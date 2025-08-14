Poznali se díky synům a spatřili potenciál v Ústí. Dva byznysmeni tam spolu rekonstruují věžáky
Rekonstrukce dvou domů na kraji Ústí nad Labem přinese do oblasti zhruba 300 nových bytů. Určeny jsou hlavně pro střední třídu.
Petr Šmída stál v 90. letech u transformace českého bankovnictví, působil v USA i Rusku a spustil tu jeden z prvních venture kapitálových fondů Enern. Jaroslav Ton je pak spoluzakladatelem skupiny Salutem, která rekonstruuje zanedbané domy a mění je na investiční nemovitosti. Oba podnikatelé se seznámili skrze své syny, kteří se spolu kamarádí. A teď se rozhodli, že spojí síly. Konkrétně v Trmicích u Ústí nad Labem.
V severočeském krajském městě už má Salutem za sebou například rekonstrukci ubytovny v ulici, která byla v minulosti považována za sociálně vyloučenou lokalitu. „Primátor nás pak vyzval, ať v této činnosti pokračujeme. A my souhlasili,“ vzpomíná Ton. Pro něj je Ústí městem budoucnosti – je blízko Praze, navíc se vzdálenosti mezi oběma sídly neustále zkracují. A je tam levněji. „Lidé můžou bydlet právě u Ústí a za prací dojíždět do Prahy, která je na život extrémně drahá, nebo třeba do Drážďan,“ tvrdí.
Salutem aktuálně šlape do projektu nazvaného Ústí Towers, tedy do rekonstrukce dvou panelových domů, která přinese do Trmic zhruba 300 nových bytů. Jde o dvě identické věže, přičemž první z nich nabízí 143 plně vybavených bytů o dispozicích 1+kk a 2+kk, které jsou již nájemníky obsazeny z 85 procent. Druhá věž má zatím zrekonstruovaný jen zevnějšek, nyní probíhá renovace interiérů. Hotovo by mělo být v průběhu příštího roku.
Prostranství kolem domů nabízí soukromé parkoviště, venkovní bazén, dětské hřiště, fitness i saunu. Obě budovy mají navíc vlastní recepce. „Typickými obyvateli těchto věží jsou příslušníci střední třídy. Měsíční nájemné začíná na 11 tisících korunách, rozloha bytů je pak mezi 20 a 41 metry čtverečními,“ přibližuje Ton. Podle něj už Salutem Group do záměru investovala řádově stovky milionů korun, a to za nákup budov a jejich rekonstrukci.
Projekt Ústí Towers nyní zaujal i Šmídu a jeho investiční společnost Growth Finance, dle jeho vyjádření tu vidí dlouhodobý potenciál. „Je to příležitost propojit potřebu kvalitního bydlení v regionech s českým investičním kapitálem. Kromě ekonomické návratnosti vnímáme možnost pozitivně ovlivnit životní úroveň v oblasti, a to zlepšením bydlení, infrastruktury i image lokality,“ říká.
Na mysli má fakt, že Ústecký kraj je jedním z regionů s nejnižší novou výstavbou v Česku. Například loni se zde zahájila výstavba pouhé tisícovky bytů, meziročně o asi 35 procent méně. Šmída však vidí v projektu i zajímavou investiční příležitost, neboť roční výnosy z nájmů v severočeském kraji dosahují pěti až šesti procent. Spolu s Tonem a jeho Salutem Group teď chce hledat příležitosti i v dalších lokalitách, kde jsou nevyužité a zanedbané budovy vhodné k přeměně na bytové domy.
Growth Finance se ostatně v posledních letech zaměřuje primárně na segment real estate. Příkladem jsou investice například do pražského Paláce Karlín, kde sídlí i CzechCrunch, nebo developerského projektu kancelářské budovy The Form v centru Varšavy. V případě Ústí Towers teď Šmídova společnost doufá, že spolupráce se Salutem bude pokračovat i dál. A že v Ústí a dalších městech brzy přibudou další společně zrekonstruované věžáky.