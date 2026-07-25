Pracují bez víkendů, šéf spí tři hodiny denně a investoři jim sypou miliardy. Je to důkaz AI horečky?
Startup Corgi zvedl valuaci na čtyři miliardy dolarů potřetí za osm týdnů. Přitom ještě v lednu byl na 630 milionech. Jde ale o zdravý růst?
Britská královna Alžběta II. za život vystřídala přes třicet velškorgiků, všichni byli potomci jedné fenky jménem Susan. Startup Corgi sice psy nechová, zato bravurně množí něco jiného – peníze investorů. Za posledních osm týdnů potřetí zvedl svou valuaci, teď je na čtyřech miliardách dolarů, v přepočtu 85 miliardách korun. Je to jeden z nejšílenějších příběhů letošní AI horečky.
Corgi vznikl v létě 2024 v akcelerátoru Y Combinator. Založili ho šestadvacetiletý Nico Laqua, dřívější šéf herního vydavatelství Basket Entertainment, a Emily Yuan, bývalá produktová manažerka OpenAI. Firma nabízí pojištění poháněné umělou inteligencí – AI počítá nabídky a vyplácí pojistné události, a to hlavně startupům, kterým Corgi prodává odpovědnostní, nájemní nebo automobilové pojištění.
V lednu vybrali 108 milionů dolarů (2,29 miliardy korun) v sérii A, portál PitchBook tehdy odhadoval hodnotu firmy na 630 milionů dolarů. O čtyři měsíce později přišla série B a 160 milionů dolarů (3,4 miliardy korun) při valuaci 1,3 miliardy dolarů.
Jenže to byl teprve začátek. O tři týdny později stejní investoři přisypali dalších 106 milionů dolarů (2,25 miliardy korun) a valuaci posunuli na 2,6 miliardy dolarů. Kanyi Maqubela z fondu Kindred Ventures tehdy skok zdůvodňoval pro server TechCrunch tím, že firma nabrala tempo, které nelze ignorovat. Teď, o dalších osm týdnů později, přišlo třetí kolo, které valuaci opět zvedlo na čtyři miliardy dolarů.
Kolik peněz přesně Corgi vybral, magazín Forbes, který na investici upozornil, neuvedl a firma to nekomentovala. Každopádně zdůvodnění nárůstu je podobné jako minule: čísla. Corgi údajně směřuje k ročnímu obratu 450 milionů dolarů (9,5 miliardy korun) do konce letoška, což by byl jedenáctinásobek toho, čím se chlubili v lednu. Otázka samozřejmě je, jestli takové projekce firma doopravdy naplní, nebo jde jen o numera pro investory.
Jejich byznys má i rizikovější stránku. Corgi část pojištění provozuje jako Risk Retention Group. Jde o sdružení firem ze stejného oboru, které si riziko pojišťují navzájem mimo klasický regulovaný rámec. Nevýhoda je, že při velkém nároku se čerpá ze společného fondu bez záchranné sítě státních garančních fondů, a dost velká škoda dokáže takové sdružení úplně položit. Firma proto potřebuje stále dolévat hotovost.
V červnu si Corgi přidal další problém, když spustil bezpečnostní software pro datové transakce a hned čelil obvinění, že okopíroval produkt konkurenčního startupu Papermark. Firma se bránila tím, že program vznikl takzvaným vibe codingem, tedy generováním pomocí AI na základě slovního zadání. A že žádný kód nezkopírovali.
Co Corgi odlišuje, je ale i specifická firemní kultura, díky které byl startup virální ještě dřív, než začaly padat jeho rekordy ve valuacích. Zakladatel Nico Laqua totiž spí na matraci v kanceláři, spánku prý věnuje tři hodiny denně a od zaměstnanců očekává extrémní pracovní nasazení. Chlubí se tím, že mají sedmidenní pracovní týden. Firma provozuje i dvě nonstop kavárny s nápoji jako „Brexspresso“ a chystá dalších pět poboček, včetně New Yorku a Londýna.
Corgi každopádně stojí na křižovatce, na které je dnes čím dál víc AI firem. V prvním čtvrtletí letos nateklo do venture kapitálu celosvětově rekordních 297 miliard dolarů, zhruba 6,3 bilionu korun, z toho ale 81 procent šlo do firem spojených s umělou inteligencí. Sam Altman z OpenAI i banka Goldman Sachs už ale varovali, že valuace začínají dramaticky utíkat růstu tržeb a že to není ideální vývoj. Jestli je Corgi důkazem zdravého růstu, nebo jen dalším symbolem bubliny, ukáže až první opravdu velký pojistný nárok.