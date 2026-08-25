Přátelský kolektiv nestačí. Jak vytvořit firemní kulturu, kde se lidé nebojí mluvit? Přijďte na People
Zajistěte si vstupenky na People od CzechCrunche. O zdravé firemní kultuře promluví Zdislava Pokorná, Aneta Martinek nebo Pavel Houdek.
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Skvělý kávovar, teambuildingy ani mikiny s logem firmy samy o sobě dobrou firemní kulturu nevytvoří. Ta se mnohem víc ukáže ve chvíli, kdy přijde problém. Když se někdo bojí ozvat, narazí na předsudky nebo se na pracovišti objeví nátlak, shazování či obtěžování. Jak podobným situacím předcházet? A co dělat, když už nastanou? Právě na to se zaměří další event People od CzechCrunche, který se uskuteční 8. září od 17 hodin v pražských prostorách STRV. Přinese konkrétní zkušenosti z firem, pohled odborníků i příklady toho, jak nastavit pracovní prostředí tak, aby se v něm náročná témata řešila včas a otevřeně.
Kdy je firemní kultura víc než HR buzzword?
Program otevře Jakub-Marek Štěpán z Institutu firemní kultury otázkou, jestli je firemní kultura jen dalším HR buzzwordem, nebo může být skutečnou konkurenční výhodou. Ondřej Slabý, Chief People Officer STRV, a podcasterka a aktivistka Lenka Králová pak rozeberou, proč ani přátelské prostředí nemusí stačit a jak z firemní kultury vytvořit skutečnou podpůrnou síť.
Dojde také na téma mateřství a předsudků, které s ním na pracovním trhu stále souvisejí. Aneta Martinek, spoluzakladatelka a CEO Holek z marketingu, a advokátka Jana Sedláková ze Sedláková Legal se zaměří na konkrétní situace, ve kterých mohou ženy narážet na diskriminaci, i na to, co mohou firmy udělat pro férovější pracovní podmínky.
Lucie Benešová z Philip Morris ČR pak ukáže, jak může firemní kultura fungovat jako konkurenční výhoda v době změn. Jiří Pecina, spoluzakladatel a CEO Meddi hub, zase otevře téma zdraví zaměstnanců a toho, proč zdravá firma začíná právě u zdravých lidí.
Jedna z hlavních debat večera se pak dotkne situací, o kterých se na pracovištích často nemluví snadno. Investigativní novinářka Zdislava Pokorná, spoluzakladatel Moderní sebeobrany Pavel Houdek a terapeut Matyáš Fialka z Terapio se zaměří na agresi, nátlak a obtěžování. Jak poznat, že někdo překračuje hranice? Co může udělat samotný zaměstnanec a kdy už musí zasáhnout firma?
Od tranzice po stereotypy. Témata rozebereme i u kulatých stolů
People ale nebude jen o poslouchání debat z pódia. Po hlavním programu přijdou na řadu kulaté stoly, u kterých budou moci návštěvníci v menších skupinách otevřít konkrétní situace a otázky z vlastní praxe. Třeba s Lenkou Královou se bude řešit, jak zvládnout tranzici na pracovišti, Jana Sedláková se zaměří na konkrétní problémy spojené s mateřstvím a Aneta Martinek zase na stereotypy, které už podle ní do pracovního prostředí 21. století nepatří. Pavel Houdek otevře otázku, jak nastavit prostředí, ve kterém shazování druhých nemá šanci, a s Ondřejem Slabým se bude debatovat o tom, co skutečně dělá zdravou firmu.
Event nabídne také zážitkovou část. S Profilem si během 15 minut s trenérem vyzkoušíte, jak rozhýbat tělo přímo v kanceláři a kompenzovat tak dlouhé sezení bez nutnosti převlékání. Terapio zase nabídne možnost rezervovat si bezplatné 20minutové zkušební sezení s terapeutem a poznat, jak může odborná psychologická podpora vypadat v praxi a co může přinést zaměstnancům.
Prostor bude i na networking, dobré jídlo a pití a výměnu zkušeností s lidmi, kteří podobné problémy řeší ve vlastních firmách. People se uskuteční už 8. září 2026 od 17 hodin v pražském STRV a vstupenky jsou stále k dispozici, tak neváhejte!