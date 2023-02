Poslední buclaté jumbo, které zmenšilo svět, vzlétlo. Dva stroje ještě ale čekají na prezidenty USA

John Sutter je už sice více než šest let po smrti, přesto teď vzlétl k nebi. Podobizna slavného konstruktéra totiž ozdobila nos jeho legendárního letounu Boeing 747, který si tento týden z hangárů v severoamerickém městě Everett převzala přepravní společnost Atlas Air. Pocta Sutterovi na něm nebyla náhodou, nešlo o jen tak obyčejný kus, ale o poslední komerčně vyrobený. Příběh stroje, který změnil cestování a výrazně „zmenšil“ planetu, tak přechází do závěrečné fáze. Ovšem ještě ani zdaleka nekončí…

Boeing 747 přezdívaný jumbo poprvé vzlétnul v únoru 1969. To je mimochodem ještě dřív, než Neil Armstrong udělal jeden malý krok pro sebe a velký pro lidstvo na Měsíci. Za těch více než 50 let, co je společnost Boeing vyráběla, jich k zákazníkům doputovalo 1574 a ty pak v součtu nasbíraly přes 118 milionů letových hodin.

Stroj přitom vznikl více méně náhodou, firma jej původně nabízela jako prototyp dopravního letadla pro armádu USA, kontrakt ale nezískala a teprve pak se zrodila idea, že do dvoupatrového obra by se stejně jako bedny dali naskládat i lidé…

Prvními aerolinkami, které na Boeingy 747 vsadily, byly dnes už neexistující, ale ve své době velmi progresivní a úspěšné Pan American Airways. Právě ty se v počátku zasloužily o to, že z buclatého kolosu se v 70. a 80. letech stal symbol globálního cestování. Letadla tím, že dokázala pojmout v některých úpravách bezmála 700 lidí, výrazně zjednodušila a zlevnila cestování hlavně na dlouhé trasy. I proto se říká, že Boeingy 747 svým způsobem zmenšily planetu.

John Sutter, kterému se dodnes přezdívá otec 747, odešel do důchodu v roce 1986. To bylo jeho konstrukční dítě ještě v plné slávě, nicméně posledních zhruba deset let už bylo zřejmé, že šest dekád aktivního života už jumba nedají. Na paty jim začaly šlapat menší a především výrazně úspornější dvoumotorové stroje, jako je třeba Boeing 787 Dreamliner. Ostatně na trend efektivnějších letounů doplatil i hlavní konkurent Boeingu 747 – evropský dvoupodlažní obr Airbus A380, který se vyráběl jen 18 let do roku 2021.

Aktuálně je ve službě po celém světě podle analytické společnosti Cirium 130 civilních Boeingů 747, jejich největším operátorem je nadále německá Lufthansa, která jich používá devatenáct. Podstatně víc jich léta v logistice – tam jich stále ještě působí více než 300. A z toho sektoru je i společnost Atlas Air, která si v Everettu převzala ten úplně poslední kus.

I když úplně poslední vlastně není. Ještě dva stroje jsou v hangárech Boeingu schované a procházejí rozsáhlou přestavbou: vyrobené byly už před lety pro ruské aerolinky, které mezitím zkrachovaly, ovšem symbolicky skončí ve Washingtonu. Budou z nich prezidentské speciály Air Force One. A to už budou opravdu úplně poslední královny nebes, jak se Boeingům 747 také přezdívá, které vyjedou z továrny jako nové.

Bude to ale ještě za dlouho, zřejmě až v roce 2027. Navíc stovky Boeingů 747, které jsou aktuálně v provozu – ať už civilních, nebo hlavně dopravních – budou létat i nadále, nejspíš několik desetiletí. Takže tenhle příběh ještě nekončí…