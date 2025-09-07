Porsche představilo nejrychlejší 911 v historii. Poprvé je to hybrid, který zničil Nürburgring
První elektrifikovaný model Porsche 911 Turbo S s T-Hybrid technologií láme rekordy na Nürburgringu i v akceleraci. Má 711 koní.
Porsche píše novou kapitolu v historii legendárního modelu 911 – poprvé elektrifikuje vrcholný model Turbo S a současně z něj dělá nejrychlejší produkční 911 všech dob. Nové Turbo S s T-Hybrid technologií dosahuje výkonu 711 koní a na nejnáročnějším okruhu světa Nürburgringu Nordschleife zajelo rekordní čas 7 minut a 3,92 sekundy. To je o úctyhodných 14 sekund lepší čas než u kteréhokoli předchozího modelu Turbo S.
Historicky první hybridní pohon u modelu Turbo S staví na osvědčené T-Hybrid technologii z modelu 911 Carrera GTS. Zatímco GTS používá jedno elektrické turbodmychadlo (eTurbo), nové Turbo S využívá dvě, specificky navržená pro extrémní požadavky vrcholného modelu. Systémový výkon 523 kW (711 koní) činí z tohoto vozu nejsilnější produkční 911 v historii s nárůstem o 61 koní oproti předchůdci.
Maximální točivý moment 800 Nm je k dispozici v širokém pásmu od 2 300 do 6 000 otáček, zatímco plný výkon je dostupný mezi 6 500 a 7 000 otáčkami. Rekordní výkonnost se promítá také do jízdních parametrů. Zrychlení z 0 na 100 km/h trvá pouhých 2,5 sekundy (o 0,2 sekundy rychleji než předchůdce), na 200 km/h se vůz dostane za 8,4 sekundy a maximální rychlost dosahuje 322 km/h.
Nejlepším důkazem těchto novinek a vylepšení je zmíněný čas na Nürburgringu, který zajel Jörg Bergmeister, ambasador značky Porsche. „Nárůst hmotnosti necítíte. Naopak – auto je mnohem agilnější, má lepší přilnavost a je výrazně rychlejší než předchůdce ve všech relevantních úsecích trati,“ říká Bergmeister. Přestože první hybridní Turbo S přináší dodatečné komponenty, nový model váží pouze o 85 kilogramů více než předchůdce.
Aby nejrychlejší 911 v historii zvládlo své výkonnostní parametry, Porsche výrazně posílilo brzdný systém a pneumatiky. Zadní pneumatiky jsou nyní o 10 milimetrů širší, zatímco standardní keramický systém PCCB dostal větší kotouče – na zadní nápravě z 390 mm na 410 mm, přední mají průměr 420 mm. Jedná se o největší PCCB brzdný systém, který kdy Porsche instalovalo do dvoudveřového modelu.
Standardní výbavou nejrychlejšího 911 v historii jsou HD Matrix LED světlomety, balíček Sport Chrono včetně měřiče teploty pneumatik, specificky naladěné odpružení PASM, elektrohydraulická podpora PDCC a nový titanový sportovní výfukový systém, který šetří 6,8 kilogramu hmotnosti a produkuje zvuk komponovaný speciálně pro vrcholný model. Kupé je standardně dvoumístné s možností zadních sedadel zdarma, kabriolet přichází v konfiguraci 2+2.
Na americkém trhu je nový model k objednání za základní cenu 270 300 dolarů (přibližně 5,6 milionu korun) pro kupé a 284 300 dolarů (asi 5,9 milionu korun) pro kabriolet. Dodávky se očekávají na jaře 2026. Program Porsche Exclusive Manufaktur nabízí další personalizaci včetně více než stovky barev Paint to Sample, speciálních kol s karbonovými lopatkami nebo poprvé i odlehčených stěračů z karbonu, které jsou o 50 procent lehčí než standardní komponenty.