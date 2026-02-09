Velký deal PPF na obzoru: spojila se i s FedExem, aby ovládli polský InPost. Stáhnou ho z burzy
Konsorcium nabízí padesátiprocentní prémii. FedEx získává přístup k síti 61 tisíc automatizovaných boxů v devíti zemích Evropy.
Česká skupina PPF, která před necelými třemi lety vstoupila do polského provozovatele výdejních boxů, nyní prodá většinu svého téměř třetinového podílu. Ale zároveň zůstane desetinovým účastníkem konsorcia, které InPost plánuje ovládnout a stáhnout z amsterdamské burzy. Klíčovou roli v transakci hraje vedle amerického FedExu také zakladatel InPostu a jeden z nejbohatších Poláků Rafał Brzoska.
Když PPF v květnu 2023 ohlásila nákup patnáctiprocentního podílu v polském InPostu za deset eur na akcii, šlo o výrazný signál. Česká skupina vstupovala do byznysu s automatizovanými výdejními boxy v době, kdy e-commerce v Evropě rostl dvouciferným tempem a polský zakladatel Rafał Brzoska budoval ze svých Paczkomatů jednu z nejzajímavějších logistických platforem kontinentu. Investice tehdy PPF stála kolem 750 milionů eur, postupně navyšovala podíl až na 28,75 procenta a stala se největším akcionářem firmy.
Dnes PPF společně s americkým fondem Advent International, globálním logistickým gigantem FedEx a investiční společností A&R, kterou ovládá Brzoska, ohlašuje nabídku na odkup všech zbývajících akcií InPostu za 15,6 eura na akcii. Celková hodnota transakce dosahuje 7,8 miliardy eur, tedy přibližně 189 miliard korun. Jde o padesátiprocentní prémii oproti průměru posledních tří měsíců. S akciemi se obchoduje na amsterodamské burze, odkud by podle plánu ale měl InPost odejít. Na tuto burzu nedávno vstoupila česká zbrojní skupina CSG.
Pro PPF, kterou ovládá Renáta Kellnerová se svými dcerami, znamená celá operace zajímavou finanční transakci. Skupina prodá svůj současný téměř třicetiprocentní podíl, ale neskončí jako investor. Část výnosu z prodeje reinvestuje zpět do nově vzniklého konsorcia, kde získá desetiprocentní podíl. „Jsme přesvědčeni o atraktivnosti nabídky na odkup akcií firmy, a proto na její podporu prodáváme většinu našeho podílu. Jsme rádi, že budeme moci nadále společnost podporovat jako minoritní investor,“ uvedl generální ředitel PPF Didier Stoessel.
V konsorciu, které InPost převezme, budou dva dominantní hráči – Advent a FedEx – držet shodně po 37 procentech. Právě americký fond Advent přitom není v InPostu žádným nováčkem. Právě on v roce 2017 zachránil tehdy hluboce ztrátovou společnost Rafała Brzoski před bankrotem a pomohl jí přeorientovat se výhradně na výdejní boxy místo riskantního listovního byznysu. Po úspěšném IPO v Amsterdamu v roce 2021 Advent postupně snižoval podíl, až měl necelých jedenáct procent.
Největším překvapením celé transakce je však vstup FedExu do akcionářské struktury. Americká kurýrní společnost s tržbami 90 miliard dolarů ročně dlouhodobě bojuje s tím, že zatímco její globální síť funguje skvěle pro B2B zásilky, v posledních letech exploze e-commerce přinesla masivní nárůst B2C dodávek do domácností. Ty jsou pro kurýrní giganty dražší a komplikovanější než doručování firmám – takzvaná poslední míle spolkne až 80 procent nákladů na celou zásilku.
InPost přitom nabízí právě to, co FedEx v Evropě zoufale potřebuje. Síť přes 61 tisíc automatizovaných výdejních boxů a více než 33 tisíc pick-up a drop-off míst v devíti evropských zemích představuje levnější alternativu k doručování až ke dveřím. Zákazníci si vyzvednou balík sami, kdykoli se jim to hodí, a pro přepravce to znamená dramatické snížení nákladů.
„Společně s vedením InPostu a našimi partnery v konsorciu vidíme jasnou cestu k odemknutí růstu, zlepšení efektivity našich B2C operací na poslední míli a lepšímu servisu zákazníkům po celé Evropě,“ řekl šéf FedExu Raj Subramaniam.
Pro InPost samotný by měla být transakce impulzem k další expanzi. Společnost loni doručila 1,4 miliardy zásilek a plánuje agresivně růst zejména ve Francii, Španělsku, Portugalsku, Itálii, zemích Beneluxu a ve Velké Británii, která je největším evropským e-commerce trhem. Rafał Brzoska, který začínal s roznášením reklamních letáků a později se proslavil trikem s přidáváním kovových plíšků do obálek, aby obešel poštovní monopol, zůstane ve funkcích CEO a zachová si svůj podíl prostřednictvím společnosti A&R, která v konsorciu získá šestnáct procent.
Konsorcium má zajištěné financování – téměř šest miliard eur formou vlastního kapitálu a necelých pět miliard eur dluhovým financováním od skupiny bank. Po uzavření transakce plánuje InPost stáhnout z burzy v Amsterdamu a provozovat jej jako soukromou společnost, která se bude moci lépe soustředit na dlouhodobý růst bez tlaku kvartálních výsledků.
Logistika zajímá nejen PPF, ale i jejího bývalého šéfa Jiřího Šmejce, který skupinu vedl tři roky po smrti Petra Kellnera. Jeho investiční společnost Emma Capital koupila s americkými partnery Zásilkovnu, resp. její mateřskou skupinu Packeta, a má také podíly v dalších firmách napříč regionem.