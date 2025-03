Pražská knihovna vyvinula vlastního chatbota. Stará se o čtenáře v novém samoobslužném kiosku

Uložit 0

Po třech letech otevřela Městská knihovna v Praze druhý samoobslužný kiosek. Oproti tomu prvnímu je v něm i virtuální knihovnická asistentka Aia, která na místě poradí, co a jak si půjčit nebo vrátit. Koncept chce knihovna rozšiřovat i dál, a to už v září.

Knihovna míří se samoobslužnými kiosky především do obchodních center. První se otevřel v roce 2022 v Centru Černý Most, nejnovější je pak na Budějovické v obchodním domě DBK. Funguje od pondělí do neděle, lačnému čtenáři se tak nemůže stát, že by si například o víkendu nemohl půjčit knížku. To je ostatně také cíl. Knihovna chce pomocí kiosků usnadnit přístup ke čtení.

Malá samoobslužná pobočka na Budějovické není nijak velká, má jen 28 metrů čtverečních. Na nich ale čtenáři najdou tisícovku knih, mezi kterými je hlavně beletrie, populárně naučná literatura a knížky pro děti. „Vypůjčit si v něm ale čtenář může prakticky cokoli z bezmála dvoumilionového fondu Městské knihovny v Praze, protože kiosek může sloužit i jako místo pro vyzvednutí splněných rezervací,“ popisuje tisková mluvčí knihovny Lenka Hanzlíková.

Dovnitř kiosku se lidé dostanou po načtení platného čtenářského průkazu. Podobně jako prodejny je pak i kiosek chráněný kamerami. „Už jen vstup do prostoru je adresná služba. Vedle kamer máme také brány, které poměrně viditelně zahlásí, když třeba omylem odnáší člověk něco, co si před tím nepůjčil,“ popisuje pro CzechCrunch Hanzlíková.

K půjčování a vracení knížek je tu speciální zařízení, které umí zapůjčené i vrácené knihy registrovat a dokáže i zobrazit stav čtenářského účtu. Vzhledem k tomu, že je připojený na platební terminál, lze přes něj také platit kartou třeba pokuty za pozdní vrácení.

Je tu ale také asistentka Aia, chatbot natrénovaný na velkém jazykovém modelu na nejběžnější otázky, které čtenáři na knihovníky mají. „Praktický postup, jak si knížku půjčit, neukáže, ale umí poradit, jak na to. Umí i spoustu jiných věcí, třeba najít knížku v katalogu, poradit, jak najít splněnou rezervaci v regále, zjistit, jak má otevřeno nejbližší pobočka knihovny, poradit s prodloužením výpůjčky a v neposlední řadě také zatelefonovat na klientskou linku, kde už sedí živý člověk,“ popisuje Hanzlíková.

Chatbot je aktuálně pouze v kiosku na Budějovické. Tam ho nyní čtenáři spíš zkoušejí a testují a první dva týdny jsou na místě také knihovníci, kteří se vším pomohou. Zařízení ale testuje i samotná knihovna. Až vyhodnotí zkušenosti i reakce návštěvníků, rozhodne, zda se objeví i na dalších místech.

Rozpočet kiosku na Budějovické jsou bezmála tři miliony korun. Pro knihovnu ho navrhlo architektonické studio monom, které sem kromě regálů s knihami umístilo také koutek k sezení. V budoucnu mají pak kiosky přibývat, už v září je v plánu otevřít jeden v obchodním centru Westfield Chodov.

Knihovna už ale také otevřela jednání i s dalšími obchodními centry. „Výsledek nechci předjímat, ale obecně to vypadá, že je to úspěšný koncept služby, který by se mohl dále rozšiřovat v návaznosti na přemýšlení o síti našich poboček a dostupnosti knihovních služeb,“ dodává Hanzlíková.