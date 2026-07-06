Po smlouvě s Gucci se Alpine spojuje s další módní ikonou. Ve svém novém elektroautu schoval 290 krokodýlů
Tradiční francouzská značka prochází drahou elektrickou proměnou. Novou image a lifestylové zákazníky teď loví i díky unikátnímu konceptu.
Automobilka Alpine prochází kompletní elektrickou proměnou a na trhu potřebuje být co nejvíce vidět. Zhruba měsíc poté, co její formulová divize oznámila historické spojení s módním gigantem Gucci, přichází s dalším nečekaným krokem. Závodní speciál A290 oblékla do barev Lacoste. Výsledek? Auto, ve kterém sedíte přímo v krokodýlí tlamě.
Jde přitom o čistokrevný závodní stroj. Má široký rozchod kol, zadní křídlo a na střeše sání. Zvenku vypadá tento unikátní koncept pojmenovaný Beware of the Crocodile (Pozor na krokodýla) jako klasický, i když striktně elektrický rallye speciál. Jeho lakování kombinuje namodralou bílou barvu, která má evokovat texturu sněhu a ledu v domovských Alpách automobilky. Skutečný šok ale přijde ve chvíli, kdy otevřete dveře.
Místo strohé závodní kabiny vás pohltí agresivní červený prostor. Designérské týmy obou francouzských značek si totiž vzaly jako hlavní inspiraci rudý jazyk z loga Lacoste. Cíl byl, že se řidič musí po usednutí za volant cítit tak, jako by vstoupil do chřtánu obřího krokodýla.
Ten je v autě ukrytý hned ve 290 podobách. Vyšitého ho najdete na palubní desce a volantu, tvar předních světlometů má být nenápadnou narážkou na krokodýlí pohled a nad zavazadlovým prostorem se vynořuje trojice krokodýlů, jako by právě lezli z vody.
To ovšem neznamená, že by auto ztratilo cokoliv ze své funkčnosti. Ačkoliv jde o unikátní exemplář, se kterým se do skutečného závodu dle všeho nikdy nevyjede, jde o plně funkční elektromobil. Stojí na platformě A290 Rallye, má specificky naladěný výkon a okamžité zrychlení.
Pro Alpine ale nejde jen o jednorázový designový výstřelek. Značka se nachází ve zlomovém období. Ze světa lehkých benzinových sporťáků přechází do éry čisté elektromobility, což je proces, který je nejen technologicky náročný, ale taky drahý. Model A290 je její vstupenkou do této nové, bateriové generace a automobilka potřebuje budovat svou globální image.
Navíc je to zhruba jen měsíc, co formulová odnož značky oznámila, že od roku 2027 jejímu F1 týmu přibude ve jméně Gucci. Italský módní dům se stane vůbec první luxusní značkou v historii, která převzala roli titulárního partnera stáje F1. Podle zákulisních informací za to ročně zaplatí 50 až 60 milionů dolarů.