Třeba v roce 2021 se společně s Patrickem Laheyem, spoluzakladatelem firmy Triton Submarines, ponořil na dno Mariánského příkopu, nejhlubšího místa světových oceánů. O rok později se vydal na sedmnáctidenní soukromou misi k Mezinárodní vesmírné stanici, z níž patnáct dní strávil přímo na její palubě. Cesta stála desítky milionů dolarů a podle magazínu Fortune z podnikatele udělala prvního člověka, který se během jediného roku dostal na dno oceánu i na oběžnou dráhu.
Ani ve vesmíru se přitom nevzdálil svému oblíbenému tématu. Na palubě stanice zkoumal zdraví srdce a stárnutí buněk. Na letošek si pak se svým parťákem z výpravy do Mariánského příkopu Patrickem Laheyem naplánoval ponor k vraku Titanicu. Právě při cestě k němu před třemi lety implodovala ponorka Titan společnosti OceanGate a zahynulo při tom pět lidí. Zprávy o tom, že by se Connorova plánovaná výprava skutečně uskutečnila, ale zatím nikde dohledatelné nejsou.
Kolik odhodlaného seniora samotná péče o tělo stojí, podle všeho neví ani on sám. Když se ho reportérka WSJ Gunjan Banerjiová ve své reportáži zeptala, kolik za své zdraví ročně vlastně utratí, nejprve odhadl částku na zhruba 30 tisíc dolarů, tedy přibližně 660 tisíc korun. Jeden z členů jeho týmu ho ale později opravil: ve skutečnosti jde spíše o šestimístnou částku v dolarech, tedy v přepočtu přes dva miliony korun. A to ještě bez započítání platů zaměstnanců oddělení LSC.
Peníze Connor neposílá jen na vlastní péči. Nemocničnímu a výzkumnému centru Mayo Clinic podle svých slov daroval přes 15 milionů dolarů, převážně na výzkum stárnutí, a finančně podporuje také další studie dlouhověkosti. Sám říká, že mu nejde jen o délku života, ale především o to, v jaké kondici ho prožije.
Realitní magnát přitom není jedinou tváří americké smetánky, která dlouhověkosti propadla. Bohatí Američané utrácejí desítky až stovky tisíc dolarů za osobní lékaře, kteří jim odpovídají i na zprávy v jedenáct večer, nebo za specialisty na dlouhověkost slibující léčbu, jež má prodloužit život. Investoři s majetkem nad deset milionů dolarů podle průzkumu banky UBS z roku 2018 už před lety vydávali ročně za zdravotní péči zhruba čtyřikrát více než ostatní.
Rodinná kancelář pro zdraví
Kolem zdraví nejbohatších tak vzniká celé nové odvětví služeb. Například Sanjay Banker, šéf firmy Private Medical, nabízí klientům takzvanou „family office pro vaše zdraví“, tedy obdobu rodinných kanceláří, které boháčům spravují majetek. Také síť ultrabohatých investorů Tiger21 si v prosinci najala vlastního lékaře a podle Williama Kambase z advokátní kanceláře Withers Bergman si navíc jedna rodina dokonce vyčlenila samostatný balík kapitálu, z jehož výnosů má část směřovat na wellness programy pro její členy.
Některým lidem ale ani to nestačí. Charlie Garcia, zakladatel R360, exkluzivního klubu pro osoby s čistým jměním nad sto milionů dolarů, odletěl se synem do luxusního ubytovacího resortu v amazonském pralese na retreat zaměřený na dlouhověkost. Pořádal ho známý biohacker Dave Asprey, který sám denně užívá prý až 150 doplňků stravy.
Garcia se na cestu připravoval dva týdny, během nichž nosil na zápěstí monitor glukózy. Lékaři mu nechali vyšetřit krev, moč, stolici i sliny a na základě výsledků sestavili 75 stran zpráv o jeho zdraví. V pralese si pak otec se synem nechali do paží aplikovat experimentální genové terapie, které mají zlepšit paměť a pomáhat s budováním svalů. Každá z nich stála kolem 15 tisíc dolarů, tedy zhruba 330 tisíc korun. Členové R360 podle Garciova odhadu pro magazín Fortune utrácejí za zdraví nejméně 200 tisíc dolarů ročně, tedy přes 4,4 milionu korun.
Bohatí mají od své budoucnosti velká očekávání. Dle zmíněného průzkumu UBS, do něhož se zapojilo více než pět tisíc investorů s majetkem nad milion dolarů, počítá přes polovina z nich s tím, že se dožije stovky. Více než čtyři z deseti miliardářů podle loňské zprávy banky kvůli očekávanému delšímu životu už investují s delším časovým horizontem, případně to plánují. Bryan Johnson šel ještě dál a prohlásil, že lidstvo by mohlo dosáhnout nesmrtelnosti do roku 2039.
Věda je ale střízlivější. S. Jay Olshansky, emeritní profesor Illinoiské univerzity v Chicagu, který se zabývá stárnutím, radí u neschválených terapií „postupovat opatrně“. Jak uvedl v interview pro WSJ, k nejúčinnějším způsobům, jak si prodloužit život, podle jeho zjištění patří zdravé stravování a pohyb, které nestojí skoro nic. Studie Brownovy univerzity, do níž se zapojilo více než 73 tisíc dospělých, navíc ukázala, že nejbohatší čtvrtina Američanů má statisticky srovnatelnou míru přežití jako nejchudší čtvrtina obyvatel Francie, Německa a Nizozemska.