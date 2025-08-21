Praskne bublina zvaná Palantir? Tak draze se neobchoduje s žádnou velkou akcií, propadu se nelze divit
Co se děje s akciemi společnosti Palantir, které začaly padat, a co můžeme dál čekat? Vysvětluje analytik společnosti XTB Tomáš Vranka.
Je pojmenovaná podle vševidoucího kamene z Pána prstenů a patří mezi nejzajímavější akciové příběhy posledních let. Po vstupu na burzu před pěti lety se staly akcie společnosti Palantir velmi oblíbené i mezi drobnými investory a několik měsíců výrazně rostly. Pak zažily pád a pak zase letěly do tak závratných výšin, že byla skoro jen otázka času, až zase spadnou. To se právě teď děje. Co to znamená a co můžeme čekat dál?
Když Palantir vstoupil v roce 2020 na burzu a po úvodním růstu se pak cena jeho akcií propadla zhruba o osmdesát procent, vypadalo to, že jde jen o další příběh růstové akcie, jejíž přitažlivost rychle vyprchala. Po IPO se akcie obchodovaly za deset dolarů, do pár měsíců vystoupaly na čtyřnásobek a následně v roce 2022, kdy na trhu panoval celkový výprodej, se propadly až na šest dolarů.
Výjimečný příběh tedy skončil ještě dříve, než pořádně začal. Ale situace se pak zase začala měnit. Na trh se vrátil optimismus, akciové trhy začaly opět růst, Palantir se stal znovu oblíbenou retailovou akcií a firmě výrazně pomohla také bezpečnostní situace ve světě, která se začala postupně zhoršovat. To způsobilo, že se opět vrátil k rychlejšímu růstu.
Firma, za kterou stojí Alex Karp společně s Peterem Thielem, poskytuje platformu na analýzu dat různým, především americkým vládním a bezpečnostním agenturám a je mnohými považována za novou zbrojovku 21. století. Dnešní válka totiž není jen o hrubé síle či technologiích na bojišti, ale také o získávání, spojování a analyzování informací a vzorců v nich, čemuž se věnuje právě Palantir.
Další velkou a těžko replikovatelnou výhodou firmy proti konkurenci je i to, že má vládní prověrky na práci s utajovanými informacemi. A třeba o využívání umělé inteligence v rámci svého softwaru hovořila dávno před tím, než to bylo běžnou součástí výsledkových reportů jiných firem. A právě umělá inteligence Palantiru s analýzou dat významně pomáhá.
Když pak Palantir dosáhl na čtyři zisková čtvrtletí po sobě, což je jedna z podmínek na zařazení do indexu S&P 500, byl zanedlouho do tohoto populárního indexu skutečně zařazen. V roce 2024 se dokonce stal nejvíce růstovou akcií celého indexu a připsal si neuvěřitelných 340 procent. To je zhruba dvojnásobek toho, o kolik rostla Nvidia, dnes nejhodnotnější firma na světě.
To vše hnalo akcie Palantiru nahoru na stále nová a nová maxima. Akcie s označením PLTR se tak postupně vyšplhaly až k úrovni 190 dolarů za kus. Na těchto historických maximech se obchodovaly v polovině letošního srpna. Od minim z roku 2022 na úrovni kolem šesti dolarů se tedy bavíme o růstu o zhruba tisíce procent za necelé tři roky.
Palantir je ještě mnohem dražší než mezi investory velmi oblíbená Tesla.
Palantir se díky tomu probojoval mezi pětadvacet největších firem světa s tržní kapitalizací kolem 400 miliard dolarů. Jde o vyšší hodnotu, než má například německý SAP, jihokorejský Samsung, americká Coca-Cola či nizozemská ASML a jde asi o tří- až čtyřnásobek hodnoty největších tradičních zbrojařských společností světa.
