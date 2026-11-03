Po bytech u Temže chystá Penta v centru Londýna hotel za 6,7 miliardy. Opraví i sousední kostel
Skupina Marka Dospivy a spol. dál roste v Londýně. Kousek od Goldman Sachs postaví se skupinou Staycity jedenáctipodlažní aparthotel.
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Penta Marka Dospivy přidává v Londýně další projekt. Necelý rok poté, co její realitní odnož vstoupila na britský trh s bytovými věžemi podél Temže, chystá v centru města hotel. Ve čtvrti Farringdon, v jejímž okolí sídlí například investiční banka Goldman Sachs nebo poradenská firma Deloitte, postaví jedenáctipodlažní aparthotel Morley House s 350 pokoji. Partnerem je irský provozovatel aparthotelů Staycity. Obě firmy do projektu prostřednictvím společného podniku investují přes 230 milionů liber (6,7 miliardy korun).
Penta Real Estate bude ve společném podniku držet 80 procent, zbylých 20 procent připadne Staycity. Projekt už má stavební povolení a na místě se bourá stávající kancelářská budova, po jejímž odstranění začne samotná stavba. Dokončení firmy plánují na rok 2028. Aparthotel bude na základě třicetileté nájemní smlouvy provozovat Staycity pod svou prémiovou značkou Wilde. Pokoje a apartmány budou mít kuchyně, hosté budou mít k dispozici i hotelové služby včetně nepřetržité recepce. V přízemí vznikne restaurace, bar, obchod s delikatesami a coworking otevřený i veřejnosti.
„Jde o mimořádně atraktivní projekt v jedné z nejdynamičtěji se rozvíjejících částí Londýna. Odvážně zde propojíme historickou architekturu okolních budov s moderním aparthotelem,“ říká Pavel Streblov, který vede Penta Real Estate ve Velké Británii. Součástí projektu je totiž i rekonstrukce sousedního kostela City Temple, který je památkově chráněný v britské kategorii Grade II. Penta ho obnoví souběžně se stavbou aparthotelu v rámci dohody s městem. Kromě toho vznikne i tisíc metrů čtverečních nových kanceláří.
Staycity, které vzniklo v roce 2004 v Dublinu a dodnes ho vlastní a řídí jeho zakladatelé, provozuje přes čtyřicet aparthotelů ve 24 městech v osmi zemích a zaměstnává přes 1 500 lidí. Do roku 2030 chce počet svých ubytovacích jednotek zvýšit z dnešních přibližně 6 500 na víc než 15 000. „Farringdon je dlouhodobě centrem kultury a designu, významnou gastronomickou destinací i vyhledávanou kancelářskou lokalitou,“ vysvětluje výběr místa Barry Hickey, který ve Staycity vede developerské projekty.
Penta Real Estate, která od roku 2005 dokončila padesát developerských projektů a spravuje aktiva za více než 2,1 miliardy eur (51 miliard korun), do Londýna vstoupila loni v partnerství s místním developerem Ballymore. Součástí jejich spolupráce je i 52patrová věž v Canary Wharf. Partnerství má hodnotu přibližně miliardy liber (29 miliard korun) a firmy v něm podle Penty připravují už přes tisíc bytů ve třech lokalitách – u Embassy Gardens, v Canary Wharf a v Brentfordu.
Britská metropole láká i další české a slovenské miliardáře z realitního byznysu, působí tu například PPF, J&T nebo HB Reavis. Letos v srpnu se k nim přidala i skupina Karla Komárka, která v Londýně kupuje budovu za víc než osm miliard. Pozadí dealu s novým partnerem i další kroky, které Penta Real Estate v Londýně chystá, prozradí spoluzakladatel Penta Investments Marek Dospiva už příští týden na konferenci Money Maker. Na ní o developmentu v Londýně promluví také spoluzakladatel Sebre Jan Fidler, jehož skupina v Praze stojí za projekty Drn či Šporkovský palác.