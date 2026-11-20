Po Pirelli a Bubnech kupuje Michal Strnad domy. Za několik miliard si pořídil 26 nemovitostí v Praze
Nejbohatší Čech získává od rodinné kanceláře BPD Partners domy ve Střešovicích, Dejvicích či Bubenči. Nejcennější je rezidence Royal Triangle u Hradu.
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Michal Strnad letos uvedl zbrojařskou skupinu CSG na burzu v Amsterdamu a stal se druhým největším akcionářem výrobce pneumatik Pirelli. Teď nejbohatší Čech nakupuje i doma. Od rodinné investiční kanceláře BPD Partners přebírá portfolio 26 pražských nemovitostí, převážně bytových a rodinných domů ve Střešovicích, Dejvicích a Bubenči, doplněných domy na Vinohradech nebo Smíchově. Cenu strany oficiálně nezveřejnily. Podle odhadu a informací CzechCrunche jde řádově o obchod kolem tří miliard korun.
Nemovitosti nepřecházejí jednotlivě, ale s firmami, které je vlastní. Podle dokumentů ve sbírce listin se 19. listopadu změnil společník a vedení ve třech společnostech skupiny BPD: Tilia Park, A 959 a Praga-Invest. Spolu s domy přechází i tým, který je pro BPD spravoval. „Možnost získat takto kvalitní portfolio jako jeden celek je na trhu zcela výjimečná,“ říká Strnad. Soubor podle oznámení vznikal téměř dvě desetiletí a postupnými nákupy by se dnes skládal jen těžko.
Nejcennějším kusem je rezidence Royal Triangle v ulici U Laboratoře na pomezí Střešovic a Ořechovky, kousek od Pražského hradu. Osm viladomů podle návrhu ateliéru Schindler Seko dokončila skupina BPD před zhruba deseti lety a pronajímala v nich 39 bytů a jeden ateliér. Podle znaleckého posudku ve sbírce listin je poradenská společnost Knight Frank ke konci roku 2024 ocenila na 982 milionů korun. Byty tehdy vynášely zhruba třicet milionů korun ročně a byly z 95 procent obsazené.
Zbytek portfolia drží firma Tilia Park. Do pozemků a domů podle své účetní závěrky investovala přes miliardu korun a část z nich teď rekonstruuje. V roce 2017 koupila od skupiny Wüstenrot administrativní budovu Vodní 3 na pomezí Malé Strany a Smíchova, kterou chtěla proměnit v nájemní byty. Ceny bytů od té doby dál rostly, podle ČSOB Indexu bydlení i letos dvouciferným tempem.
Prodávající BPD Partners je rodinná investiční kancelář podnikatelů Vasila Bobely, Petra Pudila a Jana Dobrovského, někdejších spolumajitelů Mostecké uhelné společnosti, posléze skupiny Czech Coal. Kromě realit investuje do obnovitelné energie, chemie nebo biotechnologií a podporuje startupy. Při skupování pražských domů cílila na prémiové nájemní bydlení pro dlouhodobé nájemníky.
Domy zařadí Strnad do skupiny Tilaris, ve které sdružuje své osobní investice mimo CSG. Patří do ní výrobce brzd pro kolejová vozidla DAKO-CZ, pražská klinika asistované reprodukce Prague Fertility Centre nebo italský výrobce luxusních brokovnic Armi Perazzi. Obchod připravila investiční skupina Akipia, kterou Strnad založil s Tomášem Brzobohatým a Markem Šmrhou. Strnad podle svých slov nekupuje jen budovy. „Právě spojení kvalitních aktiv a lidí, kteří jim rozumějí, vnímáme jako jednu z největších hodnot celé akvizice,“ doplňuje.
Pražské domy jsou nejmenší z velkých Strnadových letošních tahů. Začátkem roku přivedl CSG k rekordnímu vstupu na burzu (byť akcie po listopadových výsledcích spadly na nové minimum), v létě přes firmu Lumina Crown koupil čtrnáct procent Pirelli za 24 miliard korun a v říjnu nabídl za holding Delfin rodiny Del Vecchio 30 miliard eur (730 miliard korun). Loni ovládl fotbalovou Viktorii Plzeň a vedle PPF Renáty Kellnerové získal třicetiprocentní podíl v hotelu Four Seasons.
Strnadova Akipia v srpnu vstoupila do pražských Bubnů, kde s Pentou Real Estate chystá čtvrť až pro deset tisíc bytů s náklady do 90 miliard korun. V říjnu se stala hlavním investorem varšavského mrakodrapu Roma Tower s 357 luxusními apartmány. Hotové pražské nájemní domy jsou ve Strnadových realitních sázkách nový segment a podle Tilarisu má nemovitostní portfolio dál růst.