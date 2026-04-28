Dřív se tam balily doutníky, pak čtvrť chátrala. Teď rozkvétá díky miliardám PPF nebo Billa Gatese
Ybor City je legendární lokalita v centru floridské Tampy Bay. A právě tam roste klíčový americký projekt realitní divize skupiny Renáty Kellnerové.
Historická čtvrť Tampy zvaná Ybor City má pestrou rezidenční, kulturní i průmyslovou minulost. Právě tam kdysi tepalo byznysové srdce regionu, právě tam se balily vyhlášené floridské doutníky. Jenže to je historie – posledních mnoho let byla průmyslová část spíše zanedbaný brownfield. Ten se ale začíná měnit díky penězům nejbohatších lidí světa. A to včetně české skupiny PPF, neboť projekt Gasworx v rámci Ybor City, na kterém se Renáta Kellnerová s rodinou podílí, už je v plném proudu.
Gasworx je urbanistický celek, který, až bude hotový, obsáhne celou novou čtvrť včetně parku a zastávek tramvají. Pojmenovaný je po tamních bývalých plynárnách a člověkem, jehož jméno je s ním nerozlučně spjato, je podnikatel Darryl Shaw. Narodil se v jihoafrickém Johannesburgu, ale v dětství se s rodinou přestěhoval do Tampy a s bratrem Neilem tam pak otevřeli svou první veterinární kliniku.
Jejich síť Blue Pearl Veterinary nakonec čítala přes pět desítek poboček a v roce 2015 ji bratři prodali za stovky milionů dolarů. Shaw se později začal věnovat tomu, co jej lákalo už dlouho: developmentu a za cíl si dal proměnu bývalé průmyslové zóny v plnohodnotnou městskou čtvrť.
Nebyl přitom sám, kdo vycítil potenciál lokality – hned naproti němu, v místě zvaném Channel District u bývalých doků, postavil obří komplex kanceláří, bytů a obchodů za tři miliardy dolarů investiční fond Billa Gatese, spoluzakladatele Microsoftu. Na projektu s ním spolupracoval majitel hokejového týmu Tampa Bay Lightning Jeff Vinik.
Plány konsorcia developerů, které kolem Darryla Shawa a Gasworxu vzniklo, jsou podobně ambiciózní, jejich konečný rozpočet má také vystoupat do jednotek miliard dolarů. Jenže zatímco v první fázi v podobě bytových domů Stevedore a La Union, které už jsou hotové, si Shaw vystačil sám s pomocí developerské společnosti Kettler, k dalším fázím už přizval byznysového partnera – českou skupinu PPF. Ta v právě budované etapě drží podíl 90 procent. Česká skupina navíc vlastní třetinu pozemků v dalších fázích projektu s možností navýšení svého podílu pro konkrétní budovy, které na nich vzniknou.
Před pár dny dělníci za dohledu místních médií ozdobili májkou hrubou stavbu dosud nejvyšší budovy v areálu, domu Olivette. Ten má deset pater a bude v něm kromě obchodů i 376 apartmánů určených k prodeji i k pronájmu. Je to ovšem jen jedna z mnoha budov, které tam vyrůstají – vedle už se vzhůru dere administrativní komplex a další rezidenční dům, také tam vzniká nový park a tržnice. V následných fázích přibude i hala s kapacitou přes čtyři tisíce míst, kterou má provozovat promotérský gigant Live Nation. Tato část projektu Gasworx by měla být kompletně hotová do dvou let.
Následně přijdou na řadu další bloky, které také čítají několik výškových, multifunkčních staveb. PPF s partnery k nim zakomponují i historickou tramvajovou linku, která lokalitou dosud jen projížděla. Celkem Gasworx obsáhne prostor čítající přes 450 tisíc metrů čtverečních (zhruba 60 fotbalových hřišť).
„Projekt Gasworx je pro nás příležitostí podílet se na transformační proměně města. Jejího přínosu si budou obyvatelé a návštěvníci Tampy užívat po celá desetiletí. Tato investice je zásadní pro naši strategii diverzifikace, tvorbu dlouhodobé a udržitelné hodnoty, stejně jako pokračování v expanzi našeho portfolia na západní trhy, se zvláštním důrazem na Spojené státy,“ uvedl Robert Ševela, generální ředitel a předseda představenstva PPF Real Estate.
V Americe má PPF ještě další nemovitostní položky, ale žádná není tak rozsáhlá jako Gasworx: v Atlantě vlastní administrativní budovu Mansell Overlook a v Orlandu kancelářský komplex Southpark Center s přilehlými pozemky a rezidenční projekt Aventon Opal.
PPF se ve svých realitních akvizicích v USA soustředí na jihovýchod, protože oblast zažívá byznysový i společenský boom. Konkrétně souměstí a přilehlé okolí Tampa-St. Petersburg v posledních patnácti letech trvale překonává ostatní metropolitní oblasti USA i Floridy, pokud jde o dynamiku počtu obyvatel, růst zaměstnanosti a atraktivitu pro byznys. Urban Land Institute, globální výzkumná organizace v oblasti realit a územního plánování, používá pro širší region Tampy označení „Super Sun Belt Magnet“.
Americká sázka PPF je součástí postupného přesunu zaměření skupiny z východních na západní trhy pod dohledem Renáty Kellnerové. A realitní byznys představuje jeden z jejích hlavních investičních pilířů. Od vstupu na americký trh v roce 2021 investovala nebo přislíbila investovat česká skupina přibližně miliardu dolarů a Gasworx je zatím jejím největším a nejviditelnějším americkým projektem.