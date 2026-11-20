PPF jako princezna koloběžka. Prodala podíl v InPostu, ale přesto v něm zůstala. A vydělala 19 miliard
Konsorcium s FedExem a Adventem dokončilo převzetí polského InPostu za 7,8 miliardy eur. PPF v něm má desetinový podíl.
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Zhruba tři a půl roku po vstupu do polského provozovatele výdejních boxů InPost má česká skupina PPF hotovo. Z firmy odešla, ale současně se do ní vrátila. Nyní totiž konsorcium, v němž vedle ní sedí americký přepravní gigant FedEx, investiční fond Advent International a zakladatel InPostu Rafał Brzoska, vyplatilo zhruba 117 milionů eur, v přepočtu asi 2,9 miliardy korun, za posledních 7,5 milionu akcií. Šlo o tzv. squeeze-out čili vytěsnění minoritních akcionářů. InPost, jehož akcie se od roku 2021 obchodovaly na amsterdamské burze Euronext, je teď opět v soukromých rukou.
PPF do InPostu vstoupila v roce 2023, ještě v době, kdy skupinu po smrti Petra Kellnera řídil Jiří Šmejc a hledal příležitosti v infrastruktuře pro internetový obchod. Nejprve na burze nakoupila 1,75 procenta akcií, v květnu téhož roku pak od Adventu převzala patnáctiprocentní podíl za deset eur na akcii a další akcie od něj přikupovala i v roce 2024. Skončila s podílem 28,76 procenta a stala se druhým největším akcionářem. Průměrně za akcii zaplatila 10,1 eura a celkem do InPostu vložila 1,45 miliardy eur, tedy kolem 36 miliard korun podle tehdejších kurzů.
Zlom přišel letos v únoru. Konsorcium, jehož členem je i PPF, tehdy nabídlo za každou akcii InPostu 15,60 eura, o polovinu víc, než kolik stála v lednu. Celou firmu tím ocenilo na 7,8 miliardy eur, v přepočtu zhruba 190 miliard korun. PPF, kterou dnes s novým manažerským týmem vede Renáta Kellnerová, se rozhodla prodat celý svůj podíl, ale současně část peněz vrátit zpět. Kromě PPF nabídku na odkup akcií přijali majitelé 89,81 procenta akcií, a tak 23. října InPost zmizel z burzy a zbytek akcionářů vykoupilo konsorcium nuceně. A tento proces se nyní definitivně završil.
Za svých 143,7 milionu akcií vyinkasovala PPF zhruba 2,24 miliardy eur, v dnešním přepočtu asi 54,5 miliardy korun. Oproti pořizovací ceně to dělá hrubý rozdíl přibližně 790 milionů eur, tedy kolem 19 miliard korun, což představuje zhodnocení 54 procent.
Kolik z výnosu PPF poslala zpět do konsorcia, které nyní InPost ovládlo? Podle pololetní výroční zprávy skupiny to bylo 583 milionů eur., zhruba 14 miliard korun. To ostatně odpovídá i desetinovému podílu, jaký v konsorcieu PPF drží – celkem se investoři zavázali vložit do transakce 5,9 miliardy eur. Když se to posčítá, domů si tak PPF z celé transakce odnese v hrubém přibližně 1,65 miliardy eur v hotovosti a zároveň si udrží ve firmě vliv. „Naše přesvědčení o společnosti od té doby jen zesílilo. Těší nás, že na tento vztah můžeme navázat opětovnou investicí po boku našich partnerů,“ říká jeden ze dvou výkonných ředitelů PPF Didier Stoessel.
InPost provozuje přes 100 tisíc výdejních míst, z toho víc než 70 tisíc automatických boxů, v Polsku, Velké Británii, Francii, Itálii či Španělsku. V prvním pololetí roku utržil 1,89 miliardy eur, o 23 procent víc než před rokem, ale skončil ve ztrátě dvou milionů eur, protože expanze na západ mu ukusuje z marží.
V konsorciu jsou kromě PPF ještě FedEx, který drží stejně jako Advent 37 procent, a dále původní zakladatel InPostu a jeho šéf Rafał Brzoska s šestnácti procenty. Samotná PPF ke konci června spravovala aktiva za 42,1 miliardy eur a za pololetí vydělala 834 milionů eur.