PPF si zajistila stabilní budoucnost pro O2 arenu a další haly. Spojila se s globálním gigantem
PPF svěřuje provoz O2 areny, O2 universa a Fora Karlín společnosti Live Nation, do níž patří i Ticketmaster. Do Prahy to má přilákat více hvězd.
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Skupina PPF spojuje tři pražské multifunkční haly s jedním z největších světových pořadatelů kulturních akcí. Cílem je zajistit dlouhodobě úspěšné ekonomické fungování a také je dál rozvíjet, ať už po stránce jejich vybavení nebo lákání největších hvězd. V praxi to znamená, že Live Nation podepsalo dohodu o získání většinového podílu v provozování třech předních pražských dějištích – O2 areně, O2 universu a Foru Karlín. Pro firmu jde přitom o dosud největší investici do regionu střední a východní Evropy.
Ve společném podniku bude mít Live Nation podíl 51 procent, zbylých 49 procent zůstává dceřiné společnosti PPF Bestsport. Nemovitosti včetně O2 areny a O2 universa zůstávají i nadále ve vlastnictví PPF, nově založený podnik naproti tomu přebírá odpovědnost za každodenní provoz hal, plánování i programovou náplň akcí. Live Nation přitom ujišťuje, že všechna tři místa zůstanou otevřená všem umělcům, promotérům a pořadatelům akcí.
„Praha patří už řadu let k našim nejdůležitějším trhům. Dlouhodobě zde investujeme do budování silného místního týmu, rozvoje partnerství a přivádění významných umělců a světových turné k českým fanouškům. Toto partnerství je přirozeným dalším krokem,“ uvedl prezident Live Nation pro region Evropy, Blízkého východu a Afriky Paul Antonio.
Spolupráce by měla být oboustranně výhodná. PPF díky ní mění poměrně nevyzpytatelný eventový byznys, který je závislý na tom, jak úspěšně lokální management soutěží s nadnárodními promotéry o termíny žádaných umělců, v lépe odhadnutelný nemovitostní výnos, aniž by se musela starat o samotný provoz hal. Live Nation pak díky svému globálnímu renomé a síti více než 460 hal dokáže do pražských prostor směrovat velká světová turné a zvyšovat tak jejich vytíženost.
Ostatně model, kdy si PPF ponechá vlastnictví nemovitostí, zatímco jejich provoz svěří zavedenému globální hráči, už skupina nejbohatší Češky Renáty Kellnerové a jejích dcer uplatňuje i jinde. Stejný princip stojí za developerským projektem Gasworx ve floridské Tampě, kde PPF Real Estate spolu s podnikatelem Darrylem Shawem staví novou čtvrť v historické lokalitě Ybor City a v jedné z hal má provoz na starosti opět Live Nation. Dokončení tamní haly s kapacitou přes čtyři tisíce míst se očekává do dvou let.
„Tato investice je zásadní pro naši strategii diverzifikace, tvorbu dlouhodobé a udržitelné hodnoty, stejně jako pokračování v expanzi našeho portfolia na západní trhy, se zvláštním důrazem na Spojené státy,“ komentoval před časem americké investice skupiny Robert Ševela, generální ředitel a předseda představenstva PPF Real Estate. Stejná logika, tedy dlouhodobá hodnota nemovitosti podpořená zkušeným provozovatelem, stojí i za pražským projektem.
Vypořádání transakce ještě podléhá schválení v rámci obvyklých regulatorních procesů. Investice do všech tří hal přitom nemají být podle vyjádření obou společností dramatickým zásahem do míst, která už dnes dobře fungují, ale postupným zlepšováním – konkrétně zázemí pro návštěvníky, VIP prostor, provozu budov nebo backstage prostor pro umělce. Cílem má být lepší zážitek fanoušků i umělců a vyšší schopnost hal přitahovat atraktivní akce. Modernizace navíc začala ještě před vstupem Live Nation. O2 arena například zavádí nové bezpečnostní brány, kterými díky umělé inteligenci jen projdete, aniž byste museli cokoliv vyndávat z kapes.
Pro Live Nation jde o další krok ve střední a východní Evropě, kde v posledních letech výrazně roste a rozšiřuje své působení i na nové trhy. Své ambice potvrdila nákupem většinových podílů v promotérských společnostech Emagic v Rumunsku a Vivien na Slovensku. Zájem o velká mezinárodní turné v regionu je už teď podle společnosti mimořádný. Koncerty Iron Maiden v Aténách, Sofii, Bukurešti a Bratislavě patřily k nejnavštěvovanějším v padesátileté historii kapely, Eric Clapton vyprodal vystoupení v Praze, Krakově a Budapešti a Metallica nedávno překonala rekordy návštěvnosti v Bukurešti.
Samotná Live Nation Entertainment, kótovaná na newyorské burze, je globálním lídrem v oboru živé zábavy. V roce 2025 vykázala celkové tržby 25,2 miliardy dolarů (530 miliard korun) a obsloužila bezmála 159 milionů fanoušků na 55 tisících akcí po celém světě. Klíčovým momentem bylo sloučení Live Nation a Ticketmasteru v roce 2010, které z ní udělalo vertikálně integrovaného hráče napříč celým řetězcem od koncertu po prodej lístku. To firmě umožňuje dostat z jedné akce výrazně víc, než kdyby haly jen navštěvovala jako externí promotér.
Podobně jako teď v případě O2 areny a spol. do řady arén po celém světě vstupuje někdy jako provozovatel, jiné pak začala i kupovat. Smlouvy mezi vlastníkem haly a Live Nation bývají kombinací pevného nájemného a variabilní složky odvozené od tržeb, počtu prodaných vstupenek nebo třeba příjmů z občerstvení, VIP prostor či parkování. Právě fixní složka nájmu bývá nastavená tak, aby vlastníkovi nemovitosti zajistila stabilní minimální výnos bez ohledu na to, jak se daří jednotlivým akcím. Variabilní složka navíc umožňuje podílet se i na růstu, pokud se haly daří lépe zaplňovat.
Vertikální integrace, kdy jeden hráč ovládá promotérskou činnost, prodej vstupenek i samotná místa konání, je nicméně v posledních letech pod drobnohledem regulátorů zejména v USA, kde už musel Live Nation v některých ohledech upravovat své fungování. Zatímco v USA držel často exkluzivitu, evropské haly obvykle dělí prodej vstupenek mezi více prodejců, mimo jiné proto, že je tu na mnoha trzích silný konkurent v podobě společnosti Eventim. V O2 areně prodává vstupenky spolu s Ticketmasterem také Ticketportal a na tom se podle vyjádření Live Nation pro CzechCrunch v současné době neplánuje nic měnit.