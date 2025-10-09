Nevymýšlet vymyšlené. Pražští architekti chtějí výstavbu urychlit dřevem, inspirovali se i paneláky
Domy se mají skládat z masivních dřevěných desek, což umožňuje snadnou a rychlou výstavbu, a měly by nabídnout byty o dispozicích 1 až 3+kk.
Jak řešit bytovou krizi? Odpověď na tuto otázku hledají mnozí. Ale proč by se pořád muselo vymýšlet něco nového? „My jsme raději modernizovali to, co v minulosti již fungovalo,“ hlásí architekti z pražského 0,5 Studia. Navrhli totiž typové projekty bytových domů ze dřeva, a to v reakci na potřebu dostupného a udržitelného bydlení v Česku. Výsledkem je pavlačový dům inspirovaný Bauhausem i přepracovaný panelák ze 70. let. Hlavní charakteristikou obou projektů jsou přitom dřevěné konstrukce odpovídající dnešním potřebám.
Domy mají být sestaveny z masivních dřevěných desek (takzvaných CLT panelů), což umožňuje snadnou a rychlou výstavbu, a měly by nabídnout byty o dispozicích 1 až 3+kk. Pavlačový dům Mozaika počítá s venkovním schodištěm, které ušetří vnitřní prostor pro byty, a samozřejmě i pavlačemi širokými dva metry, jež rozšiřují obytnou plochu. Panelový dům nové generace Evolo pak v bytech předpokládá velké prosklené plochy a lodžie. Navíc zde mají vzniknout – oproti objektům ze 70. let – i nebytové prostory v přízemí pro obchody, restaurace nebo třeba školky.
Od 1. srpna letošního roku jsou v Česku pravidla týkající se dřevostaveb o něco benevolentnější. Do té doby mohly mít dvanáct metrů požární výšky – důvod tkvěl především ve velmi přísných požárních předpisech. Nyní to je až 18 metrů, což představuje zhruba šest pater. V případě, že má stavba ze dřeva železobetonový základ, to je dokonce 22,5 metru. „My počítáme právě s železobetonovým základem, byť to tak z vizualizací nevypadá,“ potvrzuje pro CzechCrunch partner ateliéru Vít Svoboda.
Pro 0,5 Studio prý není dřevostavba módní záležitostí, neboť s nimi ateliér pracuje dlouhodobě. „Už přes deset let se podílíme na projektech dřevěných staveb. Bytové domy z tohoto materiálu jsou tak logickým pokračováním naší praxe,“ doplňuje. Teď hodlá cílit na obce, které hledají způsob, jak řešit otázku dostupnosti bydlení a rozvíjet nové čtvrti. Zájem o tento koncept by také mohli mít menší developeři nebo investoři.
„Chceme jim nabídnout projekty, které jsou legislativně jednoduché, ekonomicky výhodné a zároveň kvalitní. Věříme, že naše metoda Design and Build – tedy navrhni a postav – je budoucností výstavby. Díky prefabrikovaným dřevěným konstrukcím, jež snadno přizpůsobíme lokálním podmínkám, umíme nabídnou flexibilitu i ekologickou hodnotu. Použití dřeva navíc pomáhá naplňovat podmínky pro dotační programy,“ vysvětluje Svoboda.
Orientační cena bytové jednotky v Mozaice se pohybuje na úrovni kolem 3,7 milionu korun bez DPH, což je asi 50 tisíc korun za metr čtvereční. Užitná plocha bytu činí 55 m², pavlač pak nabízí dalších 20 m². U Evola se orientační cena pohybuje kolem 4,5 milionu korun u bytu s obytnou plochou 105 m², v případě bytu na ploše 133 m² si člověk musí připravit přibližně 5,6 milionu bez DPH.
Projekt vznikl ve spolupráci s firmou Chytrý dům, která se zaměřuje na moderní a udržitelná stavební řešení. Specializuje se přitom právě na výstavbu dřevostaveb. „Bytové domy Mozaika a Evolo lze umístit do centra města i na jeho okraj, stavět je samostatně nebo jako součást většího bytového souboru. Počet bytů a pater pak lze volit v závislosti na požadavcích klienta,“ uzavírá Svoboda.