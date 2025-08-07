Porto Santo, Skyros nebo Peloponés. Čedok rozšiřuje svou nabídku a chystá se posílit lety z regionů
S Čedokem se od příštího roku dostanou turisté na nová místa. Klíčovou novou destinací je mimo jiné ostrov Porto Santo s přímými lety z Prahy.
Jedna z největších cestovních kanceláří na českém trhu představila novinky pro sezonu 2026. Čedok plánuje významně rozšířit nabídku leteckých spojení z regionálních letišť a chystá i nevšední destinace, kam se bude možné dostat přímým letem z Prahy. „Chceme našim klientům přinášet nové zážitky a rozšiřovat nabídku míst, kam se z Česka zatím běžně necestuje. Například Porto Santo přesně odpovídá trendu objevování klidnějších a kvalitních lokalit mimo hlavní proud,“ říká generální ředitel Čedoku Stanislav Zeman.
Portugalský ostrov je mezi turisty známý svou devítikilometrovou písečnou pláží a klidnou atmosférou, nabídka cestovní kanceláře se ale rozšíří například i o cesty na Peloponés, kde klienti přistanou na letišti v Athénách. Řecké portfolio doplní i méně známý ostrov Skyros s plánovanými přímými lety z Prahy.
Chystané změny se týkají i nabídky cest z regionálních letišť, které mají v byznysu Čedoku významné místo. „Navyšujeme výrazně kapacitu z Ostravy, otevíráme nové linky na letiště Vlora v Albánii, přidáváme druhý let do egyptské Marsa Matrouh a zavádíme lety do Marsa Alam, Hurghady a také na Mallorku a Djerbu,“ doplňuje Stanislav Zeman.
Zvýší se i počet letů z Brna, nově přibude druhá rotace do Marsa Matrouh i do albánské Tirany. Z Českých Budějovic přibudou lety do Marsa Matrouh, Tirany, na Mallorku a nově také do Varny. Z Pardubic nově do Tirany a Marsa Matrouh.
Oproti letošnímu létu se rozroste i nabídka poznávacích zájezdů. „Jsme specialisté na Střední Asii. Nově přidáváme prodloužený víkend v Baku v Ázerbájdžánu a dva nové okruhy po Hedvábné stezce. V nabídce máme také nejširší výběr zájezdů do Číny, celkem šestnáct okruhů,“ vyjmenovává manažerka oddělení poznávacích zájezdů Zuzana Landová.
Kromě toho jsou v přípravě zájezdy do Bhútánu, Grónska, Japonska, na Island, Faerské ostrovy nebo do Kanady. Novinkou bude také možnost absolvovat vybrané poznávací zájezdy vlakem, například rychlovlakem po Skandinávii nebo trasou, která vede krajinou norských fjordů. Pro milovníky turistiky jsou v nabídce programy s lehkou turistikou na Madeiře, ve Švýcarsku, na Azorech a v Rumunsku.
Cestovní kancelář se podle Stanislava Zemana zaměří i na rychle rostoucí segment dynamických balíčků, jejichž obliba prý meziročně stoupá v řádu stovek procent. „V nejbližší době uvedeme do prodeje více leteckých spojení do atraktivních destinací, jako jsou Senegal, Jihoafrická republika a Gambie, a zároveň rozšíříme nabídku letů na karibské ostrovy, například Curaçao, Jamajku, Antiguu nebo Arubu,“ doplňuje Martina Havlová, manažerka dynamického produktu.
Čedok chce ale oslovit i klienty, kteří preferují méně obvyklý způsob cestování – připravil si proto poznávací okruhy vlakem po Rakousku a Polsku, pohodový pobyt v rakouském Semmeringu s cestou vlakem a řadu nových plaveb. Na příští léto také připravuje pilotní projekt tří exkluzivních klubových hotelů v zahraničí s výrazným vizuálním stylem značky Čedok.
Služby Čedoku si klienti mohou objednávat prostřednictvím aplikace, využívá ji už více než 120 000 z nich. Brzy z ní bude možné rezervovat i výlety, transfery v destinaci nebo získávat tipy a doporučení od delegátů přímo v místě pobytu.