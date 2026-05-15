Po 11 letech čekání má developer zelenou. U smíchovského přístavu vystaví přes tisíc bytů
Součástí areálu mají být tři rozdílné typy domů, které reagují na okolí plné silnic a kolejí, ale také na výhledy směrem k Vltavě a Vyšehradu.
Historie tohoto místa, jemuž se dříve říkalo Červená zahrada, je úzce spjatá s řekou – ostatně na přelomu 19. a 20. století tu vznikl přístav kvůli tehdejším potřebám intenzivní voroplavby na Vltavě. V lokalitě sousedící se Smíchovským nádražím, Císařskou loukou a novým Dvoreckým mostem teď vznikne čtvrť za šest miliard korun. Projekt počítá s více než tisícovkou bytů, obchody, službami i veřejnými prostory.
Za návrhem nazvaným Side Smíchov Living stojí developerská skupina UDI Group podnikatele Radka Menšíka, podle níž trval povolovací proces celých 11 let. Součástí areálu mají být tři rozdílné typy domů, které reagují na komplikované okolí plné silnic a kolejí, ale také na výhledy směrem k Vltavě a Vyšehradu. Největší objekt nabídne 373 bytů a otevřený vnitroblok se zelení.
Architekti ze studií CMC a Upstructure zdůrazňují, že na místě brownfieldu nechtěli vytvořit jen další uzavřený developerský projekt. „Společné venkovní prostory nejsou pojaté jako zbytkové plochy mezi domy, ale jako prostupná náměstí, vnitrobloky a parky,“ uvádějí.
Vedle bytů projekt zahrnuje také kavárny, restaurace, obchody nebo mateřskou školku. Významnou roli mají hrát i odkazy na původní historii místa spojenou s Vltavou a smíchovským přístavem. Ty se mají promítnout do mobiliáře, architektonických detailů i podoby parteru.
Proměna této části Smíchova nebude otázkou několika měsíců. Výstavba je rozdělená do několika etap a ještě před zahájením samotné bytové výstavby proběhnou úpravy technické infrastruktury i části Nádražní ulice. Dokončení první etapy je plánováno na přelom let 2028 a 2029. V mapce níže je znázorněna oblast, kde se bude nový projekt nacházet.