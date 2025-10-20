Vyprodají se v Praze umělé pleše? Opět sem jede Pitbull, teď s velkolepější show pro desetitisíce
Koncerty Pitbulla jsou hlavně show – a letos to bylo znát v O2 areně. Teď Mr. Worldwide oznámil, že do Prahy letí znovu, aby rozdováděl Letňany.
Někteří se děsí momentu, kdy začnou plešatět. Jiní naopak holou hlavu vyhledávají a dokonce kvůli ní zvládnou vykoupit zásoby falešných gumových pleší. Musí k tomu mít ale důvod. Pěkně divoký Mr. Worldwide důvod. Třeba když do jejich města přijede Pitbull, který na holohlavosti (a slunečních brýlích) postavil svůj styl. Proto se teď musí připravit i Praha, kam jeden z největších hudebních šoumenů na světě po krátké době znovu přijede.
Když se Pitbull v české metropoli objevil naposledy, způsobil nevídané haló. Všichni ví, že má na kontě nespočet nesmrtelných párty hitů od Give Me Everything a Hotel Room Service až po I Know You Want Me, Timber nebo Hey Baby (Drop It to the Floor), takže se dalo očekávat, že to bude mejdan. Kdo by ale čekal, že skalní fanoušci srdcaře z floridského Miami vezmou útokem… prodejny s umělou pleší?
Před O2 arenou, kterou čtyřiačtyřicetiletý hitmaker letos v červnu beznadějně vyprodal, stály davy holohlavých žen i mužů s ikonickými pilotkami na očích a namalovaným knírkem, aby svému hudebnímu idolovi vyjádřili co největší podporu. Výbavu prodávala jak česká Alza, kde jsou pleše k dispozici i teď, tak několik specializovaných obchodů s vtipnými rekvizitami. A například Amazon má v nabídce kompletní set.
O něco podobného se takzvaní The Bald E’s (jak si fanoušci říkají) s velkou pravděpodobností pokusí i příští léto. Jen ne v O2 areně, ale na ploše pražských Letňan, která dokáže pojmout několik desítek tisíc lidí. Tím pádem se lidé mohou těšit na ještě větší show, než kterou zažili v největší české hale. A kde se jeho charakteristický a ochrannou známkou ověřený výkřik „Eeeyooo“ ještě více rozezní.
Do Letňan, kde v letošním roce vystoupila slavná jména jako Imagine Dragons, AC/DC, Iron Maiden, Post Malone nebo Bruce Springsteen, přijede všemi známý Mr. Worldwide v neděli 26. července a měl by navázat na velké turné, v rámci kterého objíždí celý svět. A koncept chystaného vystoupení? Prostě jedna velká párty s obřími hity a partičkami holohlavců v rozjařeném obecenstvu.
Základní cena lístku startuje na 1 600 korunách a do oficiálního prodeje, mimo jiné přes síť Ticketmaster, míří tento pátek (24. října) ve 12:00. Od čtvrtka ale vstupenky budou moci kupovat členové fan klubu Live Nation a Spotify, konkrétně od 12:00, respektive 14:00. Takže jestli už teď zvažujete, co svému mejdanovému parťákovi koupit k Vánocům, tady máte jeden z tipů. A nezapomeňte na umělou pleš.