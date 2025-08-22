Desítky miliard v kapse a konec v PPF. Renáta Kellnerová s dcerami koupily podíl Petra Kellnera juniora
Petr Kellner ml. prodává svůj minoritní podíl a odchází z rodinného byznysu. PPF nově ze sta procent vlastní Renáta Kellnerová a její tři dcery.
Jedna z nejbohatších rodin v Česku definitivně rozřešila své majetkové uspořádání. Renáta Kellnerová společně se svými dcerami Annou, Larou a Marií Isabellou odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Nově v ní tak budou držet 100 procent. Transakce, která by měla být dokončena během roku 2025, fakticky ukončuje tři roky trvající společné vlastnictví rodinné investiční skupiny s majetkem v řádu stovek miliard korun. Sám Petr Kellner mladší by si měl odnést desítky miliard.
Syn zesnulého miliardáře Petra Kellnera se rozhodl opustit struktury PPF a pokračovat ve svém podnikání mimo rodinnou firmu. Skupina PPF realizuje odkup prostřednictvím nákupu vlastních akcií, přičemž strany se dohodly, že hodnotu ani formu transakce nebudou komentovat. Podle neoficiálních informací z okolí skupiny, o kterých píší Hospodářské noviny, může jít o částku kolem 40 miliard korun.
„Jménem svým i svých dcer bych chtěla Petrovi popřát jen to nejlepší v jeho podnikání. Respektujeme, že svou další byznysovou budoucnost chce realizovat mimo struktury PPF,“ uvedla Renáta Kellnerová. Zdůraznila přitom, že obchodní rozchod neovlivní osobní a přátelské vztahy v rodině.
„Debatu o odkupu mého minoritního podílu v PPF jsme zahájili před několika měsíci. Těší mě, že se tak komplexní proces podařilo úspěšně dokončit,“ řekl Petr Kellner ml. Ten se akcionářem skupiny PPF stal v roce 2022, kdy bylo ukončeno dědické řízení následující po tragické smrti jeho otce. Petr Kellner zahynul v březnu 2021 při havárii vrtulníku na Aljašce ve věku 56 let jako nejbohatší Čech.
Změna vlastnické struktury přichází v době, kdy skupina PPF pokračuje v expanzi a investičních aktivitách po celém světě. Pod vedením Renáty Kellnerové a jejích dcer pokračuje v nastaveném kurzu diverzifikace portfolia a hledání nových příležitostí na globálních trzích.
„PPF je rodinná firma. Otřesy nás neohrozí, máme dlouhý investiční horizont,“ napsala nejbohatší Češka Renáta Kellnerová v poslední výroční zprávě, kde shrnula rekordní výsledky za rok 2024 a nechala trochu nahlédnout do dalšího směřování. „Skupina má za sebou i zásadní vnitřní změny, které významně přispěly k tomu, že je nyní velmi zdravě diverzifikovaná,“ uvedla.
V nejvyšším vedení firmy nahradila Jiřího Šmejce dvojice zkušených manažerů Kateřina Jirásková a Didier Stoessel, přičemž strategie PPF, do jejíhož portfolia náleží třeba mediální skupina CME včetně televize Nova, plzeňská Škoda Transportation, mobilní operátor O2, mezinárodní telekomunikační skupina Cetin nebo banky Air Bank či Yettel, se finálně překlopila z Východu na Západ.
Šlo o výsledek několikaletého úsilí, které měl na starost jako manažer právě Šmejc, jehož Kellnerová po smrti manžela požádala, aby PPF dočasně řídil. Dnes PPF stále více investuje třeba do realit či hotelů včetně pražských hotelů Four Seasons nebo Hilton na Rohanském nábřeží.