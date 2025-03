Před 35 lety vznikla ikonická scéna z Fresh Prince. Teď se stala virálním trendem, zapojil se i Will Smith

Will Smith je hlavní postavou sitcomu The Fresh Prince of Bel-Air, teď na sítích přetvořil ikonickou scénu

Uložit 0

Pokud na sítích konzumujete videoobsah, bezesporu vás v posledních týdnech neminula melodie písně Anxiety. Ta se stala základem pro virální taneček, který kombinuje chytlavý beat písničky s kreativní choreografií. Současný fenomén přitom není vůbec nový – přišel s ním už před pětatřiceti lety v populárním sitcomu The Fresh Prince of Bel-Air herec Will Smith. A ten se do současného trendu rovnou sám zapojil.

„Somebody’s watching me, it’s my anxiety (prrr),“ zní teď z téměř každého videa na sítích. Píseň Anxiety od amerického rappera Sleepy Hallow a zpěvačky Doechii používají uživatelé jako trendující hudbu do pozadí svých videí, ale i jako samotný účel příspěvků, když na nich předvádí virální taneční trend. Jeho základní princip je docela jednoduchý: člověk tančí do rytmu písně, zatímco se za ním znenadání objeví jiná postava, která jeho pohyby nenápadně napodobuje.

Koncept přitom není nový – jeho kořeny sahají až k legendárnímu sitcomu The Fresh Prince of Bel-Air z 90. let. V jedné z jeho pilotních epizod tančí postava Ashley (Tatyana Ali) se sluchátky ve svém pokoji, zatímco Will Smith se za ní plíživě pohybuje a kopíruje její pohyby. Právě tenhle moment se stal inspirací pro současnou tiktokovou výzvu, ke které byl jen přidán zvuk z písně Anxiety.

V posledních týdnech se taneček Anxiety stal fenoménem, který začátkem března výrazně rozšířil influencer Marco Hall. Jeho video na TikToku s tanečními kreacemi už získalo 78 milionů zhlédnutí a dostalo se i k samotnému Willu Smithovi, který ho repostoval.

Na svém profilu pak slavný herec sám sdílel ústřižek ze zmíněné kultovní scény s tím, že všechna ta videa uživatelů sleduje. Zároveň v příspěvku označil právě Tatyanu Ali s otázkou, zda si scénu pamatuje. Nebyl by to ale Will Smith, kdyby se do trendu rovnou sám nezapojil.

V novém videu na TikToku tak on, Tatyana Ali i zpěvačka Doechii společně scénu přetvořili. „Čekal jsem 35 let, než se tenhle tanec stane trendem,“ napsal k příspěvku herec.

Trend má přitom ještě druhou variantu, která je iluzorní. Lidé se při ní natáčejí před zrcadlem, zatímco se jejich odraz začne nezávisle pohybovat, což má znázorňovat právě pocit úzkosti, o které se v písni zpívá.

Taneček se teď stal natolik populárním, že podpořil i oficiální vydání písně na streamovacích platformách – doteď byla totiž dostupná jen na YouTube, kam ji zpěvačka Doechii nahrála už v roce 2019. Jakmile se Anxiety objevila na Spotify, okamžitě nabrala desítky milionů poslechů a ve Velké Británii se rovnou dostala do čela žebříčku nejposlouchanějších skladeb.