Palantir je velmi specifickou společností bez přímé konkurence a s unikátním produktem. Tento produkt pomáhá vládám a posledních několik let už i soukromým firmám hledat v datech vzorce, analyzovat je, optimalizovat procesy, hledat slabá místa a podobně. Své podnikání firma postupně rozšiřuje také do vládního sektoru mimo USA spřáteleným zemím a do soukromých sektorů po celém světě, i když největší úspěchy stále dosahuje především v USA.
Stejně zajímavý je také Alex Karp, spoluzakladatel a CEO společnosti, který každé čtvrtletí píše filozofické dopisy svým akcionářům. Právě Karp byl mimochodem prvním západním CEO, který po vypuknutí války na Ukrajině přijel za ukrajinským prezidentem Zelenským. Služby Palantiru přitom pomáhají i na Ukrajině.
Ziskovost firmy roste velmi pěkně, obzvláště v posledních čtvrtletích, a Palantir dosahuje hrubé marže na úrovni 80 procent. To je velmi vysoká hodnota ukazující vysoký potenciál toho, že Palantir jednou bude podnikat s obrovskými čistými maržemi. Proto se u něj často zmiňuje takzvané Rule 40.
Tento ukazatel se používá na hodnocení zdraví, růstu a udržitelnosti SaaS firem, tedy těch, co prodávají svůj software na bázi předplatného. Pravidlo uvádí, že součet růstu tržeb a provozní marže by měl být alespoň 40. V případě Palantiru byla tato hodnota za poslední čtvrtletí na úrovni 94 procent. Z pětadvaceti největších firem světa vyšší hodnotu dosahuje pouze Nvidia, a to na úrovni 122 procent.
V tomto ohledu je tedy Palantir úspěšným růstovým příběhem. Ještě více než jeho tržby ale rostla právě hodnota akcií. Výsledkem je, že se Palantir aktuálně obchoduje za přibližně 500násobek ročních zisků a 100násobek ročních tržeb. Jde o opravdu extrémně vysoké hodnoty, které jsou na trhu v zásadě anomálií.
Jen pro porovnání se největší technologické společnosti s obrovskými konkurenčními výhodami jako Alphabet, Apple, Amazon, Meta či Microsoft obchodují za přibližně 20- až 40násobek zisků. Tesla, která je dlouhodobě považována za akcii, kde investoři odpustí firmě téměř vše a která je extrémně drahá právě také kvůli osobnosti Elona Muska, se obchoduje za 200násobek zisků a 11násobek tržeb. Palantir je tedy ještě mnohem dražší.
Mnozí investoři a analytici se proto ptají, zda Palantir není nejdražší akcií všech dob a jednou z největších bublin, jaké kdy na akciovém trhu byly. Ziskovost firmy sice pěkně roste a růst bude, ale při 400miliardové kapitalizaci za poslední rok vydělala pouze 760 milionů dolarů. Jen pro porovnání – největší firmy světa vydělávají okolo 100 miliard dolarů, tedy více než stokrát víc.
Při takto vysokém ocenění totiž přichází velký problém v podobě obrovských očekávání. Stačí malé zaváhání nebo jen náznak možného zaváhání, případně celková korekce na trhu, a takto drahé akcie mohou padat o desítky procent bez zjevného důvodu. A právě to teď můžeme na burze pozorovat. Za posledních pět dní padají akcie Palantiru asi o šestnáct procent právě z důvodu mírné korekce na akciích jako celku.
Poslední dny nám tedy ukazují něco, na co jsme možná poslední roky či měsíce zapomněli. Firma může být kvalitní, může mít unikátní produkt, širokou konkurenční výhodu, v konečném důsledku při investování ale záleží také na tom, jak draho či lacino se firma obchoduje a jaká je celková nálada na trhu, protože cena akcie reaguje vždy v kontextu ocenění.
To, zda bude Palantir za pár let jednou z největších firem světa, nebo s odstupem času uvidíme, že firmě se sice bude dařit, ale na akciích byla bublina, uvidíme až časem.