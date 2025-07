Pozor, padá dolar! Jak měnové riziko ovlivňuje investování, daně a jak na tom neprodělat, ale vydělat?

Uložit 0

Každý investor musí vedle správné volby investičního instrumentu zohledňovat také řadu dalších faktorů, které rozhodují o tom, zda bude ve výsledku jeho volba úspěšná, nebo na ní prodělá peníze. Jedním z nich je i měnové riziko, které může způsobit, že i když třeba akcie, kterou jste koupili, roste, padající dolar vám všechny zisky umaže. Jak to funguje a na co si dát v tomto ohledu pozor? O tom píše Jan Zahradník, zakladatel aplikace Taxomat, která se zaměřuje na danění investic a celoroční podporu investorů nejen v této oblasti.

Když investujete v cizích měnách, například do zahraničních akcií, nevsázíte jen na firmy jako Apple nebo Coca-Cola, ale tak trochu i na kurz dolaru. Dolar přitom od začátku roku oslabil již o téměř čtrnáct procent. Zatímco 1. ledna stál jeden dolar 24,3 koruny, k 1. červenci to už bylo jen 20,94 koruny.

Může se tedy stát, že hodnota akcií vzroste, ale vaše investice vyjádřená v korunách klesne. A platí to i obráceně – kdyby akcie zůstaly na místě, silnější měna vám může přinést zisk navíc. Tyto dopady jsou označovány jako měnové riziko. Je to takový tichý společník každé zahraniční investice. Někdy pomůže, jindy vás potrápí.

Foto: CzechCrunch / Google Finance Vývoj ceny dolaru vůči české koruně od začátku roku na grafu Google Finance

Teoretický příklad: Koupíte americkou akcii za 100 dolarů při kurzu 22 CZK/USD, zaplatíte tedy 2 200 korun. Akcie vyroste na 110 USD (+10 %), ale kurz klesne na 20 CZK/USD (-9,1 %). Vaše investice má pak hodnotu 2 200 korun, tedy žádný zisk. Jinými slovy, i když akcie vzrostla o 10 %, kvůli oslabení dolaru vůči koruně zůstáváte na nule.

Kdy měnové riziko opravdu hrozí?

Když nakupujeme akcii v jiné měně, než je česká koruna

Typický příklad: Nakoupíte akcie vedené v cizí měně přes korunový účet (nebo za české koruny). K přepočtu měny dojde automaticky a vaše investice se pak odvíjí nejen od ceny akcie, ale i od kurzu dolaru. Riziko je přímé a trvá po celou dobu držení.

Když si sami převedeme koruny na cizí měnu a pak nakoupíme akcii v této nové měně

Může se zdát, že zde měnové riziko nehrozí – vždyť investujeme v dolarech… Ale není to tak jednoduché. Riziko se jen přesouvá z nákupu a prodeje akcie na směnu hotovosti. Jde o rozdíl mezi kurzem, za který jste dolary nakoupili, a kurzem, za který je zase prodáte zpět do korun.

A pak jsou tu daně

Tady je měnové riziko trochu „skryté“ a lidé na něj často zapomínají. Přitom se týká každého obchodu. Pointa je v tom, že pro daňové výpočty je nutné všechny transakce nejprve přepočítat na české koruny a až pak se vyhodnocují příjmy a výdaje. Daňové výpočty navíc používají specifické směnné kurzy: Jednotný kurz vydaný GFŘ (Generálním finančním ředitelstvím) nebo ČNB. Na tuto část se ještě zaměříme.

Poznámka: Měnovému riziku se z investičního hlediska můžete vyhnout zajištěním. Měnové zajištění (hedging) funguje tak, že investor „uzamkne“ kurz dopředu – například pomocí měnového forwardu nebo derivátu – a tím si zajistí, že jeho zisk z akcie nebude ovlivněn kolísáním měny. V praxi ale bývá měnové zajištění nákladné, složité a dostupné hlavně pro velké investory nebo fondy.

Jak se počítají daně z investic?

Při výpočtu daně z investic musíme (zjednodušeně) nejprve určit příjmy (tedy prodeje) a k nim přiřadit odpovídající výdaje (nákupy a poplatky). Všechny částky musí být přepočteny na české koruny, a to kurzem platným v den každé transakce – nákup kurzem v den nákupu, prodej kurzem v den prodeje.

Pro přepočet měny existují dvě možnosti:

denní kurz ČNB

jednotný kurz, který jednou ročně vyhlašuje GFŘ (jedná se o průměr denních kurzů ČNB z konců měsíců za celý rok)

V grafu níže vidíte, že rozdíly mezi denním kurzem a jednotným mohou být opravdu obrovské. Důležité je, že musíte zvolit jen jeden druh přepočtu na CZK v jednom roce pro všechny investice. Kurzy nelze měnit pro jednotlivé obchody.

Foto: CzechCrunch / Taxomat Denní kurz ČNB vs. Jednotný kurz GFŘ

Jak na tom ušetřit?

Najdete zmíněné kurzy, převedete každou transakci a spočítáte příjmy a výdaje. Pak uvidíte, jaké máte skutečné daňové příjmy a výdaje. Když tyto výpočty provedete pro oba druhy směnných kurzů, tak dostanete odlišné výsledky. Z našich zkušeností se dá často jen volbou kurzu ušetřit nemalá částka na výsledné dani. Znát tyto hodnoty celoročně je také velmi podstatné při dalších optimalizacích.

Volba kurzu může mít zásadní vliv na výslednou ziskovost, a tím i na výši daně. Jelikož sazba daně činí 15 procent, případně 23 procent (u vyšších příjmů), rozhodně se vyplatí s tímto vlivem počítat.

Reálný příklad z grafu níže: Investor nakoupil akcii Ryanairu a aktuální profit v měně akcie je 120 USD, tedy 5,1 %. Po přepočtu na české koruny pomocí kurzu ČNB je investor ve ztrátě 1 358 CZK, tedy 2,4 %.

Foto: Taxomat / CzechCrunch Kurz dolaru může ovlivnit výnosnost investice

Znáte hodnotu svých investic v českých korunách? Pokud ano, můžete s touto informací efektivně pracovat. Zvažte, v jaké měně investujete, kdy dochází ke konverzi měn a zda vám to přináší riziko. Pro daně se příjmy a výdaje určují podle specifických směnných kurzů. Takže to, co uvidíte ve své investiční platformě, neodpovídá tomu, co budete danit. Existuje více možností přepočtů na české koruny, čehož lze efektivně využít ke změně základu daně.