Porsche stvořilo vůz na hraně legality. 911 GT3 RS přivádí techniku z okruhů na běžné silnice

Rodina RS, neboli Rennsport, zahrnuje skutečně ostré speciály, které pozvedávají klasické produkční verze vozů Porsche na zcela nový level. Platí to i pro novinku 911 GT3 RS, auto doslova napěchované závodními technologiemi, které Porsche vkládá do rukou úplně běžných řidičů.

Základem se stala verze 911 GT3, ale díky RS úpravám vzniklo v německé automobilce učiněné monstrum. Kapota, přední blatníky a také dveře byly nahrazeny plastem vyztužovaným karbonem, díky čemuž je hmotnost vozu co nejvíce držena na uzdě. Auto zároveň dostalo řadu aerodynamických prvků, ze kterých nejvíce bije do očí masivní křídlo. To má za úkol tlačit automobil k vozovce, ze které by se při plném sešlápnutí pedálu možná mohl i vznést. Výsledkem je vůbec nejextrémnější aerodynamický balíček, jakým kdy byla 911 ověnčena.

I přes použití množství karbonu je nakonec hmotnost přeci jen o něco vyšší než u standardního GT3. Porsche se proto rozhodlo vyškrábnout z plochého šestiválce 14 koní navíc, a tak se absolutní výkon vozidla dostal na 525 koňských sil.

To by nebylo možné bez úprav a dílů, které mají běžně své místo na okruzích a na silnici k vidění příliš často nejsou. Jedná se například o přepracovaný systém sání s jednou škrticí klapkou či upravenou sedmistupňovou převodovku PDK s kratšími koncovými převody.

Foto: Porsche Vůz dostal celou řadu vylepšení inspirovaných světem motorsportu

Porsche 911 GT3 RS je schopné hnát se kupředu rychlostí až 296 km/h. To sice není ta vůbec nejbláznivější rychlost, nicméně automobilka tím dává najevo, že spíše než o extrémní neurvalost jí jde o efektivitu a dokonalost zpracování.

To se promítá i do podvozku, kde se opět hlásí ke slovu několik technologií známých z motorsportu. Přepracovaná byla zadní náprava i řízení zadních kol. Tlumiče mají vyšší tuhost a inženýři se zaměřili také na rovnováhu podvozku při brzdění ve vysokých rychlostech. Kovaná kola byla obuta do závodních pneumatik od Michelinu a úpravám se nevyhnuly ani brzdy s většími a tlustšími kotouči.

Po technické stránce se zkrátka jedná o dokonale vybroušený klenot, který si navíc může majitel nastavit přesně dle obrazu svého. Vůz totiž umožňuje širokou škálu nastavení tak, aby perfektně vyhovoval jízdnímu stylu řidiče. Přitom není nutné lézt pod něj nebo otevírat jeho kapotu. Prostě jen stačí sednout za volant a pomocí několika jeho ovladačů začít s laděním.

911 GT3 RS nabízí pár základních režimů, jako je Normal, Sport a Track. Dále však lze štelovat kontrolu trakce, stabilizaci, tlumiče či si hrát s točivým momentem zadního diferenciálu. Zkrátka a dobře Porsche počítá s tím, že tento vůz si koupí někdo, kdo rozumí jeho technice a jízdní dynamice.

Foto: Porsche Pohled na volant s ovladači, se kterými je možné detailně nastavit projev vozu

Pokud se takový zájemce najde, musí si připravit částku nejméně 229 517 eur, tedy přibližně 5,65 milionu korun. A pokud si bude chtít vůz ověnčit příplatkovými doplňky, pak ještě víc. Porsche nemá v plánu produkovat auto jako limitku, nicméně bude vyrábět jen tolik, kolik dokáže pojmout vyčleněná kapacita na výrobní lince, která není zase tak velká. To znamená, že si na své nejdříve přijdou ti, kteří udržují zdravé přátelské vztahy s místním zastoupením automobilky.

Zájem se přitom očekává poměrně vysoký. Ostatně takto šílený vůz, se kterým si ale můžete bez problému zajet i do krámu pro rohlíky, jen tak nenajdete. Zda se někomu taková možnost naskytne i v České republice, je otázkou. Ale je jasné, že na severní smyčce legendárního Nürburgringu to bude vozu slušet podstatně více než na rozbitých českých okreskách.