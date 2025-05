Pražský Hemingway Bar se stěhuje. Menu nabízí průlet historií jeho drinků, nově ale přibyly i večeře

Uložit 0

V Praze na Letné se naplno rozjíždí nová kavárna Moe, kam můžete zajít na kafe a snídani a pak tu v klidu pokračovat naturálním vínem. Pražský Hemingway Bar mění místo a nabídku. A populární brněnské William Thomas Artisan Bakery se rozrůstají o další pobočku. Podíváme se ale i na jih, kde v Českých Budějovicích parta nadšenců v Pizza Paranormale peče pizzu bez droždí, jen za pomoci kvasu. Nové vydání newsletteru Deli vysloveně láká na gastronomické toulky!

Šestnáct let mohli milovníci míchaných drinků tišit svou touhu po kvalitní mixologii v jedné ze spletitých uliček pražského Starého Města. Populární Hemingway Bar Prague tu odolal nástrahám krátké prohibice způsobené metanolovou aférou i covidovým restrikcím a dvakrát se umístil ve světovém žebříčku The World’s 50 Best Bars. Teď mění místo působení i koktejlové menu. V nových prostorách přibude zahrádka, a dokonce i jídelní lístek.

Důvod stěhování je prostý, baru vypršela nájemní smlouva. „Nový prostor jsme převzali a začali stavebně upravovat téměř před rokem. Samotné stěhování pak začalo před třemi měsíci a stále trvá. Právě v tom ostatně spočívají specifika stěhování baru – je potřeba dokonale naplánovat logistiku tak, aby jeden provoz plynule navazoval na druhý. Aby se nestalo, že vystěhujeme původní bar a pak bude zavřeno, dokud nezprovozníme nový,“ popisuje majitel Aleš Půta.

Následujících čtrnáct dní by měl Hemingway Bar fungovat pořád ještě na obou místech současně. Tedy v původním prostoru v ulici Karolíny Světlé i na nové adrese – na druhé straně Národní třídy v Opatovické ulici. Následně pojede přes léto v režimu soft openingu, od září už otevře naplno.

Ernest Hemingway, po kterém se bar jmenuje, prý dal světu kromě literárních děl i několik koktejlových receptur, jako je Death in the Afternoon nebo Hemingway Daiquiri. Mezi jeho nejoblíbenější nápoje prý patřily rum, absint a šampaňské, které ostatně tvoří páteř nabídky Hemingway Baru. I koktejlový lístek se ale cestou z Karolíny Světlé do Opatovické proměnil.

Nově obsahuje bestsellery z šestnáctileté historie baru – třeba Becher Butter Sour na bázi Becherovky, The Revenant, což je kombinace absintu, zázvoru a kombuchy servírovaná v absintové fontáně, nebo Hemingway’s New Fashioned. Druhou polovinu lístku ale tvoří nové signature drinky, při jejichž tvorbě se barový tým inspiroval životem Ernesta Hemingwaye.

„Pátrali jsme po méně známých událostech ze spisovatelova života. Třeba když se v Benátkách seznámil s Adrianou Ivančič, která se posléze stala jeho milenkou. Koktejl připomínající jejich setkání je twistem na Negroni s jahodami a jahodovým marshmallow,“ popisuje Aleš Půta. Drinky si nově budou moci v letních měsících návštěvníci vychutnávat na terase i s menší večeří. Kuchyně se ujal šéfkuchař Tomáš Kuchyňka, který sbíral zkušenosti ve Velké Británii nebo v českých restauracích Field či Gram.

V úvodním menu se objeví například ropa vieja (pomalu tažené hovězí maso v kubánském stylu), mušle, sušené kachní prso nebo mojama čili sušený tuňák, dále různé varianty ústřic, ceviche či sardinky. Hlady nezemřou ani vegetariáni, na výběr budou mít třeba karamelizovanou šalotku s gratinovaným comté, rajčatový chléb pa amb tomàquet nebo grilované papričky shishito.

V hlavní roli ale budou pořád drinky. „Hemingway Bar Prague nadále zůstává především koktejlovým barem, tudíž jsou pokrmy doplňkem drinků. Navíc máme otevřeno opravdu čerstvě, doslova pár dní, proto se nyní soustředíme hlavně na provoz baru jako takový. Do budoucna ale určitě máme v plánu bar a kuchyni více propojit,“ uzavírá Půta.

A kam ještě ve snad už slunném červnu vyrazit?

Počasí by se už mělo umoudřit, a tak se možná hodí tip na Grilovačku nad Stromovkou, kterou pořádá tamní Lokál. Jde o tak trochu už tradiční letenské vítání léta v sobotu 31. května.

Ve stejný den se pak karlínské Sugo promění na sport bar Grande Paolo se skvělým jídlem a pitím. Důvod je jediný – finále Ligy mistrů mezi Interem Milán a PSG.

Také se blíží otevření seafoodové restaurace Rakin. Fanoušci podniku, kteří nechtějí čekat, si ale do té doby mohou užít ještě dvě jejich zajímavé spolupráce – 3. června v Big Smokers a 5. června v Kro na Vinohradech.

Teplé počasí si budete moct užít i od 6. do 8. června na Slavnosti cideru. Před holešovickým klubem Cross.

