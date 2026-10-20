Podcast Fantastic Future míří do Fora Karlín. Mára, Beck a Smid chystají akci pro víc než 1 200 lidí
Jednodenní akce s jedinou stagí proběhne 16. prosince. Mezi prvními hosty jsou Dušan Šenkypl, Barbara Paldu, Martin Tolar a Larry Čermák.
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Ze živých natáčení pro necelé tři stovky lidí na velké pódium. Hostitelé podcastu Fantastic Future, tech influencer Petr Mára, investor a podnikatel Jaroslav Beck a šéf STRV Lubo Smid, pořádají ve středu 16. prosince ve Foru Karlín první Fantastic Future Summit. Jednodenní akce s jedinou stagí a bez paralelních sekcí počítá s více než 1 200 návštěvníky z řad zakladatelů, investorů a technologických nadšenců. Mezi prvními potvrzenými hosty jsou Dušan Šenkypl, Martin Tolar a Vavřinec „Larry“ Čermák. CzechCrunch je hlavním mediálním partnerem akce.
Pořadatelé summit stavějí jinak než běžné oborové konference. „Nechceme dělat další klasickou konferenci, jdeme s tímhle formátem záměrně proti proudu,“ říká Smid. Na klasických akcích se podle něj střídají desítky prezentací a lidé mezitím sedí venku u kávy. „My chceme přesný opak: jednu stage, absolutní focus a lidi, kteří o budoucnosti nemluví, ale sami ji tvoří,“ dodává. Program proto stojí na formátu Crossroads, který na jedno pódium přivádí lidi z odlišných světů, od umělé inteligence a robotiky po sport a zdraví.
Odpolední program začne rozhovorem všech tří hostitelů. Den uzavře živé natáčení podcastu, ve kterém dostane prostor k otázkám i publikum. Kontakt se sálem má summit odlišit od samotného podcastu. „V podcastu sedíme před kamerou my tři. Na summitu ten prostor otevřeme celému sálu, aby se lidé potkali s hosty i mezi sebou naživo,“ popisuje Mára. V tom je podle něj přidaná hodnota, kterou video nenahradí.
Dušan Šenkypl je šéf Grouponu a partner v Pale Fire Capital, který své know-how v oblasti umělé inteligence vkládá i do českého neziskového sektoru. Martin Tolar je zakladatelem firem Alzheon a Tolion Health a vyvíjí nový lék na Alzheimerovu chorobu. Dříve působil jako profesor na Yaleově univerzitě a dnes propojuje výzkum této nemoci s umělou inteligencí. Vavřinec Čermák je prezidentem krypto média The Block. Další jména mají přibýt později.
Samotný podcast o technologiích, inovacích a životě v exponenciální době podle autorů vznikl v Los Angeles, kde si trojice koupila brýle Apple Vision Pro a chodila v nich po Venice Beach. Komunita rostla od kanálu Petra Máry a okruhu kolem Becka a Smida přes živé akce. Oslavu prvního výročí v prosinci 2025 v prostorách STRV v Karlíně, dubnové druhé živé natáčení i třetí, kde poprvé usedl host Tomáš Mikolov, navštívilo několik stovek lidí.
S Mikolovem dnes Beck, který o prodeji Beat Saberu do Mety mluvil v podcastu Michala Ptáčka, buduje startup BottleCap AI. Smid stojí v čele STRV, kterou spoluzaložil a dnes je jediným majitelem, a Mára je dlouholetým expertem na všemožné technologické vychytávky. Podcast podle údajů pořadatelů sleduje napříč platformami přes 19 tisíc lidí, v září si připsal přes 80 tisíc zhlédnutí a poslechů a diváci s ním na YouTube strávili přes 19 tisíc hodin. Summit tak přichází ke konci druhého roku jeho existence.
Vstupenky prodávají Ticketmaster a Ticketportal. Vedle hlavní plochy jsou v nabídce dvě galerie, horní i s VIP vstupenkami, které zahrnují lounge, catering, setkání s hosty a přednostní vstup. A pro hromadné nákupy jsou k dispozici také zvýhodněné B2B balíčky. Co si mají návštěvníci z akce odnést, shrnuje Beck: „Chceme, aby lidé odcházeli z Karlína s pocitem, že budoucnost není něco, co se jim děje, ale něco, co můžou sami ovlivnit.“