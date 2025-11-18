Architektura –  – 1 min čtení

Povedená rekonstrukce zametla se socialistickými standardy. Bytu v paneláku dala prostor, světlo a luxfery

Pražské 3+1 se proměnilo na místo bez umakartu a lina. Nabízí prostor, světlo a řadu chytrých detailů, které mažou panelákové nešvary.

hura-panelak6
Foto: Radek Úlehla
Nezvyklé 3+1 v Praze
Panelákové byty 3+1 většinou ničím nepřekvapí. Především ne ty, kteří v takovém místě vyrostli nebo do něj chodili na návštěvy za babičkou, kamarádem či první láskou. V posledních letech se však objevuje stále více příběhů panelákových bytů, které po zásahu šikovných architektů rozhodně překvapí. A toto je jeden z nich.

Potagovaný výtah, plechová skříňka s elektroměry, vstupní dveře s kukátkem, chodba, umakartové jádro, linoleum, kuchyň, pár pokojů a obývák s balkonem – více popisovat podobu klasického českého panelového bytu není třeba. Jeden takový byt byl i v Praze. Klasické 3+1 se vším všudy, ani umakartové jádro nechybělo. Pak ale přišli architekti z Hurá studia a onu klasickou socialistickou dispozici kompletně přeměnili.

Nejprve zjistili, co je možné bourat a co ne. Některé původní příčky zmizely, jinde vznikly nové. Byla tak eliminována některá dnes již nesmyslná řešení, jako například průchozí koupelna či kuchyň oddělená od obývacího pokoje.

hura-panelak10
hura-panelak5
hura-panelak13
hura-panelak4+9
hura-panelak7
hura-panelak8
hura-panelak3
hura-panelak11
hura-panelak12
hura-panelak9
hura-panelak14
hura-panelak1
hura-panelak2

Velkým tématem projektu se stalo denní světlo a jeho vpuštění hlouběji do interiéru. Zatímco v umakartovém jádru bylo vždy nutno při vstupu tápat ve tmě a rozsvěcet, nyní tuto potřebu kompenzuje stěna z luxfer. Díky nim proniká denní světlo i do koupelny bez oken – a ta se navíc po setmění stává příjemným zdrojem tlumeného osvětlení pro celý byt.

Vedle umakartu odešel i další v socialismu oblíbený materiál, a sice lino. Nahradilo ho marmoleum, obdoba vyráběná z přírodních materiálů jako lněný olej, pryskyřice, juta či dřevitá moučka. Nabízí veškeré výhody linolea, zejména snadnou údržbu, pokud má ale člověk citlivou ruku, může působit i elegantně a nadčasově.

Architekti pro tento panelákový byt zvolili světlé marmoleum, které doplnili nábytkem z překližky a vzdušným policovým systémem. Ten vytváří například nenucené oddělení prostoru obývacího pokoje a kuchyně, aniž by je výrazněji separoval. Jednotlivé zóny určené pro různé aktivity jsou vymezeny po celém bytě a dveře jsou umístěny tak, aby propouštěly světlo z oken do dalších částí bytu.

A s dveřmi je spojena ještě jedna zajímavost. Architekti je koncipovali od podlahy až ke stropu. Důvod? Jedná se o způsob, jak odstranit klasický panelákový nešvar – nízké stropy. Díky dveřím sahajícím od podlahy až ke stropu, bez horního překladu, bylo možné výšku stropu alespoň opticky zvednout a učinit byt o kousek prostornějším.

Související témata:Hurá studio
