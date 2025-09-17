Pražským Karlínem budou moci jezdit autonomní vozítka, která doručí jídlo. Možná už letos
Byť prý doručovací služby speciální povolení nepotřebují, Foodora dostala kladné stanovisko od Prahy 8. Rozvážet chce McDonald‘s.
V Česku jsme zvyklí, že nám jídlo přes rozvážkové služby doručují lidé. Po vzoru mnoha zahraničních měst se k nim ale postupně přidají také autonomní vozítka – minimálně v testovacím provozu ve vybraných ulicích pražského Karlína. Jak pro CzechCrunch potvrdil Martin Štěrba, zastupitel Prahy 8 (pod kterou Karlín spadá), záměr společnosti Foodora na svém jednání schválila městská komise.
„Principiálně služby, které chtějí využívat autonomní vozítka, žádné speciální povolení nepotřebují. Společnost Foodora se rozhodla poslat prezentaci na jednání komise pro kulturu a chtěla k tomu alespoň kladné stanovisko. To dostala, a proto může začít zkušební provoz,“ potvrdil Štěrba.
Harmonogram podle něj zatím není známý. „Osobně ale očekávám, že půjde o řád týdnů až měsíců,“ doplnil s tím, že pilotní provoz bude u jedné restaurace McDonald’s a vozítka se mají pohybovat v řadě vybraných karlínských ulic. „Foodora si vybrala Karlín záměrně, protože tady sídlí,“ popsal Štěrba, jenž zároveň dodal, že vozítek se není třeba bát.
Jak napsal na svém Facebooku, senzory a kamery vozítek rozpoznají lidi, kola, kočárky i invalidní vozíky. Pokud roboti narazí na nejasnou situaci, ihned kontaktují vzdáleného operátora. Vozítka mají používat jen předem určené chodníky a přechody, tedy nepřecházejí takzvaně „na černo“. „Roboti jsou legislativně vedeni jako ‚chodci‘, jejich přítomnost na chodníku je legální,“ doplnil Štěrba.
Podle prezentace Foodory, kterou má CzechCrunch k dispozici, má pilotní provoz trvat dva až tři měsíce, a to v závislosti na objemu nasbíraných dat a výsledcích testování sentimentu obyvatel. Má jít o dva roboty, každý z nich s maximální denní provozní dobou osm hodin a kapacitou přibližně deset objednávek denně.
Samotná společnost Foodora pro CzechCrunch zatím nechtěla komentovat konkrétnější představy: „Jsme teprve na začátku jednání s některými obcemi, se kterými společně zjišťujeme, jak by nové technologie mohly přispět k rozvoji moderního a udržitelného městského prostředí. Tyto rozhovory jsou součástí našeho širšího cíle – přinášet inovativní a užitečná řešení pro městskou mobilitu.“
Autonomní vozítka Foodora využívá v několika zemích včetně například Švédska či Norska. Konkrétně jde o roboty společnosti Starship Technologies, ta mimo jiné spolupracuje i s původem estonskou službou Bolt Food. Kromě univerzitních kampusů je možné zahlédnout je i v ulicích měst po celém světě. Zajímavostí je, že právě vozítka Starship ještě v roce 2016 na pražském Staroměstském náměstí prezentoval i online supermarket Rohlík.
„Jsem rád, že podobné inovace přicházejí do Prahy (a k nám na Prahu 8) – sám jsem podobná vozítka viděl v USA a v Japonsku. Když se začnou v rozumné míře objevovat i v Praze, bude to ku prospěchu: v ulicích bude méně aut, jde o bezemisní řešení a roboti netrpí stresem, takže jsou často efektivnější. Zároveň tato služba slibuje levnější doručení než u lidských kurýrů,“ dodal Štěrba.