Porovná ceny, objedná taxi. Umělá inteligence se změní a firmy to budou muset přijmout
Pod novou zkratkou MCP se skrývá technologie, která může kompletně změnit web i mobilní aplikace. Karel Šimánek z BigHubu vysvětluje, co to znamená.
Karel Šimánek z BigHubu
Jako bychom technických zkratek neměli dost, na scénu se dostává MCP – Model Context Protocol. Jak ale upozorňuje Karel Šimánek z firmy BigHub, která společnostem pomáhá naplno využít potenciál umělé inteligence, za třemi písmeny se skrývá jeden z prvních systémových kroků k tomu, aby řízení od lidí skutečně převzali AI agenti. Přestože o MCP zatím mluví hlavně vývojáři, bude mít zásadní dopad na to, jakým způsobem komunikujeme, prodáváme a organizujeme práci v digitálním světě. Pro CzechCrunch Šimánek přibližuje celý kontext – proč na tom záleží, co to znamená pro firmy a běžné lidi i to, o čem se zatím moc nemluví.
***
Co je MCP a proč na něm tak záleží?
Model Context Protocol zní jako záležitost z akademické laboratoře nebo interní dokumentace velkých technologických firem. Ve skutečnosti jde ale o standard, který umožňuje různým umělým inteligencím – respektive takzvaným AI agentům – efektivní komunikaci. A to nejen mezi sebou, ale i s lidmi, systémy nebo nástroji.
Pokud dnes komunikujete s chatbotem, telefonním voicebotem nebo osobním AI asistentem, máte sice po ruce šikovný a často i poměrně komplexní nástroj, ale jeho schopnosti jsou stále omezené. Funguje převážně s tím, co má předem naučené, nebo s informacemi, které dokáže dohledat na internetu. Ale právě MCP umožňuje, aby jeden AI agent například:
- zjistil stav vaší objednávky na e-shopu,
- zkontroloval vaši smlouvu u pojišťovny,
- přeobjednal návštěvu u lékaře a
- zajistil dopravu, platbu nebo doručení.
To vše, aniž byste přecházeli mezi aplikacemi nebo weby. A hlavně bez toho, aby dané firmy musely vytvářet vlastní nástroje umělé inteligence nebo asistenty. Stačí, že svoje služby „zpřístupní“.
Z „AI pomocníka“ na „AI prostředníka“
Dosud byla umělá inteligence ve firmách využívána jako podpora pro lidské pracovníky: na zrychlení rozhodování, pomoc s vyhledáváním, analýzou dat. Ale MCP umožňuje přesun do nového paradigmatu. Firmy nebudou budovat umělou inteligenci jako nástroje pro zaměstnance, ale poskytnou informace, akce a služby přímo koncovým AI asistentům jejich zákazníků.
AI agent tak už nebude „nástrojem uvnitř firmy“ nebo relativně izolovaným pomocníkem jednotlivce. Stane se prostředníkem mezi firmou a zákazníkem, schopným nejen komunikovat, ale i jednat – objednávat, porovnávat, řešit problémy, stahovat data nebo navrhovat řešení.
To je zásadní změna. Stejně jako web přepsal způsob, jakým lidé hledali informace, a mobilní aplikace změnily způsob, jakým si objednáváme jídlo nebo voláme taxi, MCP a svět založený na agentech přepisuje způsob, jakým lidé interagují s firmami.
„AI-first“ svět je přitom blíž, než si myslíme. Ještě donedávna bylo vyhledávání informací doménou Googlu. Dnes stále více lidí používá pro první dotaz ChatGPT, Perplexity, Clauda nebo vlastního copilota. Výsledek? Začíná se měnit samotný vstupní bod do digitálního světa. Před patnácti lety jsme říkali „web-first“, později „mobile-first“. Dnes už nestačí ani jedno. Jsme na prahu éry, kdy AI agenti budou prvními, kdo zpracuje náš dotaz, požadavek nebo problém. A firmy na to musí být připraveny.
Co to znamená pro firmy?
1. Už nebudete muset vyvíjet vlastního chatbota. Dnes firmy investují nemalé částky do vývoje vlastních chatbotů, hlasových asistentů nebo zákaznických systémů. Tyto nástroje jsou často drahé, obtížně udržovatelné a naráží na limity škálování. S MCP se ale situace otáčí: uživatel přichází se svým vlastním agentem, vybaveným schopnostmi a preferencemi, a od firmy očekává pouze přístup k informacím a akcím. Firma tedy neřeší vývoj frontendu, UX ani jazykové modely, ale zpřístupňuje to, co skutečně dělá unikátní – své služby a procesy.
2. Potřeba tradičních call center se výrazně zmenší. Většinu běžných požadavků uživatel vyřeší prostřednictvím svého AI asistenta, který se přes MCP napojí na firemní systémy, zjistí potřebné informace nebo provede akci, a to během několika sekund. Lidští operátoři si ale samozřejmě nadále udrží své místo u složitějších nebo citlivějších situací, kdy zákazník preferuje osobní kontakt.
3. Otevírají se nové možnosti monetizace a reputace. Jelikož AI agenti reprezentují uživatele a často jsou vybaveni vlastními modely, firmy se nemusí bát reputačního rizika „špatného bota“ ani velkých nákladů na jazykové modely. Zákazník si přináší vlastního asistenta, který už rozumí jeho potřebám. Současně se otevírá možnost precizního řízení přístupů, priorit a bezpečnosti – ať už jde o zákaznický servis, obchod nebo interní operace.
Na druhou stanu to pro firmy přináší celou řadu výzev: asistent současně vytvoří tlak na ceny, schopnost vyhledat správný produkt, poskytnout vhodné informace pro porovnávání či výběr produktu a podobně.
Co to znamená pro lidi?
Běžným uživatelům přináší MCP zlepšení v několika oblastech:
- Unifikace: Místo desítek aplikací budete mít jednoho agenta (AI cockpit), který má přístup ke všem službám.
- Autonomie: Agent za vás objedná zboží, srovná ceny, zařídí reklamaci, najde nejvýhodnější řešení.
- Efektivita: Konečně lze kombinovat více služeb bez velkého úsilí – třeba porovnat produkty napříč e-shopy, vybrat nejlepší dopravu a zaplatit bez ručního vyplňování.
- Chytrost: Agent zná vaše preference, historii i cíle.
Abychom to uvedli na reálném příkladu: chcete uvařit oběd, a tak si můžete nechat vygenerovat recept, zkontrolovat, co vám doma chybí třeba přes funkce chytré ledničky, porovnat ceny na Rohlíku a Košíku, objednat z každé platformy tu levnější variantu, vzájemně sladit dopravu – to vše během jediné interakce.
Aby to všechno fungovalo, vy nebo společnosti, se kterými interagujete, musíte samozřejmě dát přístup ke spoustě dat. A to je moment, kde musí nastoupit důvěra, transparentnost a regulace. Uživatelé budou rozhodovat, jaká data dávají svým modelům a co z nich smí sdílet. Stejně tak firmy budou muset pečlivě volit, komu, kdy a jak své systémy otevřít. MCP ale dává rámec, jak tento přenos dat i operací standardizovat, zabezpečit a škálovat.
Podobně jako HTTP umožnil vznik webu, SMTP e-mailů a API ekonomiky služeb, MCP dává dohromady novou vrstvu internetu. Firmy, které tento posun k AI agentům pochopí a začnou budovat přístupné a interoperabilní služby, budou mít výhodu. A když to propásnou? Budou stejně zaskočené jako ty, které podcenily mobilní revoluci.